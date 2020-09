Dresden

In „Stern 111“, dem neuen Roman von Lutz Seiler, gibt es eine Szene, da schreibt Carl Bischoff, eine der drei Hauptfiguren, an seine Eltern, die anderen beiden Hauptfiguren, einen Brief. Und zweifelt an sich: „Vielleicht war er gar kein Dichter, nur ein Prosamann.“ Seiler vermag beides zu sein. Ihm ist ein Sprachkunstwerk gelungen. Die Gruppe zum Beispiel, zu der Carl in Ostberlin findet, bezeichnet er als „das kluge Rudel“. Was Carl dabei empfindet, bringt er so auf den Punkt: „Es war das Vorgefühl einer Legende (falls es das gibt, dachte Carl), die sich anschickte, ihn aufzunehmen in ihr tiefes, alles umfassendes ‚Es-war-einmal’.“

Rohe Gewalt um einer zärtlichen Liebesvision willen

Es darf geschwärmt werden. Undine Materni, die Dresdner Dichterin, kann das besonders schön. So wie in ihrer Einleitung als Moderatorin von Seilers Lesung in der Zentralbibliothek. Mit den letzten Sätzen des ersten Kapitels habe sie gewusst, dass sie dieses Buch nicht nur lesen, sondern lieben werde, bekannte sie. Es hat sie durch die ersten Wochen der Corona-Einsamkeit begleitet: „Ich hielt mich an diesem Buch fest wie an einem rettenden Geländer.“ Dass Seiler es mit der Sprache sehr genau nehme, urteilt Materni, mache die Intensität seines Erzählens aus.

Anzeige

Wie Recht sie hat. Dieser Schriftsteller berichtet nicht schlechthin, er verwandelt die Vorgänge in existenzielle Situationen. Da begleiten wir Carl, der drei leere Wohnungen aufbricht für seine Geliebte Effi und deren kleines Kind. Und spüren die gewaltige Spannung dieses Gegensatzes: rohe Gewalt um einer zärtlichen Liebesvision willen. In den Augen dieses Carl verwandelt sich die Matratze in einem spartanisch eingerichteten Zimmer in ein Floß. Welchen Klang, welchen Rhythmus das hat, vernehmen wir, wenn Seiler selbst liest; etwa in der Hörbuchfassung des Romans. Erst habe sie ein Weilchen gebraucht, meldet sich eine Frau aus dem Publikum. Aber bald sei sie begeistert gewesen: „Sie lesen das toll.“ Er kenne wenige Schauspieler, die er für geeignet befinde, erwidert Seiler. „Meist sind sie zu ambitioniert. Sie machen zu viel.“ Seine Stimme hingegen bewahrt die Zurückhaltung, die sein Text braucht. „Bei mir muss man das Pathos der Monotonie lieben oder es geht schief.“

Weitere DNN+ Artikel

Ob ihm seine gute Erinnerung beim Schreiben geholfen habe, will Undine Materni wissen. Im Gegenteil, antwortet er. „Ich habe ein schlechtes Gedächtnis.“ Er habe viel recherchiert, lange mit Freunden von damals gesprochen. Immer auf der Suche nach jenem „Goldstaub“, den kleinen Details, die für seinen Text stimmen. „Es ist eine mehr atmosphärische Erinnerung.“ Beim Schreiben dann regiere allein das Wort. Das sorgt für den Unterschied zwischen Memoiren und Literatur. Diesen ästhetischen Anspruch lässt Seiler seinen Carl an einer Stelle für die Lyrik formulieren: „Das gute Gedicht musste eine einzige Kaskade sein, ein glänzendes Strömen in jenem magischen Licht, das es immerzu selber erzeugte.“

„Menschen aus dem Osten haben Chaos-Kompetenz“

Es ist ein Buch, das von der Kraft der Sehnsucht erzählt. Einem Stern zu folgen, ist ein uralter menschlicher Drang. In den Evangelien lassen sich die Weisen aus dem Morgenland von einem leiten. Für Carls Eltern ist es ein Star: ein Rock’n’Roller aus ihrer Jugendzeit. Wie dieses Leitmotiv in immer neuen Variationen sich durch den Text zieht, zeigt dessen bestechende Qualität. Carl wiederum folgt der Sehnsucht, „seine prekäre Existenz in reines poetisches Dasein zu verwandeln“.

An den Eltern im Westen interessiert Seiler auch deren Ausstattung fürs Leben. „Menschen aus dem Osten haben Chaos-Kompetenz“, sagt er im Gespräch. Vater Walter Bischoff versucht, den Mercedes des Chefs selbst zu reparieren wie einst seinen Shiguli. „Die ältere Generation der Ostdeutschen ist die Avantgarde der Nachhaltigkeit. Sie verstehen, mit wenig zurechtzukommen.“

Wie Leser im Westen auf das Buch reagierten? Seiler sieht keine großen Unterschiede. Das Interesse sei ähnlich groß. „Ich hatte ja auch nicht das Ziel, den Osten zu rekonstruieren. Die Details haben poetische Funktion. Sie sollen sich entfalten.“

Inzwischen ist Lutz Seiler zum Gedichteschreiben zurückgekehrt. Am Ende trägt er drei neue vor. Begebenheiten aus Kindheit und Alltag bekommen im Wort exemplarische Dimension für ein Leben. Vielleicht, sagt er, erscheint im kommenden Jahr ein neuer Gedichtband. Einige Verse hat die neue Ausgabe der Zeitschrift „Sinn und Form“ (5/2020) veröffentlicht.

Lutz Seiler: Stern 111. Suhrkamp. 528 S., 24 Euro

Von Tomas Gärtner