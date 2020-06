Live-Comeback in der Dresdner Tonne mit Demian Kappenstein und Jan Heinke

Dresden

„Es fühlt sich an wie eine Wiedergeburt“, meinte Demian Kappenstein, nachdem er gemeinsam mit Jan Heinke dem Tonne-Publikum die ersten Dosen der Erwachsenen-Taufe des Live-Jazz verabreicht hatte. Die 60 glücklichen Besucher, mit denen die Tonne unter den gegebenen Umständen ausverkauft war, stimmten ihm hörbar zu, als er feststellte: „Ganz ohne geht’s auch nicht.“

Natürlich nicht. Bis ins Letzte durchchoreografierte Hupfdohlenveranstaltungen sind entbehrlich, das immer wieder gleiche routinierte Abspielen irgendwelcher Chart-Hits ebenso – nicht aber wirkliche Live-Musik. Erst recht kein Jazz. Und gleich gar nicht diese hohe Kunst der Klang-Improvisationen, wie sie Kappenstein und Heinke erstehen lassen, wenn sie gemeinsam die Bühne betreten.

Erinnerungen an längst vergessene Science-Fiction-Filme

Zwei Virtuosen: Kappenstein ist bei Baby Sommer und Eric Schaefer in die allerbeste Schule gegangen, Heinke der Erforscher und Pionier feinster Facetten der menschlichen Stimme und der gewaltigen Klänge des von ihm selbst entwickelten Stahlcellos. Was die beiden gemeinsam erschaffen, ist ein immer wieder neuer, komplexer, experimenteller Film, der einen ab

solut in den Bann zieht.

Auch optisch, unbedingt. Wie die beiden Männer da Aufstellung nehmen an ihren Instrumenten – das riesige, gebogene Stahlblech des Cellos mitsamt den robusten Stäben, die als Saiten fungieren, auf der einen, das weit ausgebreitete Schlagwerk auf der anderen Seite, und zu spielen beginnen: Lautlos, in einer Art Jazz-Pantomime, schwingt Heinke eine Glocke ohne Klöppel, lässt Kappenstein die Sticks wirbeln. Langsam baut sich ein Rauschen, ein Raunen auf, Heinke bringt stimmliche Lautmalereien ein, Kappenstein fügt Computersounds hinzu – etwas Uraltes, man fühlt sich an längst vergessene Science-Fiction-Filme erinnert.

Sobald Heinke sich seinem Cello widmet, gibt es jenen speziellen Zeitlupen-Effekt des Instruments; verzögert entfalten sich die sphärischen Klänge im Raum. Kappenstein sorgt dabei für die gleichmäßige, kraftvolle Vorwärtsbewegung, dahinter steckt eine ungeheure Kraft. Archaisch-laut werden wir mitgenommen auf die Reise in fremde, schöne Gefilde.

Eine Welt ohne Unannehmlichkeiten

Dissonanzen sind die absolute Ausnahme. Zumeist gebiert diese frei geschaffene Musik ihre eigene Melodik, welche die Bilder im Kopf freisetzt. Der von Kappenstein zugrunde gelegte Rhythmus nähert sich häufig dem Rockigen, so dass die Beine zucken, während Kopf und Seele den anderen Elementen der Stücke folgen. Sprich: Der ganze Publikums-Mensch ist aufs Beste vereinnahmt. Zumal auch die Optik weiterhin ein Genuss ist: Wenn Heinke das Cello im blauen Nebellicht ankippt und bewegt, glaubt man sich vollends in einer Welt ohne all jene Unannehmlichkeiten wie Pandemien und Autokraten.

Ein Tonne-Comeback, wie es besser nicht zu wünschen gewesen wäre! An den folgenden drei Freitagen wird es vermutlich ähnlich Bezwingendes im Keller unter dem Kurländer Palais zu erleben geben, bevor es dann schon Zeit für die Sommerpause ist. Aber ganz und gar unverdrossen hat das Tonne-Team bereits den Herbst durchgeplant. Drücken wir die Daumen, kreuzen wir die Finger, dass gemeinsame Live-Erlebnisse dann wieder die Regel und nicht mehr die Ausnahme sind.

Von Beate Baum