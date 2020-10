Dresden

Wandel durch Krise? Das ist die virulente Frage der Neuzeit, der sich die Kultur- und Kreativwirtschaft, auch KKW abgekürzt, stellen muss und dadurch plötzlich vor allem im Veranstaltungsbereich reüssiert. Denn genau in dessen elf Teilbranchen sind die Folgen der Corona-Pandemie am deutlichsten zu spüren. Andererseits darf der Stadtverband der Kreativwirtschaft als „Wir gestalten Dresden“ im Auftrag des Stadtrats eine halbe Million Euro für „Kunst trotzt Corona“ vergeben – die Antwort der linken Hälfte des Stadtrates auf die sommerlichen Kulturinseln der Stadtverwaltung.

Ähnliche Fragen und Probleme wie im März

Aber die neue KKW-Schlüsselrolle im Wandlungsprozess fußt auf mehr, denn Kreativakteure denken schnell und innovativ. So waren in Dresden zur Diskussion kürzlich nicht nur Presse und Stadträte (beide rar vertreten) geladen, sondern das gesamte Netzwerk – das dabei einiges an Neuigkeiten wie Mut erfuhr. Gründungsmitglied Martin Fiedler, der als Geschäftsführer die Agentur Neongrau betreibt und mit Neonworx als Co-Working-Space edler Art das Kreativkraftwerk Mitte erdachte, weiß um die Zahlen: 2100 Betriebe mit 18 500 sozialversicherungspflichtigen Jobs schaffen in normalen Jahren rund eine Milliarde an Umsatz – allein in Dresden. Sie ist auch hier die Hauptstadt des Landes, vor allem dank der vielen Softwarefirmen – der lukrativsten und effizientesten Teilbranche. Er selbst hatte seinen Laden mit zehn Mitarbeitern nach zwei Tagen im Homeoffice wieder am Laufen, erzählte Fiedler. Und nutze das Hilfsmittel Kurzarbeit aus: „Aber nicht alle und nicht vollständig.“ Da war der erneute Lockdown noch nicht absehbar.

Hinter dem objekt klein a steht ein Kollektiv - Diese Elf haben es begründet. Quelle: David Pinzer Fotografie

In der Einladung stand nach der Krise die Zukunft als Frage. Am prägnantesten von Olaf Becker, Geschäftsführer und Mitinhaber vom Boulevardtheater Dresden, vorgetragen, der wohl – neben dem Technomekka namens objekt klein a (oka) im derzeit am ärgsten stillgelegten Klubnetz Dresden – am härtesten betroffen war. Mitte März von sofort auf gleich ab in den Winterschlaf. „Wir haben sofort von hinten gedacht: Was ist, wenn wir bis Ende des Jahres vielleicht gar nicht spielen dürfen?“, erzählt er und lobt ebenfalls „sinnvolle Instrumente“ wie Kurzarbeit.

Sein Privattheater blieb im Sommer offen, während er parallel die Junge Garde bespielte – ohne jeden Wetterausfall und mit großer Dankbarkeit von Künstlern wie Publikum. „Dort zahlte ich gern die doppelte Gage.“ So keimte Hoffnung, 20 fixe und 60 freie Jobs erhalten zu können. Aber auch Becker steht nun wohl wieder vor ähnlichen Fragen und Problemen wie im März.

Ein Kartenspiel als Werbeträger

Nils Burchartz, wie Fiedler einer der drei ehrenamtlichen Vorstände der Stadtgestalter, betreibt mit „Volume11“ ein Probenhaus in Löbtau – 18 feste und vier stundenweise zu mietende Probenräume, in der 40 bis 50 Dresdner Musikprojekte an ihrer Zukunft auf den großen Bühnen und Festivals proben. Bei ihm ist die Lage ambivalent: „Das kurzfristige Geschäft – also auch der Equipment-Verleih – brach weg, das langfristige bleibt.“ Er kennt die gesamte Branche und hat den Zehn-Stunden-Tag der KKW-Präsentation mitsamt Radtour komplett begleitet. „Es ist wirklich absolut unterschiedlich: Wer wie Johann Ruttloff in Pieschen seine Jeans weltweit per Netz verschickt, kann sich vor Arbeit kaum retten. Der ganze Performance- und Klubbereich liegt dagegen komplett am Boden.“ Zwitter wie die Filmbranche verlagern ihr Geschäft derweil ins Digitale.

Nils Burchartz, Schlagzeuger und Mitbegründer von Volume11 Quelle: Lars Müller

In den neuen Räumen von Cromatics wartete auch das neue „Kreativwirtschaftsquartett“ auf seine Premiere. Kein neues Gesprächsformat, sondern ein klassisches Kartenspiel – mit 32 Spielkarten von A1 ( Villa Wigman) bis H4 (Whitebox) mit Kurzporträt der Firmen, per Jury aus den derzeit 95 Mitgliedern der Dresden-Gestalter auserwählt und über die Branchen verteilt. Das gibt es jetzt nicht nur auf Deutsch, sondern auf Wunsch der Stadt auch auf Englisch und Koreanisch – und soll die Vielfalt und Relevanz ohne großartige Broschüre erklären.

Gastgeber war hier Ron Ullrich, als „Denksprecher“ der Mitinhaber von Cromatics – einer erstaunlichen Entwicklung einer Firma, die aus wilden Dresdner Graffiti-Zeiten hervorging und nun als Erfolgsmodell nach eigenen Angaben vier bis fünf Millionen Euro Jahresumsatz (bei 19 Mitarbeitern) generiert – mit Büros in Köln und Berlin sowie einem exklusiven Portfolio großer Konzerne als Auftraggeber. Auch er präsentierte seine Wege durch die Krise: mit Kurzarbeit alle Leute gehalten, die Prozesse optimiert und – wie die Kunden auch – die Zeit für neue Strategien genutzt.

Paint Club Tour Quelle: Cromatics/PR

Im Hauptquartier von Neonworx präsentierten sich zwei andere ziemlich weitbekannte Szenefirmen, die aus dem Humus Dresdner Subkultur wuchsen: intolight beleuchtete so die Hamburger Elbphilharmonie bei der Eröffnung, und Mokost macht herrliche Animationen.

Der monatliche Treff „Undsonstso“ vieler Verbandsmitglieder, immer am ersten Donnerstag im Monat, würde Anfang November seine 100. Edition feiern – in normalen Zeiten kommen da 50 bis 100 Leute. Das dafür im Beatpol geplante Treffen muss nun aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden. Durchhalten ist angesagt.

www.wir-gestalten-dresden.de

Von Andreas Herrmann