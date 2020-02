Zuwachs aus Dresden: Das ist der neue Gitarrist bei „Keimzeit“

Lütte

Lars Kutschke gehört jetzt als Gitarrist zur legendären Band „ Keimzeit“. Am vergangenen Wochenende hatte der Nachfolger von Martin Weigel seine Feuertaufe als offizielles Mitglied im Sextett aus dem Hohen Fläming bestanden.

Bereits zum fünften Mal bestritt die Kapelle aus Lütte ein Konzert im ausverkauften Erlebnis-Bergwerk „Glückauf“ in Sondershausen in Sachsen-Anhalt. Die Titel vom aktuellen Album „Das Schloss“ bildeten die musikalische Grundlage. Flankiert von Klassikern wie „ Singapur“, „Bunte Scherben“ oder der jüngst ins Programm genommene „Eisenbahner“ wurden sie vom Publikum bejubelt.

Saal in 700 Metern Tiefe

Nach wie vor ist dieser Auftritt vor einmaliger Kulisse ein Erlebnis für alle Beteiligten. Roland Görisch ( Fredersdorf) und Jürgen Block ( Lütte) realisierten die technische Umsetzung und Ausstattung. Rund 700 Meter unter Tage befindet sich der Saal und dürfte damit einer der tiefsten Veranstaltungsorte weltweit sein.

Stets eine exklusive Kulisse: das Erlebnisbergwerk Sondershausen. Quelle: Dirk Tscherner

In dieser Umgebung liegt die Temperatur durch Geothermie bei konstanten 23 Grad Celsius. Nicht nur einzigartige akustische Bedingungen sind zu beachten. Sondern es wird auch genau festgelegt, was auf die 18 Euro-Paletten in den Förderkorb gepackt und später unter Tage per Radlader zur Bühne transportiert werden kann, ehe alsbald wieder Bergarbeiter und die Konzertbesucher damit einfuhren.

Besucher aus Ungarn und Österreich

Das „ Keimzeit“-Konzert unter Tage erfreut sich von Jahr zu Jahr immer größerer Beliebtheit. „Dieses Mal konnten Besucher aus Österreich und Ungarn begrüßt werden“, berichtet Manager Dirk Tscherner. „Die Budapester Freunde waren sogar schon zum dritten Mal dabei.“

Lars Kutschke aus Dresden ist ab sofort neuer Gitarrist bei der Gruppe "Keimzeit". Quelle: Bernd Brundert

Die Zusammenarbeit mit Lars Kutschke kommt nicht unerwartet. Der Dresdener spielte bereits 2012 diverse Konzerte mit der Band und stand 2017 anlässlich des 35-jährigen Bühnenjubiläums auf der Marktplatzbühne beim Bad Belziger Altstadtsommer. Der 45-Jährige war erster Ansprechpartner und gab seine Zusage. Neben zahlreichen eigenen internationalen Projekten hat der Sachse schon bei Sidos MTV-Unplugged-Aufzeichnung mitgewirkt.

Martin Weigel beim Akustik-Quintett

Vorgänger Martin Weigel, der seit 2012 neben Frontmann Norbert Leisegang die Band prägte, hat beim Heimspiel im vergangenen Sommer auf der Burg Eisenhardt seinen Rückzug zum Jahreswechsel bekannt gegeben. Vor allem persönliche Gründe hat der dreifache Familienvater für die Entscheidung angeführt. Er bleibt aber dem Keimzeit-Akustik-Quintett erhalten.

Von René Gaffron