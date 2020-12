Liegau-Augustusbad

Noch bis zum Wochenende öffnet die Galerie Klinger ihre Türen „Von früh bis spät“, wie das Ausstellungsmotto verheißt. Ersonnen hat es Karen Graf (Jg. 1963). Nach knapp zehn Jahren ist sie nun mit mehr als 20 Bildern wieder in Liegau-Augustusbad präsent. Schon im Winter 2010/2011 hatte Eberhard Klinger – zuvor war er in Görlitz, zwischen 1993 und 2010 in eigener Galerie, tätig – seine mittlerweile bei vielen Kunstfreunden in Dresden und darüber hinaus gut bekannten Räumlichkeiten mit Bildern der Künstlerin eröffnet.

Bekannt geworden ist diese mit Arbeiten, die im weitesten Sinn von ihren Alltagserfahrungen gespeist sind. Der Bogen spannt sich etwa – gleich zu welcher Jahreszeit – von der reizvollen, vom Weinbau geprägten Landschaft Radebeuls, ihrem Wohnort, zu den älteren Industriebauten und stillen Straßen am Stadtrand. Ebenso reizen sie Interieurs, Szenerien aus dem Atelier oder auch aus „Nachbars“ Hof und Garten, beispielsweise mit wehender Wäsche und gefallenen Äpfeln. Diese und andere Früchte „wandern“ darüber hinaus auf Stillleben, die ein ganzes Schaffenskapitel bilden. Letzteres gilt zudem für Szenen, die auf der Erinnerung an die Kindheit der inzwischen erwachsenen Söhne beruhen und durchaus eine leise Melancholie ausstrahlen. Nicht zu vergessen sind zudem auf Reisen angesammelte Seherlebnisse.

Besonderheiten im Neustädter Bahnhof

In dieses Themenspektrum ordnen sich auch die Werke der aktuellen Schau ein, deren Motto „Von früh bis spät“ sich unmittelbar auf die Bild gewordenen Eindrücke vom Geschehen auf dem Neustädter Bahnhof beziehen lässt. Zwischen 2016 und 2020 entstanden Arbeiten wie „Im Bahnhof Dresden-Neustadt“, „Warten auf die S-Bahn“, Abfahrt Dresden-Neustadt“ oder „Gleisabschnitt-D“. Dabei legt die Malerin Wert auf die Betonung von Besonderheiten wie die aus der Zeit um 1900 stammenden, kunstvollen Treppengeländer oder die Stahlkonstruktionen.

Gleichwohl wirken auch solche „technischen“ Bilder, ähnlich anderen Arbeiten der Künstlerin, die Seele erwärmend. Tempo, Stress und technisch codierte Kühle bleiben eher außen vor. Dies gilt auch für das von rötlichem Herbstlaub umrankte „Alte(s) Bahnwärterhäuschen“ (2005) zwischen grauen Schienen oder ein Gelände „An der Bahn“ (2010), über das der Schnee eine einhüllende, rosa schimmernde Decke gelegt hat. Still geben sich zudem eine „Industrielandschaft“ (2012) und ein „Fabrikgelände“ (2020). Hier interessieren die Malerin wohl vor allem die verschachtelten Gebäudestrukturen, deren Kuben sich auf interessante Weise anordnen, sowie sie verbindende, dicke Rohrleitungen.

Karen Graf versteht es auch, Stimmungen nahe zu bringen – so auch von Orten im Süden, wohin sie manche Reise führte. Wenn in Venedig etwa das „letzte Schiff“ (2018) abgereist ist, scheint unendliche Stille über der Stadt zu liegen. Eine Möwe an der Ufermauer und ein Hut, der verloren im Wasser schwimmt, werden da zum ironischen Touch. Auch „Abgeräumt“ (2019) mit dem sichtlich erschöpften, auf einen Stuhl gefallenen Koch gehört in diese Kategorie. Maltechnisch zeigen die Reisebilder übrigens Parallelen zu jenen vom Neustädter Bahnhof, fängt die Künstlerin doch wie im Falle der stählernen Ornamente der Geländer und Stützen in Dresden beispielsweise in Malaga kunstvolle Schnitzereien von Veranden und Fensterladen ein.

Erinnerungsbilder voller Empfindungen

Ob früh oder spät, hier oder dort – dies alles sind Erinnerungsbilder voller Empfindungen, denen keine Skizzen oder dergleichen voraus gehen. Und es sind Bilder, denen Harmonie – ein Wesenszug, der Karen Graf auch im Alltag wichtig ist – innewohnt. Die charakteristische besinnliche Gestimmtheit ist nicht zuletzt Resultat des unaufgeregten malerischen Vortrags. Die Farbe wird relativ flächig aufgetragen, es sei denn ein blühender Baum oder, wie im aktuellen Fall, Stahlkonstruktionen, geschmiedete Treppengeländer und geschnitzte Gitter führen zu eher zeichnerischem Vorgehen.

Der farbliche Grundklang ist wie die Bildkonstellationen meist auf eher sanfte Kontraste beziehungsweise Abstufungen bedacht. Es dominieren gedämpfte, ein wenig rauchige, teils eher kühle Töne, darunter besonders Grün-, aber auch Blau-Nuancen vom Azur bis zum Türkis.

In der Einheit von ruhigem Duktus und gezügelter Farbharmonie wirken Karen Grafs freie Interpretationen einer erinnerten Situation stimmungsvoll, aber nicht deplatziert romantisierend. Ihre Bilder sind Spiegel einer Persönlichkeit, die Wahrhaftigkeit ausstrahlt und in Harmonie mit der Natur und den Menschen leben möchte – und dies „von früh bis spät“. Eingeschlossen ist das Streben nach geistiger und künstlerischer Unabhängigkeit, wie es etwa Agathe Böttcher – in den 1980ern eine ihrer Lehrerinnen an der Abendschule der Hochschule für Bildende Künste Dresden – oder auch ihr Ehemann und Kollege Peter Graf vorlebten und -leben. Nicht zuletzt deshalb geht die Künstlerin bis heute in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einem Broterwerb nach, obwohl ihre Bilder mittlerweile viel Anklang finden, sie auf zahlreiche Ausstellungen und ebenso Ankäufe verweisen kann.

geplant bis 16. Januar 2021, geöffnet erstmal noch diese Woche Mi–Fr 14 bis 18, Sa 10 bis 14 Uhr

Bei Besuchen der Galerie sind die aktuellen Hygieneregeln zu beachten.

www. galerieklinger.de

Von Lisa Werner-Art