Malerin Priscilla Ann Siebert aus Dresden gestorben

Dresden

Priscilla Ann Siebert, geb. Thornycroft, dokumentierte in ihrem Werk Zeitgeschichte mit großer Einfühlsamkeit und war darüber hinaus eine stille Beobachterin der Unwägbarkeiten des Lebens wie auch der Schönheit, die in unscheinbaren Dingen verborgen ist. Die gebürtige Engländerin, die sich in Liebe zu einem deutschen Widerstandskämpfer dazu entschied, nach den Kriegswirren 1948 zuerst in Berlin, dann ab 1952 in Dresden zu leben, konnte auf ein erfülltes Dasein zurückblicken. Sie war eine faszinierende Persönlichkeit, voller Hingabe an die Kunst und die Menschen. In der Nacht vom 12. zum 13. April vollendete sich ihr langes Leben kurz vor ihrem 103. Geburtstag.

Londons Bombenanschlag – Sie malte das Grauen und die Hoffnungslosigkeit

Priscilla Ann Thornycroft wurde 1917 in Golders Green, London, geboren. Ungefähr sechsjährig beschloss sie, Künstlerin zu werden. Ihr Großvater war Bildhauer. In seinem Atelier kam sie als Kind mit „der echten Magie der Bildhauerei“ in Berührung. Ein Kunsterzieher, Innes Meo, der an der Internatsschule „Bedales“ in Hampshire lehrte, wurde ihr Förderer, der auch ihre Bewerbung an der Slade School of Fine Art in London unterstützte. Sie studierte dort Malerei und Grafik und lernte Henry Moore kennen, bei dem sie einen Tag in seinem Atelier verbrachte und dessen, wie sie sagte, Begeisterung, Gefühl für Form und Erklärungen sie ihr ganzes Leben lang beeinflussten.

Das Motiv des Meeres an der Kanalküste findet man bei Ann Siebert häufig wieder. Hier: Ann Siebert. Am Meer. 2005 Quelle: c/o Galerie am Damm

1938 fand sie ihr Traumatelier in der Nähe vom Bahnhof King’s Cross, mitten in London. Ihr Nachbar war der ungarische Bildhauer Laszlo Peri. 1940 beteiligte sie sich an einem Lehrgang für Freskenmalerei, der von John Hastings, einem Wegbegleiter Diego Rivieras, geleitet wurde. Ein Bombenanschlag setzte dem Lehrgang ein jähes Ende. Priscilla Ann Thornycroft malte das Grauen und die Hoffnungslosigkeit. Sie zeichnete in den U-Bahnschächten Menschen, die alles, was sie besaßen, verloren hatten und dort Unterschlupf fanden

1952 –Ankunft in Dresden

In den Kriegsjahren hatte Ann 1942 den deutschen Emigranten Hans Siebert geheiratet. 1948 illustrierte sie ihr erstes Kinderbuch, die Geschichte vom Kater Whiskers. Das Honorar reichte aus, um mit ihren beiden Kindern ihrem Mann nach Ostberlin zu folgen. In Kleinmachnow lebte sie u.a. in der Nachbarschaft von Elisabeth Shaw, Rene Graetz, Ernst Hermann-Meyer, Herbert Sandberg, Robert Havemann. Sie erhielt Aufträge für Kinderbücher und Tierillustrationen in der ABC-Zeitung und der Schulpost.

1952 kam sie in Dresden an. Sie wurde Mitglied im Verband Bildender Künstler und arbeitete viele Jahre im Vorstand der Künstlergenossenschaft „Kunst der Zeit“. In den 70er Jahren widmete sich Priscilla Ann Siebert intensiv der Technik der Lithografie. Sie zeichnete und malte meist das Nächstliegende, das, was sie unmittelbar erlebte. Den kleinen Blumenstrauß, ein duftendes Brot, den toten Fisch, das herausgeputzte sorbische Osterpferd, Bojen im Hafenschuppen, einfache Häuser, eine Katze... Alles betrachtete sie mit liebevollem Interesse, setzte es mit präzisen Umrisslinien und sensiblen Farben ins Bild, manchmal scharf Fläche gegen Fläche, manchmal mit nuancierter toniger Malweise, kühl und entrückt das eine, wunderbar samtig und warm das andere Motiv.

Im Osten Deutschlands, in einem fremden Land, kam sie zur Ruhe, engagierte sich und wurzelte. Im Schauen zu sehen ist ein wunderbares Ereignis und eine Gabe, die Priscilla Ann Siebert besaß.

Von Karin Weber