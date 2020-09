Dresden

Mit einer großen Liebe beginnt es. Mit Trennung und Verschwinden endet es. Das Leben der Ingeborg Bachmann (1926-1973) lässt das Programm „Traum und Trauma“ an uns vorüberziehen, in all seinen widersprüchlichen Facetten, seiner Verzweiflung, seinem Schmerz, seiner Tiefe und poetischen Fülle. Ihre Briefe, Gedichte und Prosatexte treten in ein Zwiegespräch mit denen ihrer Geliebten. Schauspielerin Sandra Hüller und ihr Kollege Jens Harzer machen das lesend zu einem tief berührenden Abend.

Schauspielerin Sandra Hüller. Quelle: dpa/Christoph Soeder

Joachim Hoell hatte ihn ursprünglich für die lit.Cologne konzipiert. Dort musste er wegen Corona ausfallen. So hatte er seine Deutschland-Premiere in Dresden, zur Eröffnung des Festivals „Literatur Jetzt!“ – und sorgte für begeisterten Beifall im Zentralwerk.

Zu Recht. Beide setzen auf die Vielfalt der leisen Töne, die einen hineinzieht. Anfangs gibt Sandra Hüller einer verdrehten und glücklichen, sehr belesenen jungen Frau Stimme, die 1945 verliebt ist in Jack. Ihre große Sehnsucht klingt an: frei sein und leben. Zugleich, dass dieses Leben mit der Nazigeschichte zusammenhängt, nie nur privat bleibt. „Die geht mit dem Juden“, hört sie.

Der Geliebte, dem die Verfolgung prägende Kindheitserfahrung ist, gewinnt durch sie den Glauben an den einzelnen Menschen. Jens Harzer spricht das gedehnt, vorsichtig tastend, ohne Euphorie. Als könne dieser Mann noch nicht völlig dem Glück vertrauen, dass sich da zwei in ihrer Einsamkeit gefunden haben. In diesem sanften, doch eindringlichen Ton macht er auch die melancholisch grundierte Gemütslage von Paul Celan hörbar. Dessen fremd anmutende Wortbildwelt glimmt vor dunklem Hintergrund.

Jens Harzer. Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Dass eines seiner großartigen Liebesgedichte von 1952 ausgerechnet „Corona“ heißt, löst ein verhaltenes Auflachen im Publikum aus. Hat aber nichts Prophetisches und einen ganz anderen Assoziationshintergrund: ein Sternbild wohl, wie Interpreten vermuten. Aber in welch atemberaubenden Bildern findet da eine Liebe Ausdruck: „wir sehen uns an, / wir sagen uns Dunkles, / wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis“. Ingeborg Bachmann erkennt, wie gefährdet der Geliebte ist. Hat Angst, er könne auf ein großes Meer hinaustreiben, möchte ihm ein rettendes Schiff bauen. Celan streut Dissonanzen, Zweifel in seine Briefe. Mit Harzers Stimme hören wir, wie er leidet. Er erkennt Ähnlichkeiten: „Menschen wie du, im Schweren beheimatet“.

Ungetrübtes Glück zu erleben, ist auch Ingeborg Bachmann nicht beschieden. In „Drei Wege zum See“ ist die große Liebe „die unfasslichste, schwierigste zugleich, von Missverständnissen, Streiten, Aneinandervorbeisprechen, Misstrauen belastet“. Der Geliebte, Exilierter und Verlorener, wie es dort weiter heißt, verwandelt sie in eine Exilierte, zieht sie mit sich in den Untergang, entfremdet sie den Wundern, lässt sie „die Fremde als Bestimmung erkennen“.

Der letzte Satz trifft uns wie ein Hammerschlag:

Viel Raum, fast zu viel, bekommt Bachmanns surrealistisch anmutende Beschreibung Westberlins in „Ein Ort für Zufälle“ (1965), die nun Jens Harzer vorträgt. Eine Bildersinfonie, die uns die Gefährdeten, Kranken sehen lässt in den Brandungen einer lärmenden Moderne. Der Zirkus lässt eine andere Welt ahnen: die Freiheit der Wüste.

Das Gedicht „Böhmen liegt am Meer“ spricht von der Hoffnung der Dichterin: „Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land“. Doch schon ist Sandra Hüller mittendrin in den schmerzhaftesten Passagen von Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“ (1971). Den Visionen der Tochter, in einer Gaskammer eingesperrt zu sein, aus der sie ihr Vater nicht befreien will. Der Schrecken der Geschichte endet nicht: „ewiger Krieg“.

In die Beziehung – „seltsamer Wahnsinn“ – bricht etwas Feindseliges ein. In spannungsgeladenem Dialog streben Hüller und Harzer dem Höhepunkt zu.

Die Frau wird neben dem Mann zur Karikatur. Der Tod der Dichterin im Feuer klingt an. Aber ihr Ende ist ein Verschwinden in der Wand, ein spurloses, weil Malina, der Mann, sie verleugnet: „Ich sage doch, hier war nie jemand dieses Namens“. Der letzte Satz trifft uns wie ein Hammerschlag: „Es war Mord.“ Er setzt zugleich den Schlusspunkt eines Programms, das gewichtige Poesie in unsere Gegenwart holt.

Von Tomas Gärtner