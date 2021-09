Manfred Horneck am Pult des Gustav Mahler Jugendorchesters

Dresden

Eigentlich sollte die diesjährige Tournee des Gustav Mahler Jugendorchesters von 120 Musikern aus 20 Ländern bestritten werden und große Symphonik beinhalten. Das ist das, was das Ensemble seit seiner Gründung 1987 auszeichnet: Internationalität, programmatische Vielfalt und höchstes Niveau. Aber dann kam Corona und so wurde alles anders. Planungen wurden über den Haufen geworfen und das nicht nur einmal. Schließlich mussten nicht nur unterschiedliche Anforderungen der Tourneeorte berücksichtigt werden, sondern auch die Tatsache, dass die aus nun 13 Ländern kommenden 60 MusikerInnen in der ganzen Welt studieren.

Aber unbeirrt hielt man an der Aufgabe fest, „Menschen zusammenzubringen, Talente zu fördern und jungen Menschen eine Stimme zu geben“ (so Alexander Meraviglia-Crivelli, der Intendant des GMJO, in seinem sehr bedenkenswerten Beitrag im Programmheft). Man wollte auch in diesen schwierigen Zeiten das tun, was Aufgabe der Kunst ist – Hoffnung geben. Und das ist, will man es nach dem Erfolg in Dresden beurteilen, vollauf gelungen.

Nicht alltäglich: Wagners „Wesendonck-Lieder“

Sicher – die Oper durfte nur spärlich besetzt werden, was nicht nur optisch einen kläglichen Eindruck machte, sondern auch akustische Auswirkungen hatte. Aber man war ja froh, dass das dank einer intensiven Partnerschaft mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden traditionelle Konzert überhaupt stattfinden konnte. Der bei der Kapelle immer gern begrüßte Dirigent Manfred Honeck arbeitete zum zweiten Mal mit dem GMJO zusammen, beim Bariton Matthias Goerne war es die dritte Begegnung.

Letzterer hatte sich für Richard Wagners „Wesendonck-Lieder“ entschieden – sicher ein nicht alltäglicher Programmpunkt, sind sie doch im Original für Frauenstimme und Orchester geschrieben. Doch die ungewöhnlich biegsame und nuancenreiche Stimme des Sängers, seine schier unbegrenzten gestalterischen Intentionen, die ebenso Raum für die zartesten seelischen Verästelungen der Lieder („Der Engel“) wie für Leidenschaft und euphorischen Überschwang („Schmerzen“) haben, ließen das Ganze zu einem grandiosen Erlebnis werden.

Die schwüle, zuweilen bedrohliche Atmosphäre der Lieder, die ihren emotionalen Ausgang im Liebesverhältnis des Komponisten zu der ihn anbetenden Schweizer Kaufmannsgattin Mathilde Wesendonck haben, wurde in dieser Interpretation eindrucksvoll offenbart. Dafür bildete die kluge, feinsinnige Orchesterfassung von Hans Werner Henze von 1976 die vortreffliche Grundlage. Mehr noch als eine Klavierversion, die ich vor einiger Zeit erlebte, gab sie Matthias Goerne die Gelegenheit, seine Ausdruckspalette besonders differenziert einzusetzen und das in bestem und beflügelndem Einverständnis mit Manfred Honeck und dem Orchester. Bereits hier bewiesen die jungen Leute an den Orchesterpulten höchste Flexibilität und einen Grad von Einfühlungsvermögenden, den man so nicht unbedingt als selbstverständlich voraussetzen durfte. Dazu genoss man noch – ganz im Sinne von Henze – einen klanglichen Farbenreichtum vom Feinsten.

Beethoven statt Schostakowitsch

Statt Schostakowitsch 10. Sinfonie kam mit Beethovens Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 hernach ein Standard der Konzertliteratur zu Gehör. Wer nun erwartet hatte, dem Erlebnis einer nur fein geschliffenen, nur wohlklingenden und sich in traditionellen Grenzen bewegenden Wiedergabe der Sinfonie ein weiteres dieser Art hinzufügen zu können, sah sich getäuscht. Das GMJO ist ein Jugendorchester, wie es besser kaum vorstellbar ist, und besteht aus der internationalen Creme von Nachwuchsmusikern. Vor allem aber wurden seine Mitglieder noch nicht von der Routine des Orchesteralltags im Allgemeinen und der soundsovielten Auseinandersetzung mit einem so bekannten Werk im Besonderen eingeholt. Das machte sich Manfred Honeck zunutze. Und so erklang Beethovens Fünfte ungewohnt frisch und fast unbekümmert, doch dabei tiefenscharf und plastisch. Gleich bei den berühmten Ta-Ta-Ta-Taa-Motiven zu Beginn meinte man, dass nun musikalische Urgewalten über die Hörer hereinbrechen würden.

Honeck behielt die gewählten herzhaften, auch Extreme nicht auslassenden Tempi bei, setzte auf markante, kraftvolle Kontraste, verzichtete auf alles, was nur an Pomp und Pathos hätte erinnern können – ein Ansatz, den er konsequent beibehielt, so dass bis zum langen Schluss Spannung und orchestraler Sturm in keiner Sekunde nachließen. Die Strukturen waren nachvollziehbar und der Gesamtklang des Ensembles kristallklar, so dass man manches hörte, als wäre es das erste Mal (Piccolo). Die Streicher zauberten ein sensibles Geflecht aus Stimmen und Stimmungen. Und gar die wundervollen, liebevoll modellierten Variationsketten im Andante, wo sich Bläser und Streicher prächtig ineinander fügten! Wieder einmal stellte sich die Erkenntnis ein, dass Holz- und Blechbläser zu den absoluten Glanzstücken des GMJO gehören. Man denke nur an die sich pointiert und blitzsauber agierenden Hörner!

Großer Jubel am Ende, Umarmungen auf der Bühne (es war das letzte Tourneekonzert) und die Hoffnung beim Publikum, dass die nächste Reise wieder über Dresden führt.

Von Mareile Hanns