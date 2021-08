Malerei von Reinhard Springer bei art+form in Dresden

Dresden

Gleich beim Betreten der Galerie art+form bauen sich vor dem Betrachter zwei großformatige Ölbilder auf, die irritieren: Zwei Felsformationen aus dem Werk von Reinhard Springer, der derzeit in der Galerie 45 Arbeiten zum Thema Landschaft ausstellt. Die beiden Bilder wirken stark figürlich, sind aber in der Fantasie entstanden. Aus den bizarren Felsblöcken ragen graue, groteske Schatten hervor, wie Edvard Griegs Trolle, Berggeister der nordischen Landschaft, die Springer so liebt und mit der er seit Beginn seines Malerlebens vertraut ist. Springer betont, dass er vom Figürlichen kommt, von seinen humanen Menschenbildern über Obdachlose, Behinderte und Ausgegrenzte, übrigens in Serien gehalten wie seine Landschaften auch.

Schließlich war Springer auch Musiker (er studierte an der Musikschule Paul Büttner Trompete) und ist mit der nordischen Musik von Grieg bis Sibelius vertraut. Seit 1986 besuchte er in jedem Jahr die Küsten der Ost- und Nordsee und den Norden, Dänemark und Schweden und malte dort vor Ort. Deshalb dominieren in der Ausstellung auch die großformatigen Küstenlandschaften und andere maritime Themen wie Strandgut und Kreidefelsen eher im Kleinen.

Die Fantasie des Künstlers zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit

„Vertraute Orte“ benennt Reinhard Springer seine Ausstellung und meint damit die nordische Landschaft, aber auch die Elbaue, das Elbsandsteingebirge, Goppeln und den Gebergrund, in der er seit seiner Kindheit zu Hause ist. In allen Bildern, die in der Serie nummeriert wurden, sind unterschiedliche Stimmungen festgehalten. Nicht immer topografisch genau, drückt sich in ihnen der Wille und die Fantasie des Künstlers zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit aus. Sind viele Meeresbilder düster-verstörend, wie eine der Rügenlandschaften in ihrem rosa-grauen Himmel und der schwarz-roten Küstenlinie, so gibt es auch aufgehellte maritime Stücke wie die in zwei Jahren gemalten Schärenküsten (II und VI).

Vom etwas erhöhten Standpunkt aus blickt man auf die schrundige Strandlandschaft, die bis an den Himmel heranreicht, wo das Licht braust und glänzt. Moose und rostige Flechten bedecken den festen Teil wie einen zerschlissenen Teppich. Alles wirkt leicht und zerfasert, zerbrechlich, wie im Licht sich auflösend, ätherisch. Zu den Kabinettstücken gehören die Kreidefelsenlandschaft bei Mön und Motive mit Strandgut, kleine, silllebenhafte, aus Dünen wachsende Dornenhecken vor der Weite des Himmels. Eine kleine Arbeit von der Sächsischen Schweiz (7, 2017) mit den Tafelbergen ist, dicht und atmosphärisch zusammengefasst, leicht im Nebel liegend, ein kleines Meisterstück.

Eine Nähe zur Caspar David Friedrich ist spürbar

Das Credo von Reinhard Springers Malerei stellt das Ölbild „Fischland I“ (2008), eine der wesentlichen Arbeiten dieser Ausstellung dar: In ihm fasst er seine tiefe romantische Haltung zusammen (die Nähe zu C.D. Friedrich ist spürbar), die in einer Melancholie gipfelt, die düster durchleuchtete Räume zeigt, in denen das Mondlicht geistert und irritiert. Verschattetes Grün, Schwarz und kaltgrelles Gelb, die wichtigsten Farben des Bildes, umschreiben eine Zauberlandschaft von Licht und Finsternis, deren Wurzeln bis in Springers frühe Kindheit und die ersten Begegnung mit dem Meer zurückreichen.

Grotesk und bizarr gestalten sich die beiden „Häuserfronten“ (I und II, 2010), die eher an eine Felsnadel oder einen steinernes Solitär in der Sächsischen Schweiz erinnern. Auch die Verwandtschaft zum Figürlichen wird in den Arbeiten deutlich. Sie verweisen auf zahlreiche Architekturstücke der Neustadt und von Dörfern um Dresden. Der Dorfkern von Goppeln besteht aus einer stark gegliederten Anhöhe mit den roten Lichtern der Dächer wie ein mythischer, geheimnisvoller Ort bei Kubin, der leuchtet und ruft. Im Gebergrund dagegen blüht es im Überschwang frühlingshaft oder vergeht ein farbenbunter Herbst, stimmungsvoll am Weiher. Der Dichter Georg Trakl lässt grüßen.

Bis zum 2. September sind die Werke noch in der Galerie art+form auf der Bautzner Straße ausgestellt.

Von Heinz Weißflog