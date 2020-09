Dresden

Man kann es drehen und wenden, wie man will, den Ausspruch Friedrichs des Großen, in Preußen könne jeder nach seiner Façon selig werden, haben die Berliner letztlich so ausgelegt, dass sich die Energie der Ablehnung nicht auf eine bestimmte Gruppe richtet, zumal sich in der Stadt an der Spree unglaublich viele Gruppen aufhalten, sondern dass eine muffige Grundstimmung gegen jeden existiert, was dann gern als Berliner Schnauze verklärt und verkitscht wird.

Die Strittmatters : Als Eltern durchwachsen bis schlecht

Auch Erwin Berner fragt sich relativ zu Beginn seines sehr autobiografischen Buches, was sich in ihm angestaut haben könnte, nachdem er empört reagierte, als er von einer jungen Frau plötzlich geduzt wird. Könnte es am Frauentyp liegen? Er mag nun mal keine Frauen, die laut, anmaßend und rücksichtslos sind. Nun wird sich so mancher fragen, wer zur Hölle Erwin Berner ist.

Nun, hinter dem Namen verbirgt sich Erwin Strittmatter, der älteste Sohn von drei Söhnen des Schriftstellerehepaares Eva und Erwin Strittmatter – beide waren, vor allem der landproletarische, den Bauern letztlich nur spielende Großschriftsteller („Ole Bienkopp“, „Der Laden“), zu DDR-Zeiten so etwas wie Nationalhelden, aber als Eltern so durchwachsen bis schlecht, dass Erwin Berner sich an dem „System Schulzenhof“ und insbesondere dem tyrannischen „Vater“ regelrecht abarbeitete.

Sein neues Werk, das er am Mittwoch in der Bibliothek Cotta vorstellte, ist eine Art Chronik des Bernerschen Alltags in der Schreinerstraße in (Ost-) Berlin-Friedrichshain, wohin er im Mai 1975 zog. Der zum Ende der DDR führende Mauerfall 1989 teilt die Erinnerungen und Reflexionen wie ein Vorhang. Mal schaut der Autor dahinter, dann blickt er wieder auf die Vorderseite.

Die Jahre bis zur Wende sind für den 1953 Geborenen eine beruflich beachtlich erfolgreiche Zeit. Er spielt in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, steht auf Theater-Bühnen (auch in Freiberg) und hat Kinorollen. Nach der Revolution kam erst mal ein mittelschwerer, aber eben als groß empfundener Karriereknick, entsprechend erklärte er bei der Lesung, dass 1989 „etwas Furchtbares passiert“ sei, „jetzt würden die Leute nur auf die bunten Schaufenster gucken“ (die er bei kleinen Reisen nach West-Berlin durchaus schon selbst hatte in Augenschein nehmen können). Über die Wendezeit zu schreiben, sei ihm schwer gefallen, letztlich tat er es doch, weshalb der die Veränderungen einer Stadtlandschaft kritisch beäugende Berner letztlich sogar zum literarischen Chronisten zweier Welten wird. Zur Verwandtschaft im Schulzenhof äußert er sich nicht mehr weiter.

Leben im Ost-Berlin der siebziger und achtziger Jahre

Was sein Leben im Ost-Berlin der siebziger und achtziger Jahre angeht, führt Berner eine Welt vor Augen, die weitgehend untergegangen ist. Das kann man bedauern, wird von Berner auch reichlich getan. Man mag es als Verlust empfinden, dass heute keiner mehr einen Zettel an die Wohnungstür heftet, auf dass der Bewohner der Wohnung immerhin weiß, dass man da gewesen ist – muss es aber nicht. Es gibt heute nun mal weit mehr und eigentlich auch bessere Formen der Kontaktaufnahme. Wer sich (noch mal) jene Ära vor Augen führen will, in der alte Frauen Kittelschürzen trugen, Hausbücher geführt wurden, Bürgertreffpunkt und Büro des ABV um die Ecke lagen und das Schaufenster einer Schuhwerkstatt schon mal jahrelang mit dem gleichen Damenschuh „dekoriert“ war, wird ungemein auf seine Kosten kommen.

Eine zentrale Figur in Berners Buch ist Frau bzw. Oma Schade, bei der er erst zur Untermiete einzieht und deren Wohnung er dann nach ihrem Tod übernimmt. Sie stammte aus Schlesien, wobei Berner einräumt, erst keine Ahnung gehabt zu haben, wo Schlesien überhaupt liegt, wie er überhaupt auch sonst nicht weiter nachgefragt habe, weil er nicht für revanchistisch gehalten werden wollte. Ja, die DDR-Erziehung saß – und sitzt noch, benutzt er doch in seinem Buch den euphemistischen Begriff „Umsiedlerin“. Frau Schade, die im Krieg die Heimat und fast allen Besitz verlor, ist es, die Berner die wichtigste Maßregel in Sachen Mitmenschlichkeit mit auf den Lebensweg gibt: „Einer muss dem anderen helfen!“

Von Christian Ruf