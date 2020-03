Unter dem Motto „Der Lößnitzgrund ruft“ bringen die Landesbühnen Sachsen ihr Open-Air-Stück „Winnetou I“ in der Zeit vom 12. bis 21. Juni 2020 acht Mal in Radebeul zur Aufführung. Mit Gojko Mitic steigt ein Fanfest und Old Shatterhand ist neu besetzt.