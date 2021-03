Günter Neubert ist ein kraftvoller, innerlich glühender, kantiger Mensch, der kompromisslos das als richtig Erkannte, sein persönliches Anliegen, in seiner Kunst ausdrückt. Am 11. März wird der Leipziger Komponist 85 Jahre alt. Und er arbeitet an einer Brief-Biografie mit dem Titel „Briefe an die Herrschenden – ein Komponistenleben“.