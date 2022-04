Dresden

Wenn eine Premiere so kurzfristig verschoben wird, sind das eigentlich keine guten Vorzeichen, doch nun konnte „Madama Butterfly“ schließlich reibungslos über die Bühne der Dresdner Semperoper gehen – sieht man einmal von kleinen geräuschhaften Reibungen allzu vieler Kulissenfahrten ab. Regisseur Amon Miyamoto hatte sich um manche Lücken im Libretto zu Giacomo Puccinis Oper Gedanken gemacht. Warum zum Beispiel kam B.F. Pinkerton überhaupt nach Japan? Weshalb verließ er seine Geliebte oder Teilzeitehefrau Cio-Cio-San und kehrte erst nach drei Jahren zurück? Und vor allem: Was wurde aus beider Sohn?

Für die ersten beiden Fragen fand Amon Miyamoto einen historisch möglichen Hintergrund: Amerika unterstützte 1894/95 Japan im Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg. Pinkerton könnte also als Offizier der amerikanischen Streitkräfte vor Ort gewesen, dann schwer verwundet worden und erst später wiedergekehrt sein. Die mögliche Auslegung füllt Lücken – so dringend nötig indes war dies nicht. Noch weniger, zumindest für die Interpretation, was später aus dem Sohn von B.F. Pinkerton und Cio-Cio-San wurde.

Offenbar verleiten Puccini-Opern zu Hinzuerfindungen

Die Inszenierung erzählt „Madama Butterfly“ als fortwährenden Rückblick des Zweiunddreißigjährigen, dem sein Vater auf dem Krankenbett seine wahre Mutter und deren Geschichte eröffnet. Das Fortwährende ist hier wörtlich zu nehmen, denn fortan läuft, stolpert, steht und sitzt der erwachsene Sohn, gespielt von Alexander Ritter, permanent auf der Bühne, staunt und zaudert, erschrickt und will, ja greift schließlich ein, als er sein jüngeres Ich davor zu bewahren sucht, dem Suizid der Mutter beizuwohnen. Offenbar verleiten Puccini-Opern zu solchen Hinzuerfindungen, schon Stefan Herheims „Manon Lescaut“ wartete in der Semperoper vor neun Jahren mit einem stummen Beobachter auf, der Puccini sein mochte (oder Marcel Proust) …

Das am Premierenabend abwesende Regieteam (außerdem Boris Kudlicka / Bühnenbild und Kenzo Takada / Kostüme) verlegt sich stark auf solch (nach)erzählerische Aspekte, fügt hinzu und kommentiert. Manches, wie Schleiervorhänge, scheinen stimmig, auch die allzu kitschig-bunten Schirmchen und Kleider könnte man als „passend“ empfinden, allein in der Vielzahl sind sie übermächtig, von enervierender Aufdringlichkeit, vor allem: Es gibt zu viel Aktion in den Kulissen. Ständig wird etwas projiziert, läuft ein Film, gibt es Bewegung – Cio-Cio-Sans Haus fährt vor, zurück, macht eine Achteldrehung … Bei Amon Miyamoto scheinen die Szenen beständig von einen äußeren Motor angetrieben.

Allgegenwärtig: Die Schirmchen. Quelle: Ludwig Olah

Dabei ist das gar nicht nötig, vor allem nicht bei einem solchen Ensemble. Zuerst macht Omer Meir Wellber – musikalische Leitung, wofür ihm das Publikum mit stehenden Ovationen dankt – wieder einmal deutlich, wie lebendig Oper sein kann. Er gehört zu den Dirigenten, die ihre Aufmerksamkeit während der Aufführung praktisch ständig auf der Bühne haben und nicht nur im Graben. Der Staatskapelle Dresden entlockt er die herrlichsten Farben, weiß sie aber zu dosieren und auf die Sänger abzustimmen. Feinjustierung nennt man das – Schreien wird unnötig. Nicht die Bilderflut ist es, die begeistert, sondern das bebende, lebendige, glutvolle Verismo!

Und so passiert, was man sich in der Oper wünscht: Es entwickelt sich etwas, die Szenen leben vom inneren Kern. Kristine Opolais‘ Cio-Cio-San entspricht vor allem zu Beginn vielleicht nicht der Rollenerwartung, ist nicht so lyrisch, eher herb und dramatisch tritt sie auf. Indes wirkt sie mehr und mehr, verleiht gerade der reiferen (nun ja, immerhin sind drei Jahre vergangen) Cio-Cio-San Glaubwürdigkeit. Die ganz andere Herbheit Kate Pinkertons (Nicole Chirka), von Oboe und Englischhorn aus dem Graben umflort, streicht den Unterschied noch einmal heraus.

Leidenschaft ist der innere Zauber dieser Butterfly

Überzeugend ist Kristine Opolais nicht zuletzt deshalb, weil ihre Leidenschaftlichkeit die Liebe Cio-Cio-Sans über eine vorübergehende romantische Schwärmerei hebt. Die Leidenschaft und Liebe (zu ihrem Sohn) hilft ihr nicht nur, sich gegen den gemeinen und schmierigen Heiratsvermittler Goro (Aaron Pegram) zu wehren, sie erklärt auch den entschlossenen Freitod. Für die Arie der auf Pinkertons Rückkehr vertrauenden Cio-Cio-San („Un bel dì, vedremo“ / eines schönen Tages) gibt es den verdienten Szenenapplaus.

Leidenschaft ist vielleicht der innere Zauber dieser Butterfly, wie sie auch Freddie De Tommaso als B.F. Pinkerton auslebt. Mag er anfangs noch die Exotik bewundern und dass in Japan alles so beweglich und „flexibel“ sei, die Häuser wie die Eheverträge – bald schon wird deutlich, dass sich bei ihm wahre Gefühle entwickeln. Und da ist es gar nicht nötig, im Text nicht enthaltene Bekenntnisse oder Angaben per Kommentar auszumalen.

Zum starken Ensemble gehört Gabriele Viviani, dessen schöner, geschmeidiger Bariton den amerikanischen Konsul Sharpless enorm aufwertet. Dresdner Opernfreunde dürfen sich über eine unverkennbare Christa Mayer als Cio-Cio-Sans Dienerin Suzuki freuen, gerade die Duette (mit Opolais, kurz darauf Pinkerton / Cio-Cio-San) begeistern, aber ebenso das Spiel. Christa Mayer kann eben nicht nur wundervoll „Buona notte“ hauchen, sondern dem Konsul auch resolut einen Sitzplatz anbieten. Sebastian Wartig entwickelt als Fürst Yamadori in einer zwar kurzen Szene souverän – stimmlich wie optisch – Bühnenpräsenz. Der Sächsische Staatsopernchor (Einstudierung: Jonathan Becker) singt oft aus der Ferne, hinter den Kulissen oder von oben – Omer Meir Wellber fügt ihn klangvoll ins Bild, selbst wenn er nicht zu sehen ist.

Nächste Vorstellungen heute sowie am 14. und 18. April, weitere im Mai und Juni (verschiedene Besetzungen)

Internet: semperoper.de.

Von Wolfram Quellmalz