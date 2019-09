Lukas Rietzschels Erfolgsroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ feierte am Wochenende in einer wenig plausiblen Dresdner Bühnenfassung im Staatsschauspiel seine Uraufführung. Wer das Werk als Erklärstück für den Erfolg der AfD im Osten ansehen möchte, der irrt.