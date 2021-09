„Literatur Jetzt!“ in Dresden: Romane, Shows und komische Geschichten

Dresden

Daniel Kehlmann, der zu den bekanntesten Schriftstellern im deutschsprachigen Raum zählt, eröffnet das Festival „Literatur Jetzt!“ am Mittwoch. Im Zentralwerk in Dresden-Pieschen, dem Veranstaltungsort, stellt er im Gespräch mit dem Literaturkritiker Ijoma Mangold (Die Zeit) seinen Roman „Tyll“ (Rowohlt, 2017) vor. Der ist ein figurenreiches und farbenprächtiges, ebenso realistisches wie phantasiereiches Epos über den Dreißigjährigen Krieg, bei dem es um die Macht der Kunst und die Zerstörungskraft militärischer Gewalt geht. Im Mittelpunkt steht die Figur des Tyll Ulenspiegel, die Kehlmann neu interpretiert.

Organisiert wird das fünftägige Festival von einem Verein zum 13. Mal. Bis 26. September gibt es weitere Lesungen mit bekannten Autorinnen und Autoren und ein multimediales Experiment, Gedichte werden vorgetragen und komische Geschichten erzählt, eine Show verbindet Pop mit Poesie, Journalisten messen sich in ihrer Erzählkunst. Ein extra Programm haben die Organisatoren für Kinder vorbereitet.

Verse der Dichterinnen Martina Hefter (Leipzig), Nadja Küchenmeister (Berlin) und des Dichters Arne Rautenberg (Kiel) kann man beim „Zentralwerk der Poesie“ aus deren Munde kennenlernen. Die Zuhörer folgen ihnen dabei auf einem Parcours durch verschiedene Räume, wo die Poeten jeweils etwa eine Viertelstunde vortragen (23.9.).

Mit ihrem Debütroman „Unsere anarchistischen Herzen“ (S. Fischer) ist die 1990 in Hildesheim geborene Lisa Krusche zu erleben. Das Buch führt soziale Verwahrlosung und Gewalt vor. Es stellt die Frage, wie junge Leute heute noch rebellieren sollen, wenn alles schon verloren scheint. Freundschaft wird zur explosiven Kraft. Das Besondere: Die Autorin holt die Welt der digitalen Plattform Instagram in die Literatur.

Bislang veröffentlichte die 1986 in Wien geborene Stefanie Sargnagel, die auch Cartoons zeichnet, ihre Facebook-Einträge als Bücher. Im vergangenen Jahr nun ist „Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin“ (Rowohlt) erschienen, ihr Debütroman. Darin geht es um eine Clique von Außenseiter im Teenageralter, um Jobs und Drogenexperimente. Das schildert sie in einer lakonisch-witzigen, ungeschminkten Sprache (24.9.).

Bei der Nacht der Lesebühnen treten Kirsten Fuchs, Paul Bokowski, André Herrmann und Sebastian Lehmann auf. Sie sind „Fuchs & Söhne“, ein Quartett, zu Hause im Stadtteil Moabit, das zu den bekanntesten Lesebühnen in Berlin zählt (24.9.).

Die beiden bemerkenswerten Romane „Im Bauch der Königin“ (DuMont) von Karosh Taha, die aus dem Irak stammt und im Ruhrgebiet lebt, und „Monster wie wir“ (Schöffling) von Ulrike Almut Sandig, geboren in Großenhain, haben eines gemeinsam: Ihre Hauptfiguren erleben früh schon Gewalt. Bei Karosh Taha verprügelt ein Mädchen ihren Mitschüler, Familien werden zu Außenseitern. Bei Ulrike Almut Sandig wird aus einem jungen Mann einer, vor dem man sich fürchtet. Eine junge Frau voller Ängste flüchtet sich ins Geigespiel. Die Autorin wirft die Frage auf: Wie rettet man einander (25.9.)?

In seinem neuen Roman „August“ (Carl Hanser) erzählt der 48-jährige Dresdner Peter Richter von den Lebenskrisen westlicher Menschen aus besseren Schichten, denen es zu gut geht, deren Leben aus Konsum und Langeweile besteht. Es spielt in New York, wo zwei Paare an einem Strand der Superreichen ihren Sommerurlaub verbringen. Das Streben nach sozialem Aufstieg schildert er als hintergründige Satire (25.9.).

Aus dem Festival-Programm 22. September: 19 Uhr, Daniel Kehlmann mit „Tyll“ 23. September: 18 Uhr, Zentralwerk der Poesie mit Martina Hefter, Arne Rautenberg und Nadja Küchenmeister; 19 Uhr, Lisa Krusche mit „Unsere anarchistischen Herzen“; 21 Uhr, Reporter Slam mit Uta Eisenhardt, Claudia Euen, Martin Machowecz, Cornelius Pollmer und Josa-Mania Schlegel, Moderation: Jochen Markett 24. September: 19 Uhr, Stefanie Sargnagel mit „Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin“; 21 Uhr, Lesebühne Fuchs & Söhne mit Kirsten Fuchs, Paul Bokowski, André Herrmann und Sebastian Lehmann; 23 Uhr, Kurz und klein – Late Night Film Spezial: Schmalfilm, Musik, Literatur mit Roman Israel, Jan Heinke und Franziska Wilhelm 25. September: 10 Uhr, POEDU – Poesie-Workshop für Leute ab 8 Jahren; 11 Uhr, Finn-Ole Heinrich mit „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“; 14 Uhr, POEDU – Die Präsentation; 16 Uhr, Reinhard Kleist mit „Der Boxer – Die wahre Geschichte des Hertzko Haft“; 17 Uhr, Ulrike Almut Sandig mit „Monster wie wir“ und Karosh Taha mit „Im Bauch der Königin“; 19 Uhr, Peter Richter mit „August“; 21 Uhr, Die Pop & Poesie-Show mit Mario Cetti, Falk Töpfer und Gästen 26. September: 11 Uhr, Jörg Mühle mit „Zwei für dich, einer für mich“; 11.30 Uhr, Matinee, Antje Rávik Strubel: „Blaue Frau“; 14.30 Uhr, Torben Kuhlmann mit „Einstein – Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit“; 16 Uhr, Katharina von der Gathen und Anke Kuhl mit „AnyBody – für alle, die einen Körper haben“

Antje Rávik Strubel, 1974 in Potsdam geboren, gilt als ausgesprochen stilbewusste Schriftstellerin mit Sinn für Feinheiten. Mit „Blaue Frau“ (S. Fischer), ihrem gerade erschienenen Roman, ist sie zu Gast bei der Sonntagsmatinee des Festivals. Darin verknüpft sie komplizierte Beziehungen mit politischen Fragen. Es geht um die ungleichen Voraussetzungen der Liebe, die Abgründe Europas und das Ungeheuerliche, das zur Normalität gemacht wird (26.9.).

Für Kinder haben die Organisatoren „Literatur fetzt!“ organisiert, ein Festival im Festival (25. und 26.9.). Dort können die ab 8 Jahren sich zum Beispiel am Poesie-Workshop „Poedu“ beteiligen. Ins mythische Dickicht, zu Seen, Felsen, Schluchten, wilden Tieren lädt Finn-Ole Heinrich sie und ihre Eltern mit seinem Buch „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ (Mairisch) ein. In der Graphic Novel „Der Boxer“ (Carlsen) erzählt Reinhard Kleist die wahre Geschichte des jüdischen Sportlers Hertzko Haft, dem der Faustkampf im KZ zur letzten Chance zum Überleben wurde. Außerdem können die Jüngsten sich mit einem Bilderbuch freuen und ein Lexikon für Kinder zum Staunen, Lachen und Nachdenken über den eigenen Körper kennenlernen.

Ort: Zentralwerk, Riesaer Str. 32

Internet: www.literatur-jetzt.de

Von Tomas Gärtner