Radebeul

Sie zieht einen Seesack hinter sich her, in der anderen Hand den Alkohol, ihre so typische Frisur nichts als eine Perücke. Ganz bewusst setzt sich Antje Kahn diese erst auf der Bühne auf. Sie ist nicht Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich ist nicht oder wenigstens nicht mehr die für ihre Bewunderer Unantastbare. Sie ist „The Kraut“, als Deutsche damit markiert, und verbleibt so zwischen den Stühlen, zwischen Deutschland und den USA, wo sie ihre größten Erfolge feierte.

Dieser Liederabend unter der musikalischen Leitung von Thomas Tuchscheerer am Klavier bewegt sich ganz nah an einer Frau, die zuallererst das ist: eine Frau. Und sie beginnt eben nicht mit dem Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Das wäre zu einfach. Das würde die Figur bedienen, aber nicht den Menschen dahinter. Deshalb darf gerade dieses Lied erst irgendwann später, beiläufig, fast unter ironischer Brechung seinen Weg auf die Bühne finden.

Wer wird hier gefeiert: Marlene Dietrich oder Antje Kahn ?

Der Abend bewegt sich an Marlene Dietrichs Biografie entlang. Im Hintergrund sind immer wieder Fotos zu sehen, Zeitzeugnisse, darunter natürlich „ihre“ Männer. In ihrer Sinnsucht, wie sie es selbst nennt, verkennt sie dabei eins. Ihre explizite Abrechnung mit den Männern hebt jeden einzelnen erst recht auf ein Podest. So bleibt es für den Rest des Abends. Diese Frau scheint vor allem das zu sein, was die Männer aus ihr gemacht haben, was sie wollten, das sie ist, weniger wer sie ist. Die Abrechnung durch die Blondine im Negligé erscheint dann etwas fadenscheinig, wenn sie in gleicher Manier alle Frauen um sie herum zur billigen Nicht-Konkurrenz degradiert.

Dieses Reflektieren, der ganz eigenwillige Gang durch die eigene Geschichte findet seine Entsprechung in beweglichen Elementen auf der Bühne, die, teils Garderobenspiegel, teils semitransparente Raumelemente, von Antje Kahn immer wieder bewegt, gedreht, neu positioniert werden (Ausstattung: Sabine Lindner). Sie schaut und sieht sich selbst, aber nur wenig dahinter. Ihre Fragen bleiben ganz bei ihr selbst. Hätte sie den Zweiten Weltkrieg verhindern können? Sie weiß, dass sie Hitler ohne Probleme ins Bett gekriegt hätte. Und dann?

Marlene Dietrichs Verweigerung, unter dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland als Künstlerin zu arbeiten, wurde ihr lange Zeit als Verrat am Vaterland angekreidet. Spät, sehr spät fand eine öffentliche Auseinandersetzung mit ihrem Engagement für die US-Streitkräfte statt, was einen grundsätzlichen Perspektivwechsel ermöglichte. Als Kern dafür steht an diesem Abend das letzte Lied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Am Ende, während des Applauses zeigte sich Kahn sichtlich emotional überwältigt, auch von den Reaktionen des Publikums. Das wirft eine Frage auf: Wer wird hier gefeiert: Marlene Dietrich oder die Sängerin auf der Bühne der Landesbühnen?

nächste Vorstellung: 26. September

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Rico Stehfest