Launige Verse mit Kinderzeichnungen – Gedichtband aus Freiberg

Was haben der Film „Keinohrhasen“ (Till Schweiger und Nora Tschirner) und z.B. der Song „Frankfurt Oder“ von Bosse und Anna Loos gemeinsam? Ohne die deutsche Wiedervereinigung würde es sie wohl nicht geben. Genau so verhält es sich mit dem Gedichtband „Im Zoo von Nirgendwo“.

Der heute über 80-jährige Autor, Fotograf und ehemalige Diplomingenieur Joachim Link lebt in Freiberg. Die Herausgeberin des Buches ist Kristine Schmidt-Köpf. Die heutige Geschäftsführerin der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft mit Sitz in Freiberg wuchs in der BRD auf und kam 2000 nach Dresden. Ihre Tochter Jule Schmidt, die die Illustrationen beigesteuert hat, kennt die geteilten Staaten nur aus dem Geschichtsunterricht oder Erzählungen der Älteren.

Auf knapp 100 Seiten warten auf den Leser Verse über Natur, Jahreszeiten, eine lästige Mücke oder Alltag und Datennetz. Auch Themen wie menschlichen Egoismus oder Habgier greift Joachim Link in seinen Gedichten auf. Auch wenn sich einige Texte durchaus für Kinder eignen, richtet sich der Band mit seiner Ironie und Gesellschaftskritik trotzdem wohl vorwiegend an erwachsene Leser.

Kinderzeichnungen für Erwachsenen-Buch

Jedes Gedicht schmückt ein von der damals neunjährigen Jule gezeichnetes Bild. So erhält der Betrachter einen besonderen, unverfälschten Blick auf die Welt durch die Augen eines Kindes. Wie aber ist dieses ungewöhnliche Projekt entstanden?

Eine der Illustrationen, die Jule Schmidt für den Gedichtband zeichnete Quelle: Jule Schmidt

Der alteingesessene Freiberger Link und Schmidt-Köpf lernten sich im Büro der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft kennen – eigentlich wegen eines ganz anderen Anliegens. Eine Freundschaft entwickelte sich, und Joachim Link besuchte sie regelmäßig in ihrem Freiberger Büro, erzählt Kristine Schmidt-Köpf den DNN.

Sie tauschten Meinungen aus, die nicht selten sehr verschieden waren – geprägt durch die unterschiedlichen Lebenserfahrungen in der DDR beziehungsweise BRD. „Irgendwann stellte sich heraus, dass er Gedichte schreibt, und er brachte seinen ersten Band mit.“ Link erzählte ihr, dass er eine neue Veröffentlichung plane, jedoch fehle ihm das nötige Geld für einen Layouter, geschweige denn für einen Illustrator. „Ich habe eine Tochter – sie malt und zeichnet für ihr Leben gern. Und da schlug ich ihm vor, dass sie die Bilder für seine Gedichte malen könnte“, erinnert sich die Herausgeberin des Bandes. Und so setzten sich drei Generationen zusammen, um Links Wunsch in die Tat umzusetzen.

Spaltung in den Köpfen überbrücken

Sachsens ehemalige Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange bezeichnet im Vorwort das Projekt als lebendiges Beispiel für das Zusammenwachsen von Ost und West. Auf die Frage, ob es solche Aktionen heute noch brauche, antwortet Kristine Schmidt-Köpf: „Ich will nichts dramatisieren, aber in den Köpfen der Leute, die in den verschiedenen Systemen gelebt haben, existiert diese Spaltung zum Teil noch immer. Die Generation meiner Kinder bekommt diese Spaltung nicht mehr mit.“ Vielleicht hilft dieser Band, weitere Brücken zu bauen.

Joachim Link, Jule Schmidt und Kristine Schmidt-Köpf (Hrsg.): „Im Zoo von Nirgendwo – Launige Verse“, ISBN 978-3-946165-41-5.

Von Tim Krause