Lutz Rathenow sieht Dresden als große Lebensverführung

Dresden

70 Jahre alt wird Lutz Rathenow, der Lyriker, Prosaschriftsteller, Essayist und Kinderbuchautor, im Herbst dieses Jahres. Dafür bereitet der gebürtige Jenaer, in der DDR einer der bekanntesten Dissidenten, den die SED aber nie in den Westen loswerden konnte, einen Band von ganz eigener Form vor – mit verschiedenartiger biografischer Prosa, auch dramatischen Elementen.

Eine beträchtliche Rolle darin spielen soll neben seiner Geburtsstadt und Ost-Berlin, wo er seit 1977 lebt, auch Dresden. Hier hat er zehn Jahre lang, bis 2021, als Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur gewirkt. Im Gespräch mit seinem Schriftstellerkollegen Michael G. Fritz, das man sich als Videoaufzeichnung ab Donnerstag auf der Internetseite der Städtischen Bibliotheken ansehen kann, bekennt er, wie unerwartet ihn Dresden geprägt hat: „Mehr als ich dachte, ambivalenter als ich dachte, viel intensiver.“

Dresden mit ungewöhnlichem Selbstbewusstsein und Trägheit

Beim Nachdenken auf den Zugfahrten zwischen Wohnort an der Spree und Arbeitsstelle an der Elbe ist ihm bewusst geworden: „Dresden war eine viel größere Lebensverführung, hat mir viel mehr Fragen gestellt, als ich gedacht hätte.“ Leipzig kann er rascher definieren: als „vitalere Verlängerung Berlins“. Dresden indes lasse sich nicht so kompakt erschließen. Spannend fand er dieses Selbstbewusstsein seiner Bewohner, „auch die Trägheit, die dahintersteckt“.

Die Stadt, die er unter die „Literaturhauptstädte“ zählt, hat ihn lyrisch inspiriert. Frucht dessen ist das schmale Bändchen „Maskierungszärtlichkeit“, 37 „Dresdner Gedichte“, gerade erschienen bei SchumacherGebler. Anekdotisch-literaturgeschichtliche Randnotiz: Zu diesem Verlag gebracht hat ihn ein editorischer Patzer. In den postumen Auswahlband mit Lyrik von Bernhard Theilmann (1949-2017), den sie da 2019 unter dem Titel „Das Geheimnis der Brücken“ herausbrachten, rutschten sieben Gedichte von Lutz Rathenow. Jemand muss die einst in eine falsche Mappe gelegt haben.

Denn 1989 hatte Rathenow ein Künstlerbuch mit Kaltnadelradierungen von Claus Weidensdorfer gestaltet, gedruckt in 40 Exemplaren in der Obergraben-Presse, die Theilmann 1978 mit Künstlergefährten gegründet hatte. Rathenow indes nahm den zerknirschten Editoren das Versehen nicht krumm, sondern mit Humor. So was dürfte unter Autoren selten sein. Er fühlte sich sogar geschmeichelt und empfahl die Publikation: „Bernhard Theilmann sollte man in Dresden stärker beachten. Das ist jemand, der noch zu entdecken ist, auch in seinen Kunstkritiken.“

„Das Leben ist Dresden, die Elbe trennt, was sie vereint.“

Der Titel von Rathenows Lyrikbändchen spielt natürlich auf Corona und diesen medizinischen Mund-Nase-Schutz an, der Teil unserer Ausgeh-Garderobe geworden ist. Im Titelgedicht nimmt der, dem wir da lauschen, den Guschenlappen auch nach Verlassen der Straßenbahn nicht ab, schlendert durch Dresden und bemerkt: „Der Stoff wärmt angenehm, heimatlich, Nähe entsteht - durch / Berührungen. Ab wann wird das Leben ohne das Ding vor Nase Mund Bart / Lippen schwer vorstellbar?“

In einem Prosagedicht von feuilletonistischer Leichtigkeit sinnt er darüber nach, ob so was Ähnliches wie der Bau der Berliner Mauer 1961 auch heute möglich wäre – etwa an der Bahnstrecke zwischen Doberlug-Kirchhain und Elsterwerda. Er fragt sich: „Oder entstehen Mauern mitunter einfach durch das Weiterbauen von etwas, das nicht so geplant war?“ Das Innere Dresdens nimmt er als das Äußere der Stadt wahr. Der Text endet mit der Bemerkung: „Das Leben ist Dresden, die Elbe trennt, was sie vereint.“

Außer einigen neckischen Weihnachtsversen und verspielten Liebesgedichten enthält die Sammlung auch berührend ernste Zeilen, etwa über den Abschied von seinem Vater. Neben dem ironischen, heiter spöttelnden lernen wir so auf engstem Raum auch den intimeren, weniger bekannten Dichter kennen: den nachdenklich-trauernden.

Lutz Rathenow: Maskierungszärtlichkeit. Dresdner Gedichte. edition petit, Verlag SchumacherGebler, 48 S., 16 Euro

Video des Gesprächs ab 6. Januar auf dem YouTube-Kanal der Städtischen Bibliotheken (www.bibo-dresden.de)

Von Tomas Gärtner