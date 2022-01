 Letzte Ausstellung in der Artbox Dresden

Dresden

Die Artbox Dresden zeigt im Januar 2022 mit „Tauer“ ihre letzte Ausstellung. Wie beim Blick durch Aquariumscheiben erscheinen die Kunstobjekte der neuen Ausstellung zum Jahresbeginn. Mit unterschiedlichen Gemeinschaftswerken ziehen uns die Künstlerin Birgit Schuh und der Künstler Christoph Rodde in Zwischenräume. Teils verschwommen und bewegt, teils scharf und statisch nehmen sie uns mit in eine Zwischenwelt, die nicht eindeutig zu fassen ist.

So wird in der titelgebenden Arbeit ein ausgedienter Flughafenturm zum unklaren Sinnbild für situative Mehrdeutigkeit. Assoziationen wie Überwachung, Ordnung und Kontrolle schwingen bei der Betrachtung ebenso mit wie die Vergänglichkeit und gleichzeitige Sehnsucht nach Aufbruch in die Weite und Ferne fremder Länder.

13 Einzelausstellungen in zwei Jahren

Auch das Werk „Im Stern“ erzeugt eine Ambivalenz. Geometrisch streng leuchtet der eiserne Stern, der nach innen zu strahlen scheint – ein Spiel aus Licht und Schatten. Zugleich sind wir bei der Beobachtung durch eine Straße vom eigentlichen Geschehen und den Personen getrennt. Es wird eine Spannung zwischen Dingen, Menschen und Zeiten erzeugt, die nach der eigenen Position fragt. Mit ihren Arbeiten schaffen Schuh und Rodde Absurdes, den kleinen Raum der Artbox noch zu verkleinern und zugleich unsere Gedanken zu weiten. Damit wird die Artbox selbst zum „Tauer“.

IM STERN, Fotografieüberlagerung, hinterleuchtet, 2020/21 Quelle: Birgit Schuh & Christoph Rodde

Mit dieser Ausstellung endet ein zweijähriges Kulturangebot im öffentlichen Raum in Dresden. Seit März 2020 konnten insgesamt in 13 Einzelausstellungen Künstlerinnen und Künstler abwechselnd aus Dresden mit anderen Orten und Ländern, unter anderem Leipzig, Wien, Berlin, Köln, Israel und Italien, zeitgenössische Kunst pandemiekrisensicher im Außenraum präsentieren. Gezeigt wurden dabei zum Beispiel individuelle Auseinandersetzungen mit der Stadt und dem Raum, Performances und Installationen unter Gebrauch diverser Medien. Kuratiert und geleitet wurde das innovative Ausstellungsprojekt von den Dresdner Künstlern Ulrike Mundt und Heinz Schmöller. Gefördert wurde das Projekt vom Amt für Kultur- und Denkmalschutz Dresden und unterstützt von Anwohnern, Anliegern und Eigentümern der Ecke Hafenstraße/ Uferstraße.

Ein neues künstlerisches Team mit Nähe zur Hochschule für Bildende Künste möchte die Organisation der Artbox nun übernehmen. Man kann gespannt sein, wie das Konzept weiterlebt. Frei nach Giuseppe Tomasi di Lampedusa muss sich auch bei der Artbox alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist.

Die Ausstellung ist bis 30. Januar täglich von draußen zu sehen (Kunstschaufenster Ecke Hafenstraße / Uferstraße)

Auftakt, Freitag 19 Uhr,

Von Michael Wächter