Lasst das Flimmern beginnen – Dresdens Kinos spielen wieder

Die Dresdner Kinos sind seit Donnerstag geöffnet und mit ihnen kehrt der Geist einer gesunden Leinwandstadt zurück. Doch der Start geschieht zurückhaltend. Die Kinobetreiber blicken sorgenvoll auf ihre wirtschaftlichen Zahlen und in die Zukunft.

So überfüllt waren die Fahrradständer vorm Programmkino Ost schon lange nicht mehr – in Scharen stürmen Film-Fans wieder in die Kinos. Quelle: Dietrich Flechtner