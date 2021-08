Langer Gang in Dresden eröffnet: Fürstliche Sammlung voller Feuerkraft

Dresden

Mit Krieg hatte es Sachsens Kurfürst Friedrich August II. nicht so, mit Waffen – das mag viele überraschen, die ihn nur als Freund der Musen und Gemäldesammler gelten lassen wollen – allerdings schon. Vor allem Gewehre sammelte er zuhauf und brachte sie in nächster Nähe zu seinen Privatgemächern unter: in der Gewehrgalerie. Diese befand sich im Langen Gang, der zu den bedeutendsten Zeugnissen der Renaissance-Architektur in Sachsen gehört und ein ungemein interessanter, wenn auch museal „schwer zu bespielender“ Raum des Dresdner Schlosses ist, wie Dirk Syndram, scheidender Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, beim Presserundgang durch eben jenen gut 100 Meter langen und fünf Meter breiten Gang erklärte, der nun wie Phoenix aus der Asche wiedererstanden ist.

Schwere Schäden durch Bombentreffer

Auf Geheiß von Kurfürst Christian I. zwischen 1588 und 1590 von Baumeister Paul Buchner in Zusammenarbeit mit dem Hofkünstler Giovanni Maria Nosseni errichtet, war der Gang 1945 durch direkte Sprengbombentreffer schwer beschädigt worden. Zu DDR-Zeiten vom Verkehrsmuseum als Ausstellungsraum genutzt, wurde er in fünfjähriger Bauzeit mit Hilfe von rund elf Millionen Euro vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) wieder annähernd in der historischen Fassung um 1730 wiederhergestellt, so dass die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hier den Gewehren eine Heimstatt bieten können.

Die Waffen werden in 18 Einbauvitrinen, die den hohen technischen Anforderungen für die kostbaren Ausstellungsobjekte Rechnung tragen, in einer „gewissen Systematik“ (Syndram) zur Schau gestellt. Auf der einen Seite zum Stallhof hin geht es um Waffen, die in den verschiedensten Territorien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation hergestellt wurden und per Kauf oder Schenkung nach Dresden gelangten. Auf der anderen Seite, der Nordwand, stehen in ähnlicher chronologisch-geografischer Folge Exponate aus verschiedenen europäischen Ländern im Fokus.

Einst wurden die Waffen dicht an dicht präsentiert. Heute ist das Arrangement deutlich luftiger Quelle: Christian Ruf/Matthias Rietschel (dpa)

So gut es geht, wird versucht, den Waffen „einen Teil des Schreckens zu nehmen“, wie Syndram meinte. So wie sie perfekt ausgeleuchtet in den Vitrinen platziert worden sind, sind sie in der Tat „technische Meisterwerke und ästhetische Schönheiten“. Und Stefano Rinaldi, der zusammen mit dem SKD-Kollegen Gernot Klatte die Ausstellung konzipierte und kuratierte, ergänzte: „Diese Waffen sind ein Stück europäischer Kunstgeschichte“.

479 Feuerwaffen aller Art

Bis heute gilt die Sammlung von Gewehren und Pistolen als eine der wichtigsten fürstlichen Feuerwaffensammlungen Europas. Was die Hochzeit von fürstlichem Absolutismus in Spätrenaissance und Barock angeht, ist sie vielleicht sogar die bedeutendste. Ausgelagert im Zweiten Weltkrieg, wurden die Kostbarkeiten 1945/46 von den russischen Trophäenkommissionen beschlagnahmt, 1958 aber wie viele andere Kunstschätze auch von der Sowjetunion zurückgegeben.

479 Feuerwaffen aller Art aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert sind als repräsentative Auswahl einer deutlich größeren Gesamtsammlung zu sehen. Der dekorative Anspruch, den die Waffenbesitzer wie der Rest der Gesellschaft anno dazumal hatten, äußert sich in den hervorragenden Rokoko-Schnitzarbeiten, in den geometrischen Einlagen aus Bein, Hölzern und Perlmutt sowie in den fein gravierten Schlossplatten mit mythologischen und höfisch-jagdlichen Motiven. Wie Rinaldi erklärte, ermöglicht die „wahnsinnige Formenvielfalt“ einen „Gang durch die Stilgeschichte“. Eine Anmutung der einst deutlich dichteren Aufstellung des „Königlichen Leibgewehrs“ wird im hinteren Teil des Ganges präsentiert, ergänzt durch Ahnenporträts, Turnierbilder und Geweihe, teils sogar aus dem originalen Bestand des Langen Ganges.

Bei diesem 1611 von Georg Geßler gefertigten Gewehr sind Laufmündung und Visier als Drachen gestaltet. Quelle: SKD/Jürgen Lösel

Wie auf einer der vielen informativen Texttafeln in den Vitrinen zu lesen ist, wurden seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in Dresden Handfeuerwaffen – Pistolen und Gewehre mit Radschloss als Zündmechanismus – angefertigt. Die meisten der einheimischen Laufschmiede, Gewehrschäfter und Büchsenmacher arbeiteten für den Hof der sächsischen Kurfürsten. Qualitativ herausragend ist die 1611 gefertigte Radschlossprunkbüchse des aus Straßburg stammenden Büchsenmachers Georg Geßler – ein Geschenk der Kurfürstin Sophia an ihren Sohn Christian II. Laufmündung und Visier sind als Drachen gestaltet: Bei letzterem können die Flügel hoch- und heruntergeklappt werden, um auf Ziele in unterschiedlichen Entfernungen anzuvisieren.

Manche Waffen sind regelrechte „Hybride“. Beispiel: Unter August III. wurden in größerer Zahl reich verzierte osmanische Läufe, z.T. Geschenke des türkischen Gesandten 1737 und 1763, von diversen Dresdner Büchsenmachern mit Zügen versehen, mit modernen Steinschlössern montiert und neu geschäftet.

August III. als Regent Sachsens und Polens ließ jedenfalls die von ihm so geschätzten Gewehre keinen Rost ansetzen, sondern nutzte sie auch regelmäßig. Allerdings schoss er nicht auf Menschen: Die Waffen, die Friedrich August II. zusammentrug, waren nur für die Jagd und zum Scheibenschießen gedacht. „Diese Waffen sind keine Kriegswaffen, der Lange Gang war kein Arsenal“, betonte Dirk Syndram. Nach der Gemäldegalerie kann die Gewehrgalerie vielleicht als das persönlichste Museumsprojekt Friedrich Augusts II. gesehen werden.

Dresdner Residenzschloss, täglich außer dienstags 10-17 Uhr

Internet: ruestkammer.skd.museum/ausstellungen/gewehrgalerie-im-langen-gang/

Von Christian Ruf