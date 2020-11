Lyrikpreis Dresden: Christoph Wenzel und Ondrej Krystynik ausgezeichnet

Dresden

Der Gewinner kommt vom anderen Rand des Landes. Die Gegenden seiner Texte liegen abseits der Großstädte. Christoph Wenzel, Jahrgang 1979, aus dem westfälischen Hamm ist gestern mit dem Dresdner Lyrikpreis ausgezeichnet worden. Dotiert ist er mit 5000 Euro. Die Hauptjury, bestehend aus fünf deutschen und zwei tschechischen Mitgliedern, entschied sich einstimmig für seine neun Texte, wie deren Mitglied, die Dichterin Anja Utler ( Regensburg / Wien) sagte.

Präsentation via Video

Christoph Wenzel war einer von zehn Finalisten, zur einen Hälfte deutschsprachige, zur anderen tschechische Dichterinnen und Dichter. Wegen Corona hatten sie ihre Verse seit 2. November mit Übersetzungen in Videos präsentiert. Die Preisverleihung lief als Videokonferenz, der 24 Zuschauer folgten, souverän moderiert und simultan gedolmetscht zugleich von Jana Krötzsch, eine der sechs Übersetzerinnen und Übersetzer der Gedichte.

Christoph Wenzel. Quelle: Ben Knabe

Die Jury würdigte Christoph Wenzels Lyrik über Dörfer im Westen der Bundesrepublik als „klangstarke Provinz- und Heimatkunde“ mit bewegendem Spannungsbogen. Ironisch, melancholisch im Ton, seien diese Verse über das Hinterland von Wehmut und Distanz zugleich bestimmt. Sie brächten uns eine Peripherie nahe, die vom Untergang bedroht sei. Doch existenzielles Wissen, bewiesen sie, gedeihe dort an der Peripherie.

Dazu gehöre auch die Erkenntnis: „Nicht der Mensch definiert die Landschaft; die Landschaft definiert vor allem uns.“ Christoph Wenzels Reise durch seine private Kindheitslandschaft führe auch durch das kollektive Gedächtnis. Seine „höchst musikalisch und rhythmisch treibenden Gebilde“ seien historisch durchlässig. In ihnen abgelagert sei auch das Unheimliche der Jahrhundertkatastrophe. Mundarten und Kraftausdrücke darin gestalteten sie zu vitalen Kreuzungen.

In seinem Dank grüßte Christoph Wenzel vom Westrand des Landes, nahe der Grenze zu den Niederlanden und Belgien. Gedichte, sagte er, würden zwar allein geschrieben, kämen aber nicht ohne Austausch, Reibung, Irritation und Berührung aus. Er vermisse sehr die Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen und wünsche allen bald wieder einen gemeinsamen physischen Ort, einen „Lichthof für die Gäste um uns“, wie er sich selbst zitierte.

Erster Publikumspreis geht an Ondrej Krystynik

Der Publikumspreis (500 Euro), in diesem Jahr erstmals vergeben von der Euroregion Elbe/Labe, geht an den 27-jährigen Ondrej Krystynik aus Marianske Lazne ( Marienbad). Mehr als 440 Lyrikfreunde hatten sich an der Abstimmung beteiligt, wie Rüdiger Kubsch, Geschäftsführer der Euroregion sagte.

Ondrej Krystynik zweifelte in seinen Dankesworten an, ob es sinnvoll sei, Dichterinnen und Dichter wie Rennpferde antreten zu lassen. Er sei sich nicht im Klaren darüber, nach welchen Kriterien letztlich entschieden werde. Dennoch freue er sich, dass Lyrik dank online-Technik einem breiten Publikum in Deutschland und der Tschechischen Republik nahegebracht worden sei.

Die digitalen Videovorträge der Gedichte, Notlösung wegen der Pandemie, sollen als online-Unterstützung beim nächsten Dresdner Lyrikpreis beibehalten werden, wie Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) sagte.

Geplant ist er für 2022.

Die Gedichte der zehn Finalisten auf der Internetseite www.dresdner-lyrikpreis.org

Von Tomas Gärtner