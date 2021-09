Die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden haben 143 Werke umbenannt, weil sie die früheren Bezeichnungen für diskriminierend halten. Was der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner davon hält, und wo die meisten Werktitel herkommen, sagt er im Interview.

Im Liebighaus in Frankfurt am Main wurde die zuvor als „Negervenus“ bezeichnete, um 1600 entstandene Skulptur von Barthélemy Prieur (1536–1611) in „Schwarze Venus“ umbenannt. Die Staatlichen Kunstsammlungen besitzen eine ganz ähnliche Skulptur. Quelle: Foto: Frank Kunert, ©Liebieghaus Skulpturensammlung