Marek Janowski verlängert seinen Vertrag bei der Dresdner Philharmonie

Es ist eine erfreuliche Mitteilung in einer Zeit, in der eher negative Schlagzeilen wie Konzertabsagen, geschlossene Kultureinrichtungen und gefährdete Jubiläumsfestwochen für Aufmerksamkeit sorgen: Marek Janowski verlängert seinen Vertrag als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie um ein Jahr. So wird der heute 81-Jährige bis zum Ende der Konzertsaison 2022/2023 im Amt bleiben. Das teilt das Orchester mit und auch, dass die Musikerinnen und Musiker sein Angebot mit überwältigender Mehrheit angenommen hätten.

Konzertanter „ Ring des Nibelungen “ mit der Philharmonie

Geplant sei dann u.a. eine konzertante Aufführung von Richard Wagners „ Ring des Nibelungen“ – Dresden erinnert sich noch mit Begeisterung an die mit einer Schallplattengesamteinspielung verbundenen konzertanten „Ring“-Aufführungen unter Janowski (damals mit der Staatskapelle Dresden und u.a. Theo Adam und Peter Schreier) 1981 bis 1983 im Kulturpalast. Auch eine Japan-Tournee unter seiner Leitung fasst die Philharmonie für den Herbst/Winter 2022 ins Auge. „Es ist für die Landeshauptstadt und ihr Orchester eine Ehre und ein großer Vertrauensbeweis, dass Marek Janowski seinen Vertrag verlängern möchte“, erklärt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). „Die Stadt und das Orchester profitieren in vielfacher Hinsicht davon, und wir dürfen für die Saison 2022/2023 zahlreiche musikalische Sternstunden erwarten.“

Mit Präzision, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit

„Viele Kollegen haben Anfang der 2000er Jahre bereits die erste Amtszeit von Marek Janowski als Chefdirigent miterlebt und seine Arbeitsweise schätzen gelernt“, unterstreicht Dalia Stulgyté-Richter als Vorsitzende des Orchestervorstands der Dresdner Philharmonie. „Mit unglaublicher Präzision, respektvoller Behandlung der Partitur, mit Ehrlichkeit und Geradlinigkeit hat er uns und unser Publikum damals begeistert und begeistert er noch heute. Glücklich sind wir auch, dass unsere jüngeren Kollegen, die einer neuen Musikergeneration angehören, binnen kurzer Zeit Vertrauen zu ihm aufgebaut haben und seine Arbeit so schätzen wie wir.“

