Spät am 22. Februar 1971 vollendete sich das Leben Rudolf Mauersbergers, dieses für Dresden und vor allem für den Kreuzchor außergewöhnlich bedeutsamen Menschen (siehe DNN vom 22. Februar).

Wie ein Fels in der Brandung, mit Geschick und Überzeugungskraft, fest und unerschütterlich im Glauben ruhend, immer seinem sehr speziellen Klangideal verpflichtet, brachte der 25. evangelische Kreuzkantor nach der Reformation den Chor über vier Jahrzehnte durch schwere Zeiten.

Die christliche Ausrichtung des Dresdner Kreuzchores blieb nicht nur erhalten, sondern wurde von ihm noch weiter verstärkt. Musikalisch verstand es Mauersberger, das Niveau wesentlich zu erhöhen und den Chor auch über die Grenzen Dresdens hinaus zu etablieren, wovon nicht zuletzt die zahlreichen Reisen und Schallplattenaufnahmen zeugen.

Kraftvolles und farbenreiches Orgelpräludium

Ihm war jetzt aus Anlass seines 50. Todestages eine Gedenkvesper in der Loschwitzer Kirche gewidmet. Mauersberger hat lange Zeit in Oberloschwitz gelebt, so dass schon dadurch eine Verbindung gegeben war. So mancher im Kirchenschiff – ob nun Mitwirkender oder Besucher – hatte eigene Erinnerungen an ihn.

Ein sehr persönliches Bild vom ehemaligen Kreuzkantor zeichnete der frühere Kruzianer Michael von Brück: Mauersberger als „Leuchtfigur“ für den Kreuzchor, ein Vater, wie man es in dieser Zeit verstand, gütig und streng, aufbrausend und verständnisvoll, unbarmherzig in seinen künstlerischen Forderungen. Der Kreuzchor war sein Lebensmittelpunkt.

Schlichtheit und innere Einkehr hätten das Motto für diese Vesper sein können, ganz in seinem Sinne. Hinter dem Musikpädagogen und Chorleiter führte das frühe kompositorische Schaffen, vor allem das instrumentale, nur ein Schattendasein. Diese frühen Werke lassen die Einflüsse seiner Lehrer am Leipziger Konservatorium und deren musikalische Auffassung deutlich erkennen.

Tobias Braun spielte das Orgelpräludium d-Moll, kraftvoll, farbenreich. Das „Adagio marciale“ aus dem 1914 mit dem Nickisch-Preis ausgezeichneten Klaviertrio c-Moll musizierte das Trio Branny (Susanne Branny, Tom Höhnerbach, Nikolaus Branny) und ließ aufhorchen. Mit Intensität und Geschlossenheit vertieften sie sich in den Trauermarschduktus des Satzes, der nur in der Mitte eine Aufhellung erfährt.

Olaf Katzer und das Ensemble AuditivVokal Dresden

Viel Kompetenz und Einfühlungsvermögen für Mauersbergers traditionsverhaftete Tonsprache, die im Streichquartett fis-Moll (1918/19) sich auch modernen Strömungen nicht verschließt, offenbarte das Edenquartett Dresden (Annette Thiem und Mechthild von Ryssel, Cornelia Schumann, Andreas Priebst). Bei allem herzhaft ausgekosteten Kontrastreichtum versank das Scherzo eben nicht in überbordender Klangfülle, blieb die Wiedergabe von Schwung und Lebendigkeit geprägt.

1930 war Rudolf Mauersberger Kreuzkantor geworden, und etwa ab 1940 komponierte er auch wieder für seinen Chor. Das Ensemble AuditivVokal Dresden unter Olaf Katzer hatte einige Sätze aus verschiedenen Phasen ausgewählt. Wegen des coronabedingten Gesangsverbots konnten diese freilich nur online eingespielt werden. Der musikalischen Qualität der Darbietung tat dies keinen Abbruch, Defizite bei der Textverständlichkeit zeigten aber auch, wie unverzichtbar Live-Gesang ist.

In dem Kammerchor haben sich exzellente Solostimmen zusammengefunden, von Gestaltungskunst und Werkkenntnis beseelt, homogen. Mauersberger lag dem kleinen Ensemble hörbar am Herzen, ob es nun der zart-innige Satz „Unruh der Zeit“ oder der besonders ausdrucksstarke „Dankpsalm“ war.

„Herr, lehre doch mich“

In seinem Zyklus Dresden hat sich Mauersberger 1947 u.a. mit dem „Alten Dresdner Totentanz“ befasst. Der Fries aus dem Jahre 1534 befindet sich heute in der Dreikönigskirche. In behutsam ausgeformter Klangschönheit ließen AuditivVokal und der Pianist Nikolaus Branny die alte Geschichte vom Tod und seiner Stellung im menschlichen Leben erstehen.

Das Totentanz-Thema findet man auch in der Kreuzkapelle zu Mauersberg. Der Kreuzkantor war 1889 vor dem Abriss deren letzter Täufling gewesen und glücklich, als er mit dem Nationalpreis der DDR und einer 1951 gegründeten Stiftung den Wiederaufbau bewerkstelligen konnte. Immer wieder beschäftigte er sich auch kompositorisch mit der Wehrkirche seiner Heimat. Der Männerchor sang einen für Mauersberger besonders wichtigen Bibelspruch „Herr, lehre doch mich“ – angemessen schlicht und berührend.

Schließlich beendete das Abendlied „Es ist so still geworden“ aus Mauersbergers im besten Sinne volkstümlicher „Geistlicher Sommermusik“ 1948 die Vesper. Nur schade, dass man – zumindest in der Kirche – Mauersbergers Gebot vom Gemeindegesang nicht erfüllen durfte!

Von Mareile Hanns