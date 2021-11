Lockdown für Sachsens Kultur: Ein Mythos ist verendet

Dresden

Es gibt Texte, die sind gefühlt schon geschrieben. Wie dieser hier. Der hätte so auch vor einem Jahr an dieser Stelle stehen können. Derselbe Grund: Corona: Dieselbe Auswirkung: Schließung der Kultureinrichtungen. De facto wieder ein Lockdown. Wir sind ein Jahr weiter und haben uns doch nicht genug bewegt seither. Bitter.

Seit Montag sind die Kultureinrichtungen also wieder geschlossen (und bleiben es mindestens bis 12. Dezember). An einem Tag, an dem die Corona-Inzidenz in Sachsen tatsächlich Richtung 1000-Marke marschiert und mehr als jede zehnte Schule wegen der Infektionszahlen ganz oder teilweise geschlossen ist. An einem Tag, an dem der Präsident der Landesärztekammer, Erik Bodendieck, sagt, der Freistaat müsse sich auf eine Triage vorbereiten. Mediziner werden wohl sehr bald entscheiden müssen, wem sie helfen. Bei der Bewältigung dieser Situation sei Sachsen in jedem Fall auf die Hilfe anderer Bundesländer angewiesen, fügt Bodendieck an. An einem Tag wie gefühlt jeder andere in den vergangenen Wochen.

Sich umeinander kümmern – nur ein Mythos?

Doch dieser Text ist anders als der vor einem Jahr. Denn dieses Mal schwingt beim Autor tatsächlich etwas mit. Wut? Nein, zu diffus. Zorn trifft es besser, er ist zielgerichteter. Die Argumente sind schließlich lange schon ausgetauscht – zur Impfung mit all ihren Begleiterscheinungen. Wer nun verbal auf die Politiker eindrischt, weil sie nicht genug geworben hätten bei den Impfskeptikern, macht es sich aber viel zu einfach. In unseren Zeiten ist zuerst der Bürger selbst gefragt, sich grundlegend über so ein Thema zu informieren. Und es geht tatsächlich um gesellschaftliche Verantwortung. Vor allem in Sachsen, wo sich der Mythos des Sich-umeinander-Kümmerns, das noch aus DDR-Tagen herrührte, lange hielt.

Doch nun ist er verendet. Weil die Aufforderung, sich impfen zu lassen, von vielen Sachsen offenbar als Gängelei vom Staat gesehen wird, nicht als Möglichkeit, für alle (und auch für sich selbst) erstens die gerade genannte Verantwortung wahrzunehmen und zweitens damit dafür zu sorgen, dass sich das Leben eher heute als morgen wieder normalisiert. Die Wissenschaftsdebatte soll hier dabei aber nicht noch einmal eröffnet werden. Zahlen und Fakten sind einsehbar, vom RKI bis zum Paul-Ehrlich-Institut.

„Tun wir es, um nicht immer wieder in den Lockdown zu müssen!“

Angesichts dieser Entwicklung platzt jedenfalls auch einigen Verantwortlichen aus der Kulturszene der Kragen. „Es reicht! Es dürfen nicht mehr so viele Menschen an Corona sterben! Und wir dürfen unseren Kindern nicht weiter ihre Zukunft verbauen! Auch nach 1874 gab es großen Widerstand gegen die Pockenimpfung, aber wir haben es damals und später geschafft, diese Viren so gut wie auszurotten. Tun wir das auch jetzt: für unsere Kinder und für andere Menschen, die noch an Corona sterben könnten. Tun wir es für die Kunst und Kultur! Tun wir es, um nicht immer wieder in den Lockdown zu müssen!“ Diese Äußerung stammt von Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie. Sie machte ihrem Unmut in einer E-Mail Luft.

Die Liste der nun wieder geschlossenen Kultureinrichtungen bleibt hier unvollständig. Lang wird sie trotzdem. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden müssen vor allem ihre nur bis Anfang Januar laufende Vermeer-Ausstellung und die Kinderbiennale schließen. Auch alle anderen Ausstellungshäuser – Städtische Museen, Verkehrsmuseum, Militärhistorisches Museum, Hygiene-Museum – machen dicht. Ebenso die Musiktheater und Theater, ob staatlich, kommunal, privat oder Amateurbühne.

Zugang zu Kunst und Kultur ist kein Luxus

Die Bildenden Künstler sind genauso abgehängt. „Mit den rigorosen Kontaktbeschränkungen fehlen ihnen die für ihre Berufsausübung essenziellen Präsentations- und Vermarktungsmöglichkeiten. Zum wiederholten Mal gehören somit die Künstlerinnen und Künstler zu denjenigen, die im Zuge der Pandemie zum Schutze aller massive finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen“, schreibt Torsten Rommel, Geschäftsführer des Künstlerbundes Dresden, in einer E-Mail. Dass der Zugang zu Kunst und Kultur verwehrt werde, sei „kein Luxusproblem, sondern ein gesamtgesellschaftliches aufgrund fehlender Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten“.

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden sagte unterdessen alle Veranstaltungen bis Ende des Jahres ab. Auch sachsenweit trifft es die Kultur: das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen, SachsenArena und Stadthalle Stern Riesa, die Theater Chemnitz, um nur einige zu nennen.

Die freie Szene kann ebenfalls nicht nachvollziehen, dass die harten Maßnahmen „vor allem erneut die Kultur betreffen“, lässt das Netzwerk Kultur Dresden wissen und hinterfragt die pauschalen Schließungen. Der lose Zusammenschluss aus rund 80 Personen, Gruppen und Einrichtungen hat auch nicht allzu viel Hoffnung, dass der ganze Spuk am 12. Dezember wieder vorbei ist. „An eine Dauer von drei Wochen können wir nicht glauben. Die Einschränkungen im vergangenen Jahr geben einen Rahmen für das, was uns erwartet.“ Ein leider nur zu wahrscheinliches Szenario.

Sachsen hat sich als Kulturstaat nicht mit Ruhm bekleckert

Die Klubszene ist gleichfalls vergnatzt. „Die vage Hoffnung auf Finanzhilfen und die Aussicht auf etwas Öffnung in den Sommermonaten werden das Überleben unserer Kulturlandschaft nicht garantieren können. Die Möglichkeit für eine nachhaltige und sichere Öffnung ist uns mit 2G+ inzwischen allerdings gegeben“, wie die Live Initiative Sachsen mit Verweis auf den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach mitteilte. Auch andere Forderungen werden hier laut. „Es ist immer weniger vermittelbar, warum das Verursacherprinzip nicht konsequent angewendet wird und auch unangenehme Maßnahmen wie eine Impfpflicht für diejenigen nicht ernsthaft diskutiert werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schwer erkranken können und ins Krankenhaus müssen“, wurde Steffen Kache in der Mitteilung zitiert, Gründer und Inhaber der Distillery in Leipzig.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stichwort finanzielle Hilfe: Sachsens Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus verweist auf DNN-Anfrage unter anderem auf den Sonderfonds Kulturveranstaltungen des Bundes, der bis Dezember 2022 zur Verfügung stehe. „Zudem wird derzeit überprüft, wie Hilfsprogramme des Freistaats für freie und private Träger aus Kunst und Kultur reaktiviert werden können.“ Ein abschließender Satz offenbart dann das Dilemma. Vorrangig seien die genannten „Hilfen des Bundes zu beantragen“. Sachsen hat sich, als Kulturstaat, in Sachen Coronahilfen für seine Kreativen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das fällt aber erst jetzt wieder richtig auf.

Draußen fährt in diesem Moment der hupende Korso der Querdenker vorbei. Dresden, 22. November 2021, 18.06 Uhr.

Von Torsten Klaus