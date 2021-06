Malerei von Rolf Werstler im BlickPunkt Kunst in Dresden

Dresden

Rolf Werstler (*1949) ist Traditionalist. Mit ruhigem Blick fixiert er Veränderungen des scheinbar Beständigen: in Landschaften, Städtebildern – bevorzugt maritimen Hafensituationen, in denen immer Schiffe zu finden sind, wenngleich täglich andere. Oder in urbanen Abrissvierteln, wo noch vor vollständigem Vollzug kommende Ereignisse angepriesen werden. Wo Plakate an Absperrzäunen für internationale Kunstspektakel werben, an denen der normale Radeberger so schnell wie möglich vorüber will, weil alles schlampig und lustlos angebracht wurde. Werstler mag, als bekennender Bewohner jener Kleinstadt, bei der Auswahl der Motive etwas zynisch selektiert haben, als er sie in das Ölbild collagierte.

Beginn im Malzirkel von Rosso Majores

Leiser verändern sich die Dinge seiner Stillleben. Reife Birnen, geputzte Pilze und die getrockneten Sonnenblumenköpfe, denen er ganze Zustandsfolgen widmet. Heringe im Einschlagpapier oder auf einem Teller und das bemehlte krustige Brot auf dem Tisch. Wer würde in dessen einfacher bildparallelen Größe nicht zugleich die Verbeugung vor dem verehrten Rosenhauer spüren?

Werstler, zunächst gelernter Möbeltischler, später langjähriger Mitarbeiter der Restaurierungswerkstätten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, hat seinen langen Weg zum freischaffenden Künstler als Jugendlicher im Malzirkel von Rosso Majores begonnen und dort die Dresdner Tradition kennen und schätzen gelernt. Darin fühlt er sich bis heute künstlerisch verwurzelt, obwohl er sich auch mit Moderne und Postmoderne auseinandergesetzt hat. Namentlich Picasso widmete er in einer früheren Ausstellung im Dresdner Haus der Kirche mehrere kubistisch anmutende Bilder. Zehn Jahre später ist es eine Reihe absichtsloser Fragmente ohne Titel mit informellem, teils auch konstruktivem Gestus. Vom Gegenständlichen befreit, gelangt er zu locker heiteren Farbbewegungen, die er mittels gespinstartig aufgespreizter Liniennetze jederzeit in die Schranken weisen kann.

Nicht zuletzt spielt im Schaffen des Malers auch das Menschenbild eine Rolle. Waren es lange die stark reduzierten, linienbetonten Holzschnitte zur Bibel, die Werstler als einfühlsamen Metaphoriker bekannt machten, sind es nun, in Öl auf Leinwand, ein Harlekin, ein Clownsgesicht und der Gekreuzigte.

Hoher ethisch-moralischer Anspruch

Wie nuanciert Werstler seine Mittel einzusetzen weiß, ist gerade anhand dieser drei Arbeiten aus den letzten Jahren nachzuvollziehen. Man mag bei dem erschöpft das Gesicht in eine Hand stützenden, sitzenden Harlekin noch einmal an den frühen Picasso denken, denn bis in die blau-rosa changierenden Farben vor allem des hellblauen Hintergrundes und das Rosa des Spitzhutes sind die Anspielungen nicht zu übersehen. Doch Werstler arbeitet farbig matter und zugleich ruppiger. Waagerechte, Senkrechte und Diagonale bestimmen das Kompositionsgerüst und sorgen dafür, dass die Melancholie nicht in Ausweglosigkeit umschlägt. Die verbliebene Körperspannung und der über den Knien liegende rechte Arm wirken dem entgegen.

Aufmerksam, nachdenklich, doch zugleich voll Elan blickt hingegen der Clown in die Welt – die knallrote Pappnase mitten im Bild, das, wie eine persönliche Notiz auf der Rückseite verrät, für einen Enkel gemalt wurde. Auch die Messlatte für Werstlers ethisch-moralischen Anspruch liegt hoch. Den Christus zeigt er trotz der lastenden Dornenkrone aufrecht am Kreuz.

