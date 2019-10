„Liebestölpel“ – Ein Roman von Dresdens ehemaligem Stadtschreiber Wawerzinek

Dresden

Was ist der Mensch doch für ein seltsamer Vogel. In „Rabenliebe“ (2010) hat Peter Wawerzinek, 2016 Stadtschreiber in Dresden, ihn uns als Verlassenen auf Muttersuche gezeigt; in „Schluckspecht“ (2014) als dem Alkohol Verfallenen. Nun werden diese zwei zur Vogelnamen-Trilogie.

„Liebestölpel“ hat der 65-Jährige sein neues Buch genannt, das er jetzt, aus der Villa Massimo in Rom angereist, im Gespräch mit Moderator Michael G. Fritz in der Villa Augustin in Dresden vorgestellt hat.

Hier fließt kein Erzählstrom gemächlich dahin

Mit diesem Roman scheint der 65-Jährige am Kern dessen angekommen, was er im Zurückschauen als sein Leben betrachtet. Als das eines Heimkinds ist es Extremfall. Doch nirgends sonst wird das Eigentliche so kenntlich wie bei solchen Ausnahmeexistenzen. Zumal, wenn es uns so mitreißend erzählt wird.

Sein Text ist ja keiner, der alles Schritt für Schritt abspult. Chronologisch, das schon: Es geht in der Kindheit los und endet im hohen Erwachsenenalter. Aber hier fließt kein Erzählstrom gemächlich dahin. Dieser Autor bringt die Sätze zum Tanzen.

Es ist ja immer die Frage: Wie fügt man’s? Erinnerungen, die Substanz des Lebens, sind nun einmal fragmentarisch. Wawerzinek verleugnet das gar nicht, knetet sie nicht zu einem Teig und walzt das mit dem literarischen Nudelholz zu einem ebenmäßigen Kuchenboden.

Momentaufnahmen, Reime, Kinderlieder, Märchenfragmente, all diese Fetzen und Splitterchen vernäht er vielmehr mit unsichtbaren Stichen. Eins geht ins andere über. Das verdichtet sich zum atemberaubenden Wirbel, angetrieben von ungeheurer Leidenschaft. Deswegen zieht es einen von der ersten Zeile an hinein.

Welch eine rauschhafte Collage verschiedener Stimmen: Das säuselt, raunt und wispert, das donnert und flucht. Nichts aber zeigt er uns selbstgewiss vor, als könnte er es auf einen einfachen Punkt bringen. Es ist ein Erzählen auf der Suche. Zunächst nach dem Anfang einer außergewöhnlichen Beziehung: Zwei Kinder finden zueinander. Dass sie im Buch Namen tragen, die sie sich gegenseitig geben – Petkowitsch nennt sie den Jungen, Lucretia er das Mädchen – ist keine Nebensache.

Enorme Spannung der Gegensätze

„Kinderliebe“ würde unsereins das nennen. Dieses Wort aber findet man nirgendwo. Mit Vorgefundenem begnügt sich dieser Autor nicht, mit ausgedroschenem Sprachstroh schon gar nicht. Daraus wächst ein beeindruckender Wortreichtum. In dieser Hinsicht hat er viel von dieser herrlichen Figur des Opa gelernt, die er auftreten lässt: Er sucht immer andere, neue Worte. „Blutsgeschwister“ ist so eins. Das Märchen von Brüderchen und Schwesterchen zieht sich als mehrfach wiederholtes und variiertes Leitmotiv durch den Text.

Lucretia, dieses Mädchen, ist da und verschwindet. Sie ist Kindfrau und ätherische Sagengestalt, wundersam und unbegreiflich. Sie lockt ihn, zieht ihn an, verführt ihn, aber versetzt und verletzt ihn zugleich.

Damit ist von Anfang an eine enorme Spannung der Gegensätze da: Die glücklichsten Momente der Zweisamkeit erlebt er mit ihr, dann wieder verlässt sie ihn, stößt ihn in die tunnelartige Seelen-Finsternis der Einsamkeit. Wortbilder über Wortbilder findet er dafür. Keine Benennung ist endgültig. Alles kann auch das Gegenteil sein. Das Heim vor allem: „Kinderparadies“ ist es, aber verwahrt die Elternlosen zugleich wie in einem „Schließfach“.

Prosa-Gesang, der erheitert und innerlich zerreißt

Hier ist der dunkle Kern dieses sich überwiegend so heiter gebenden Textes. Gelegentlich lässt Peter Wawerzinek ihn an die Oberfläche steigen: „Lucretia und ich sind angeschossene Kinder mit Bleikugeln, die sich in unsere Herzhäute eingewachsen und eingerichtet haben.“ Da plaudert einer frohgemut an gegen die Verzweiflung. Geblieben, sagt er, sei „allein mein schriftstellerisches Bemühen all die Jahrzehnte lang, in diese Urzustände hineinzugeraten, von denen her all unsere bitteren Belange stammen“.

Wawerzinek inszeniert ein hochdramatisches, traurig-komisches Wechselspiel um die Liebe – „ein großes Versteckspiel mit unklaren Spielregeln“ –, um die Unfähigkeit zu Familie und Nestbau. Ähnlich den Trottellummen, wie der Opa erklärt. Der bohrende Zweifel bleibt: Ist es am Ende eine in früher Kindheit angelegte Beziehungsunfähigkeit? Ein Seelenklempner könnte es auf solch eine Analyse festklopfen. Wie fad das wäre.

Wawerzinek hingegen macht das Beste aus dem Verhängnis: einen Prosa-Gesang, der uns erheitert und innerlich zerreißt mit Sätzen wie diesen: „Wir bleiben, was die Fähigkeit zur Liebe angeht, abgemagert. Wenn uns jemand liebt und berührt, führt das eher zu seelischen Anfällen, körperlichen Lähmungen. Wir sind nun einmal unser Leben lang chronisch unterernährte, alt gewordene Kinder.

Von Tomas Gärtner