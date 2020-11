Dresden

Am 5. November, 20 Uhr, soll sie aus Dresden via Live-Stream in die Welt gehen: Natalia Posnovas „Queens Rhapsody“. Die deutsche Erstaufführung findet im Alten Schlachthof ohne Publikum statt.

Eine außergewöhnliche Produktion, die Rock und Klassisches kombiniert: The Show Must Go On! Pünktlich zur Premiere erscheint auch die CD, das Album zu Ehren von Freddy Mercury.

Informationen: Live-Stream und CD: www.nataliaposnova-piano.com

Von DNN