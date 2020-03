Lutz Hübners „Furor“ als veritabler Dreikampf am Mittelsächsischen Theater

Freiberg

„Jetzt“ heißt das akute Spielzeitmotto am Mittelsächsischen Theater. Das suggeriert eine gewisse Referenz zum Zeitgeist. Sollte dieser sich jemals selbst beschreiben müssen, so passt wohl just – neben Hysterie und Katastrophe – die lakonisch-lateinische Beschreibung „ Furor“ am besten. Nun hat das Mittelsächsische Theater – dank Sarah Nemitz und Lutz Hübner als Autoren plus Esther Undisz mit Tilo Staudte als Regieteam für drei bemerkenswerte Akteure – das passende, unzufällig gleichlautende Stück zu Zeitgeist wie Motto.

Geschickt eingebettet in eine herrlich abstrakte Alltagsstory

Dabei hat das Kammerstück in den 16 Monaten seit der Frankfurter Uraufführung nichts an Aktualität verloren, es allerdings in den Kontext zum Mord an einem hessischen CDU-Regierungspräsidenten just ein halbes Jahr danach zu stellen, ist recht billig. Denn Hübner und Nemitz sind ein Autorenpaar, das immer vom Theater her und somit hinreichend abstrakt denkt, um seinen Stücken eine längere wie weitere Wirkung, also eine gewisse Nachhaltigkeit, zu verleihen.

Dazu gehört eine gewisse Freiheit von Polemik, (auch charakterliche) Ambivalenz der Figuren – und genaues Hineinlauschen in die Grundsubstanz der Dialoge zwischen selbsternannter Zivilgesellschaft und den Wutbürgern als Gegenpart, genau in die gesellschaftliche Abwärtsspirale zwischen Stéphane Hessels „Empört Euch!“ und Rainer Mausfelds „Schweigen der Lämmer“ sowie nationaler Tumulte anderer Art. Das wiederum geschickt eingebettet in eine herrlich abstrakte Alltagsstory: Politiker Braubach fährt den knapp 18-Jährigen Enno um, der blau wie wild aus dem Bahnhof flieht, nachdem er im Zug den Schaffner angriff. Nun liegt die nie auftauchende Hauptfigur als Krüppel im Krankenhaus, während bei seiner Mutter in der Proletenstube zweieinhalb Wochen nach dem Unfall ein Krimi in Echtzeit abläuft.

Denn Heiko Braubach, eigentlich unschuldiger Unfallfahrer, will der Mutter Nele Siebold helfen (oder sich rauskaufen), Cousin Jerome Siebold wittert die Zeit für eine revolutionäre Erpressung (oder eine erpresste Revolte) – zumindest aber für 100.000 Euro Schmerzensgeld plus 3000 Euro Monatsrente, bezahlt vom Politiker im Vorwahlkampfmodus. Leibhaftig und live untermalt mit vermeintlichen Beweisen, dass auch Braubach bissel blau und viel zu schnell gewesen sei und ein Polizist gelogen habe, dazu ein paar Alltagstricks aus den populären Gerichtsdokus sowie die Drohung allmächtiger Netzstürme. Aus dem verbalen Drei- wird rasch ein fulminanter geistig-körperlicher Zweikampf – nicht ohne Gewalt.

Technischen Schnickschnack braucht es nicht

Regisseurin Esther Undisz kürzt nicht viel und vertraut Text wie Spielern, was bei Conny Grotsch und Michael Berger, beide seit langem ausgewiesenen Stützen des Freiberger Theaters, nicht verwundert, obwohl beide ansonsten rein gar nicht in das Grundschema des Rollentypus passen. Denn Nele Siebold ist eine boden- wie selbstständige Altenpflegerin, die früh bis abends rackern muss und so die Kontrolle über ihren Sohn längst verloren hat, Heiko Braubach jedoch ein ausgebuffter Politprofi mit exzellentem Netzwerk, der zur Krönung seiner Karriere noch einmal Bürgermeister werden will, aber eigentlich ziemlich desillusioniert ist. Michael Berger, körperlich fit wie ehedem, spielt ihn eher als markanten Sozi denn als übersatten Amigo- oder Klüngeltypen. Grotsch ist die empathische Mutter, die zum Schluss herrlich energisch wird.

Eine beachtliche Leistung gelingt Anton Andreew als ebenso prekärer Paketfahrer Jerome, der erstaunlich schnell vom Pennäler mit Schirmmütze und Potter-Brille zum entschlossenen Täter wird, der gut vorbereitet ein scharfes Einhandmesser plus Diktiergerät neben dem Selfiehandy bereithält. Vor allem seine blitzschnellen Wandel lassen erstaunen. Undisz achtet bei ihrem Trio auch genau auf Mimik und Tonfall, so dass technischer Schnickschnack nicht benötigt wird.

Wer das Pech hatte, Ende November jene knackige 54-Minuten-Hörspiel-Version im Deutschlandfunk, aufbereitet als Mitternachtskrimi von Stefan Kanis, vorab zu hören, weiß um die gelungene Pointe. In Freiberg in der spartanischen 16-Quadratmeter-Stube der trostlosen Mutter, die Ausstatter Tilo Staudte auf ein nach vorn weisendes Leuchtpodest hebt und mit zwei dunklen Wänden nach hinten zum kleinen Rest der Vorortwohnung abtrennt, bleibt allerdings auch für jene die Spannung bis zum Schluss erhalten, als die erpresste Revolte nicht in die revolutionäre Erpressung umschlägt.

Von Andreas Herrmann