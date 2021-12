Leipzig

Der Lockdown der Kultur in Sachsen trifft alle. Auch die Museen – und auch deren Flaggschiff: den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wo gerade besonders spektakuläre Ausstellungen laufen sollten. Im Spätsommer waren die Kunstsammlungen in die Kritik geraten, weil sie als rassistisch einzustufende Werk-Titel geändert oder im Netz mit Sternchen überblendet hatten. Über all das sprachen Hannah Suppa und Peter Korfmacher mit Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Wie trifft Sie der neue Kultur-Lockdown? Haben Sie damit gerechnet?

Ich habe nicht damit gerechnet. Und er trifft uns außergewöhnlich hart. Denn es laufen gerade gleich mehrere großartige Once-in-a-Lifetime-Experiences, Projekte, die Sie nur einmal in Ihrem Leben verwirklichen. Die Ausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“ zum Beispiel oder die Sonderausstellung zur deutsch-russischen Romantik. Solche Projekte können Sie nicht verschieben oder verlängern, die sind einfach weg.

Auch ein Lockdown macht viel Arbeit

Immerhin haben Sie nun, zynisch gesprochen, mehr Zeit für die Museumsarbeit im Hintergrund, für Provenienz-Forschung zum Beispiel.

Den Lockdown in den Griff zu bekommen, macht nicht weniger Arbeit als der normale Betrieb. Der Kommunikationsaufwand ist sogar vielfach größer. Das hat aber grundsätzlich nichts mit den Forschungsprojekten zu tun. Die laufen ohnehin und unvermindert auf Hochtouren. Die Staatlichen Kunstsammlungen sind der am intensivsten forschende Museums-Verbund in Deutschland.

Tatsächlich?

Tatsächlich. Die Kollegen in Berlin und München mögen mir diese Einschätzung nachsehen. Das hat mit der Tradition des Ostens zu tun. Hier gibt es noch diesen Typus des Kunsthistorikers, der Kunsthistorikerin, die ihr ganzes Forscherleben in den Dienst einer einzigen Sache stellen, die sich über Jahrzehnte einem bedeutenden Detail widmen. Auch Provenienz-Forschung wurde bereits zu DDR-Zeiten intensiv betrieben.

"Die SKD löschen keine Titel"

Im September kochte die Debatte um Umbenennung von Werken mit problematischen Titeln hoch. Die „Zigeunermadonna“ heißt nun „Madonna mit stehendem Kind“. Der „Studienkopf eines jungen Mannes“ hieß vorher „Kopf eines Negerknaben“. In anderen Fällen waren Tabuworte wie „Neger“, „Bastard“, „Mischling“ oder „Hottentotten“ durch Sternchen ersetzt worden. Sind neue Titel zu den seinerzeit 143 betroffenen gekommen?

Die Debatte führen wir schon länger, auch öffentlich. Übrigens auch mit gesellschaftlichen Gruppen, denen wir noch lange nicht weit genug gehen. Hochgekocht ist die Debatte aber als Folge einer Fake-Narration, das heißt infolge von Fehlern und Missverständnissen, die sich medial verbreiteten, in dem Sinne, dass wir hier eine Art „Cancel-Culture“ betreiben oder Kunst zensieren würden. Beides ist nicht der Fall. Die SKD löschen keine Titel, sie werden entweder kontextualisiert oder in bisher elf Fällen überblendet. Immer bleibt dabei die komplette Titelhistorie erhalten. Das ist das Ergebnis täglicher Arbeit, es geschieht im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in aller Welt – und geschah im Übrigen in vielen Fällen lange vor der Debatte vom Spätsommer.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Sicher. Rembrandts Stich „Négresse couchée“ beispielsweise. Der Titel stammt nicht von Rembrandt selbst. Überdies war die internationale Rembrandt-Community sich einig, dass es sich um einen hellhäutigen Akt im Schatten handelt, darum heißt das Bild nun „Liegende nackte Frau“. Ein solcher Vorgang geht auch heute nicht über meinen Schreibtisch, das klären die Forschungsgruppen eigenverantwortlich. Aber natürlich stehen wir grundsätzlich in enger Abstimmung miteinander. Es ist also nicht damit getan, ein Computer-Programm über unsere Bestände laufen zu lassen, zumal der weitaus größte Teil der über 1,5 Millionen Objekte noch nicht inventarisiert, geschweige denn digitalisiert ist. In der Online-Collection der Staatlichen Kunstsammlungen befinden sich derzeit knapp 300 000 Objekte.

Rembrandt: Liegende nackte Frau (1658, Radierung, Kaltnadel auf Japanpapier), ehemalige Titel: "Die liegende Negerin" (historischer Titel), "Negrésse couchée" (historischer Titel). Quelle: Kupferstich-Kabinett SKD/Andreas Diesend

Bei welchen Begriffen gibt es denn Diskussionsbedarf?

Beim N-Wort zum Beispiel nicht. Bei dem Wort „Zigeuner“ wird es komplizierter. So hat das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma Kontakt zu uns aufgenommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, um uns zu informieren, dass auch bei den Betroffenen keineswegs Einigkeit herrscht – verweist doch der Begriff auch auf den Einfluss der Sinti und Roma auf Musik und Kultur. Viele junge Menschen möchten wieder als „Zigeuner“ bezeichnet werden, nennen sich auch selbst so, während vor allem ältere Menschen die Bezeichnung als diskriminierend ablehnen. Es ist nicht leicht, und wir werden von allen Seiten zugleich angegriffen. Aber ich sehe Moderation unterschiedlicher gesellschaftlicher Positionen als unsere Aufgabe an. Oft höre ich den Satz „Das ist doch eine Minderheit, von der können wir uns doch nicht unsere Sprache vorschreiben lassen.“ Dabei ist es Aufgabe der Kunst, die Gesellschaft in allen Aspekten widerzuspiegeln.

"Es ist wichtig, dass wir die Geschichte kennen"

Es gibt auch explizit rassistische Kunst – tragen Sie nicht dazu bei, die reinzuwaschen, wenn Sie entsprechende Begriffe aus den Titeln tilgen?

Was „rassistische Kunst“ ist, wäre erst einmal zu definieren. Noch einmal: Bei uns verschwindet kein Titel, er bleibt immer dokumentiert. Aber es darf auch keine Selbstverständlichkeit sein, diskriminierende Titel unkommentiert stehenzulassen. Wir haben das Thema im Blick. Ich sehe das ein wenig wie bei den Denkmalstürzen: Es ist wichtig, dass wir die Geschichte kennen, um an die Verhältnisse zu erinnern, unter denen sie entstanden. Oder bei der Nazi-Architektur: Man muss sie erlebt, muss sich erdrückt gefühlt haben von der schieren Größe dieser Türstürze, der Schreibtische. Darum geht es in erster Linie, um Kontextualisierung – und erst in letzter um Umbenennung oder Überschreibung.

Sie setzen im Internet, und nur da, Sternchen an die Stelle der inkriminierten Wörter. Und erst, wenn man darauf klickt, sieht man die ursprünglichen Titel. Sind solche Überschreibungen nicht trotzdem eine Art Bevormundung?

Das finde ich nicht – wir geben ja die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob jemand etwa das N-Wort lesen möchte. Im Übrigen bin ich auch noch nicht sicher, dass wir dabei bleiben werden, die Entwicklung ist ja nicht abgeschlossen. Aber es war wichtig anzufangen. Viele jüngere Menschen sind nicht mehr bereit, die Zuschreibungen, die andere Generationen gemacht haben, unhinterfragt hinzunehmen. Vielleicht entwickelt sich da mit der sensiblen Sprache eine neue Form von Jugendsprache, die sich auch ganz bewusst von der der Vorgänger-Generationen abhebt. Ich sehe das vor allem positiv: Dass man ganz anders und auf Augenhöhe diskutieren kann, weil die Zugänglichkeit von Wissen auf der ganzen Welt einen viel intensiveren Austausch ermöglicht.

In den SKD arbeitet auch eine Antidiskriminierungs-AG ...

..., die ist aus der Mitarbeiterschaft heraus entstanden, und darauf bin ich sehr stolz.

Was war der Auslöser?

Grundsätzlich gesellschaftliches Engagement, darüber hinaus auch die konkrete Erfahrung von Feindlichkeit gegenüber dem vermeintlich Fremden oder Antisemitismus. Es gab auch Fälle, in denen Kolleginnen und Kollegen aus der Mitarbeiterschaft betroffen waren.

Sie haben, bevor Sie die Staatlichen Kunstsammlungen übernommen haben, in Stuttgart gearbeitet und in Düsseldorf, tief im Westen also. War die Museumsarbeit dort, waren die Debatten grundlegend andere?

Die Debatten waren nicht andere, aber sie scheinen mir hier direkter zu sein. Dass sie ausgetragen werden, finde ich gut. Aber die Aggressivität, mit der sie ausgetragen werden, den Aufbau von Fake-Narrativen, von Verkettungen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, die lehne ich ab. Und angesichts der Heftigkeit, mit der hier über Sternchen gestritten wird, frage ich mich schon manchmal: Haben die Leute keine anderen Sorgen? Andererseits gehört Polarisierung zur Museumsarbeit unbedingt dazu. Eigentlich hat alle Kunst, die wir heute für wegweisend halten und für bedeutend, einmal polarisiert.

Zur Person Marion Ackermann wurde 1965 in Göttingen geboren und wuchs in Ankara auf. Sie studierte in Kassel, Göttingen, Wien, München Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik. 1995 promovierte sie in Göttingen über Wassily Kandinsky. Von 2003 bis August 2009 war sie Leiterin des Kunstmuseums Stuttgart. Von 2009 bis Oktober 2016 leitete sie die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Seit 2016 ist sie Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, eines Verbundes von 15 Museen in ganz Sachsen. Sie sind im Besitz des Freistaates und dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst unterstellt.

Sie sprachen eben davon, wie sehr Sie den internationalen Austausch auf Augenhöhe schätzen. Müssten Sie dann nicht die Benin-Bronzen zurückgeben, die in der Folge einer zutiefst rassistischen Strafexpedition der Briten auf Umwegen in Ihre Sammlungen gelangt sind?

Wir werden hierüber mit den nigerianischen Partnern sprechen, wenn eine Delegation von dort im April 2022 bei uns in Sachsen zu Gast ist. Wir stehen allen Optionen gegenüber offen. Genauso ist unsere Haltung, dass auch zukünftige Präsentationen bei uns nur in gemeinsamer Kuratorenschaft entwickelt werden können. Léontine Meijer-van Mensch hat mit ihrem Team bereits Schritte für eine entsprechende Zusammenarbeit unternommen. Bis wir in diesem Prozess weiter sind, haben wir uns jedoch dazu entschlossen, die originalen Objekte nicht zu zeigen. Stattdessen thematisieren wir in der neuen Ausstellung im Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig, die wir Anfang März eröffnen, die Geschichte der Bronzen bei uns in Sachsen.

Sie leiten ein Konglomerat von 15 Museen mit höchst unterschiedlichen Sammlungen von der Antike über die Alten Meister, Kunsthandwerk, Ethnologie bis zur Moderne. Was müssen Museen verändern, wollen sie für die Zukunft gerüstet sein?

Entscheidend ist die Frage: Wie vermittele ich Kunst und Kultur, die Lust auf Neues einer jungen Generation. Diesbezüglich haben wir bereits begonnen, uns neu aufzustellen. Die Kinderbiennale gehört dazu mit ihren Künstler-Räumen, die Kindern einen neuen, sehr unmittelbaren Zugang zu moderner Kunst ermöglichen. Oder die Kunstkammer, die wir unter dem Motto „Residenzschloss 2.0!“ neu formatieren möchten. Der Anspruch der Kunstkammer war es einst, das Weltwissen zu versammeln. Dort sollen sich künftig Studierende frei einloggen und arbeiten können. Wir müssen unsere Erzählungen überarbeiten mit Blick auf unsere Nachbarn im östlichen Mitteleuropa, auf Russland, auf Polen und Litauen, die einen Großteil unserer ausländischen Gäste ausmachen und zum Beispiel mit August dem Starken und seinem Sohn ganz andere Erzählungen verbinden als wir mit unserer sächsischen Brille. Und wir brauchen einen weiteren Schub ins Digitale, werden unsere Präsenz in den Sozialen Medien noch weiter ausbauen, haben auf der anderen Seite im Japanischen Palais, das ist so etwas wie unser Start-Up, Werkstätten eingerichtet, um das Handwerkliche zu betonen, dem hier im Osten noch ein weitaus höherer Stellenwert zukommt.

Von Hannah Suppa und Peter Korfmacher