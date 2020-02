Dresden

121 Jahre alt würde Erich Kästner (1899-1974) am Sonntag. Das nach ihm benannte Haus für Literatur am Albertplatz in der Dresdner Neustadt lädt deshalb an diesem Tag zu zwei Lesungen ein.

Die erste, 11 Uhr, ist für Kinder bestimmt. Arne Rautenberg führt in die Welt seiner Gedichte ein, witzig und mit Hintergrundinformationen. Vor allem, so zeigt er, machen Gedichte Spaß. Sie können sich reimen oder nicht, zum Lachen reizen oder zum Nachdenken anregen. Die Kinder erfahren, wie seine Gedichte entstanden sind. Das erleichtert den Zugang. Sie sind eingeladen, Neues in der Sprache zu entdecken, sich überraschen zu lassen und ins Staunen zu geraten - auch, indem sie mitmachen. Dazu wartet eine ganz besondere Spezialität auf sie: Gruselgedichte.

Arne Rautenberg, Jahrgang 1967, lebt als Schriftsteller und Künstler in seiner Geburtsstadt Kiel. Viele seiner Gedichte finden sich in Schulbüchern. 2016 ist er mit dem ersten Preis für Kinderlyrik in Deutschland geehrt worden – dem Josef-Guggenmos-Preis.

Die Erwachsenen sind 19 Uhr eingeladen. Da liest Felicitas Hoppe, jüngste Trägerin des Erich-Kästner-Preises für Literatur.

Seit 1996 veröffentlicht sie Erzählungen, Romane, Feuilletons, auch Kinderbücher. 2012 sorgte ihr Roman „ Hoppe“ für Aufsehen. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel „ Prawda. Eine amerikanische Reise“, es erschien 2018 ebenfalls bei S. Fischer.

Geboren 1960 in Hameln, lebt Felicitas Hoppe heute in Berlin. Für ihre Bücher wurde sie mehrfach geehrt, 2012 mit einer der wichtigsten Auszeichnungen, dem Georg-Büchner-Preis. Kritiker schätzen ihren phantastischen Einfallsreichtum und ihre raffinierten Maskeraden.

