Lausitzer Theaterlandschaft über Spargutachten in Aufruhr

Neuer Theateraufruhr an der Neiße – dramaturgisch als Drama konzipiert und dennoch einigermaßen langweilig. Im ersten Akt legte auf Görlitzer Kreistagswunsch der Kulturkonvent im Dezember 2019 allen vier Bühnen im Kulturraum, also dem Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz und Zittau (GHT) sowie dem Deutsch-Sorbischen Volkstheater und dem Sorbischen National-Ensemble (SNE) in Bautzen, ein dickes Kuckucksei ins Netz: eine erneute Prüfung von Sparoptionen, die nach dem Wegfall des Kulturpakts Ende 2022 das Überleben im (oder vielleicht ohne) öffentlichen Tarif sichern sollen.

Gedanken in Richtung Einheitsbühne

Denn aufgrund der stetig steigenden Kosten, vor allem für die Neue Lausitzer Philharmonie (NLP) gehen die Görlitzer Gedanken nun schon seit zwei Dekaden in Richtung Einheitsbühne Oberlausitz, euphemistischer Arbeitstitel „Kulturraumtheater“, wobei sich die beiden Schauspielsparten in Bautzen und Zittau, aber auch die Sorben immer erfolgreich wehrten – und Bautzens Intendant Lutz Hillmann somit recht behielt: Die einzige erfolgreiche deutsche Theaterfusion, die er kenne, sei jene von 1963 zum Deutsch-Sorbischen Volkstheater. So stimmte der Kreistag Görlitz 2009 klar für, der in Bautzen klar gegen den Einheitsplan. Daraufhin kam 2010 wenigstens die kleine Fusion zum neuen GHT an der Neiße zustande, Sparwert: rund 50 bis 60 Stellen – bei steigenden Zuschauerzahlen!

Der zweite Akt: Seit Ende September 2020 lag das neue Gutachten, erstellt von einer Münchner Beratungsfirma, in diversen Schubladen und blieb bis zum 20. April öffentlich unbekannt. Nun kommt ein erster Spannungsbogen in die Inszenierung. Denn eine Görlitzer Lokalzeitung rückte per Artikelserie und einer Auswahl von Zahlen heraus und präsentierte täglich neu Empörte. Seither ist die Lausitzer Theaterlandschaft in Aufruhr. Denn als mögliche Varianten der Kostenersparnis an den vier Theaterstandorten im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gelten einerseits die Fusion der Neuen Lausitzer Philharmonie und des SNE-Orchesters am Standort Bautzen, andererseits die Zusammenlegung der Schauspielsparten in Bautzen und Zittau – und das Aus des Musik- und des Tanzensembles in Görlitz. Dort bliebe ein Gastspielhaus. So die Maximalvariante – wie einst in der Ausschreibung gefordert.

Neuer Intendant: „Ein reines Bespielhaus ist blutleer“

Der scheidende GHT-Generalintendant Klaus Arauner, der sich eigentlich just eben als krönenden Abschluss die Opernregie „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ gönnen wollte, und sein Nachfolger Daniel Morgenroth sind dabei im dritten Akt eher am Rande gefragt. Der Neue, seit Anfang des Jahres in Görlitz zugange, ist sich dabei sicher: „Die Zeit der großen Konglomerate ist vorbei, kleine, agile Einheiten vor Ort sind erfolgversprechend.“ Morgenroth betont gegenüber dpa: „Ein reines Bespielhaus ist blutleer und wird nicht geliebt werden.“ Auch alle Gewerkschaften und viele Politiker sprachen seither von Solidarität und Erhalt – alle ohne Kenntnis der genauen Inhalte des 323-seitigen Gutachtens.

Bei der Parallelhandlung in Bautzen ist man gelassen wie gewohnt: Das Volkstheater zahlte schon lange vorm Kulturpakt, dem überraschenden Wahlgeschenk von 2019 an die darbende sächsische Peripheriekunst, normalen Tarif – und verwindet zudem die Orchesterfusion von 1996, als die Lausitzer Philharmonie mit dem Musiktheaterorchester in Görlitz vereint wurde und von der Spree an die Neiße zog, nur schwer.

Das Sorbische National-Ensemble profitiert just von der Erhöhung der Landesgelder an die Stiftung für ihr Volk, und die Stadt Bautzen muss für diese Bühne keine Sitzgemeindeanteile an den Kulturraum zahlen. Kulturraumsekretär Joachim Mühle mag sich zum Gutachten nicht äußern – auch nicht dazu, wer genau zu jenem Kreis der politischen Akteure gehört, die in Kenntnis der Zahlen diese lanciert haben könnten, um die Diskussion um das Gutachten von vornherein zu torpedieren.

Sein Chef Bernd Lange (CDU), als Landrat Kulturkonventvorsitzender, wurde hingegen am Montag, beim furiosen vierten Akt auf einer zweistündigen Sonderpressekonferenz im Netz sehr deutlich: Er nehme der Presse nicht übel, wenn sie durchgestochene Sachen veröffentliche, aber er müsse schon mal mit den Politkollegen reden, die mit egoistischen Motiven aus geschlossenen Sitzungen oder geheimen Papieren berichteten.

Außerdem wolle er weder ein Theater schließen, noch sei das ein Sparkonzept. Es gehe einfach darum zu zeigen, wie man den normalen Aufwuchs der kommenden Jahre, der vor allem durch stete Gehaltserhöhungen zu Buche schlägt, bezahlen könne, wenn der Freistaat das nicht trage. Seitens der Geschäftsführung des Gerhart-Hauptmann-Theaters habe er da nichts Brauchbares bekommen, betont Lange.

1,6 Millionen Euro Zuschuss bis 2026

Denn eigentlich war der „vergiftete Kulturpakt“ dazu gedacht, die Haustarife zu beenden, damit die Kulturräume ihre fixen Theaterstrukturen an ihre künftigen Finanzmöglichkeiten anpassen. Sprich: Der Kündigungsschutz, bezahlt mit Lohnverzicht (an der Neiße am höchsten), wurde ausgehebelt.

Langes Spitze mit dem „vergifteten Kulturpakt“ ging eindeutig gegen Görlitz, wobei der Name des dortigen Kulturbürgermeisters Michael Wieler (Bürger für Görlitz), vor Klaus Arauner hier Theaterintendant, nur einmal kurz fiel. Nun operiere er mit offenem Visier, so der Landrat energisch, um zu erfahren, wie man den Aufwuchs um 1,6 Millionen Euro Zuschuss bis 2026 finanzieren solle, wenn der Kulturpakt seitens der Freistaates nicht über 2022 hinaus verlängert werde.

Bemerkenswert sind zwei Aussagen: Einerseits jene über den „Plausch“ rings ums Görlitzer Theaterhaus, das zwar bis 2002 im Zuschauerbereich schön plüschig im Look von 1873 saniert worden war, aber hinter der Bühne den herben DDR-Charme der Fünfziger atmet und nur mit Brandschutzsondergenehmigung spielen darf. Der Landrat Lange lese da manchmal von 30 Millionen Euro akuter Sanierungskosten – neben den 40 Millionen für die Sanierung der Görlitzer Stadthalle, die ja auch die Philharmonie brauche.

Außerdem brach er eine große Lanze fürs Schauspiel in Zittau: „Die nehmen ihre Brückenfunktion über die Grenzen hinaus wahr, spielen trinational und kooperieren mit Liberec und Hirschberg.“ Auch hätten sie nach der Fusion weitaus mehr Stellen gespart als Görlitz – also die Kosten der Fusion von 2011 fast allein getragen. Lange, der als Landrat in seinem Kreistag auch jüngst öffentlich versprach, gegen das kürzlich im Landtag verabschiedete Finanzausgleichsgesetz zu klagen, kündigte nun – als fünften Akt –, eine Kommission im Kreistag mit je einem Vertreter aus allen Fraktionen sowie mitsamt GHT-Geschäftsführung und Aufsichtsrat an, die bis Dezember häufig tagen und Ergebnisse liefern soll: „Wenn der Kreistag allerdings sagt, er finde das Geld dafür irgendwo, kann ich gut damit leben.“ Dasselbe gilt auch für die Landesebene, denn das strukturelle Defizit, das der Kreis Görlitz allein aufgrund seiner Rand- wie Grenzlage und der damit verbundenen Probleme unverschuldet erleide, betrage per anno rund 15 Millionen Euro.

