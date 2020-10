Dresden

Milko Kersten verabschiedet sich nach 20 Jahren als Chefdirigent vom Landesjugendorchester Sachsen. Zu diesem besonderen Anlass wird eine Auftragskomposition des gebürtigen Dresdners Torsten Rasch zur Uraufführung kommen. Kersten ist Orchesterpädagoge am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden, Professor an der Hochschule für Musik Dresden, freischaffender Dirigent und Präsident des Sächsischen Musikrats (SMR).

Frage: Nach 20 Jahren verabschieden Sie sich als Chefdirigent vom Landesjugendorchester Sachsen. Mit welchem Gefühl?

Milko Kersten: Ich bin glücklich und bester Dinge – wir, das Orchester, Dozenten, Organisationsteam und Dirigent, verstehen uns prächtig, ich hätte noch Programmideen für viele Jahre. Es gibt keinen künstlerisch-inhaltlichen Grund zum Aufhören. Doch die Anfrage im Jahr 2019, ob ich das Ehrenamt des Präsidenten des Sächsischen Musikrates übernehmen könnte, gab der Überlegung zum Abschied vom LJO nach 20 Jahren den entscheidenden Impuls.

Auf Reisen sind wir Botschafter des Freistaates Sachsen

Was waren die Höhepunkte dieser zwei Jahrzehnte Verbindung Kersten – LJO?

In regelmäßigen Abständen haben wir uns sehr konkret gesellschaftlich geäußert: „Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen“, „An den Stränden der Ruhe“ oder „The armed Man“ z.B. sind im Land zu Recht als klares Bekenntnis zu demokratischer Gesinnung und aufrechter humanistischer Haltung gehört worden. Auf Reisen sind wir Botschafter des Freistaates Sachsen z.B. in Russland, Zypern, China, Südafrika, Peru oder Großbritannien gewesen. Unzählige wertvolle Begegnungen mit Menschen höchst diverser Denkrichtung und unterschiedlichster konfessioneller Verortung sind mir unvergesslich.

20 Jahre heißt auch, eine ganze Generation von jungen Musikern hat erste Erfahrungen im Orchester unter Ihrer Leitung gesammelt. Was haben Sie Ihnen mitgeben wollen? Und ist das gelungen? Und was nicht?

Die Rückmeldungen der Ehemaligen, ihre „LJO-Karriere“ betreffend, bilden seit Jahren einen Kraftquell meines Tuns, und ich darf mich glücklich schätzen, vielen eine Tür zum Verständnis wertvoller Musik geöffnet zu haben. Vielleicht auch zu einem Musizieren, dass bei Perfektion nicht stehen bleibt, sondern nach Tiefe und emotionaler Wahrheit sucht. Ich persönlich bin ein Leben lang neugierig auf unbetretene Wege. Auch dafür jüngere Musikerinnen und Musiker zu begeistern habe ich immer versucht, vielleicht nicht nachhaltig erfolgreich.

Was hat sich in den 20 Jahren bei Ihren Schützlingen verändert betreff musikalischer Vorbildung, Einstellung zum gemeinsamen Musizieren, Interessen?

Auffällig ist, dass die Jugendlichen der letzten Jahre extrem gut geschult sind, anpassungsfähig zu sein. Ich wünschte mir öfter einmal bunte, schillernde, mitunter eben auch mal provokante jugendliche Partner, die bereit sind, Haltung auch in einer Öffentlichkeit zu zeigen. Grundsätzlich treffen sich aber im LJO seit all den Jahren großartige Hoch- und Mehrfachbegabte, die neben dem Musizieren in den von mir geleiteten Projektphasen des Sächsischen Musikrats immer auch Crashkurse in Geschichte, Philososphie und Sozialkompetenzerlangung mitnahmen.

Der Beruf des Musikschullehrers wird zu wenig gewürdigt

Den Kolleginnen und Kollegen an den Musikschulen und dem Landesgymnasium gebührt großer Dank für ihre hervorragende Arbeit! Sie versuchen immer Qualität in der Ausbildung zu gewährleisten, obwohl sich die meisten nur einer geringen gesellschaftlichen Anerkennung erfreuen dürfen. Weit entfernt von den Gehältern der Lehrer an Grund-und Oberschulen gilt der Beruf des Musikschullehrers im Lande nichts, und unzählige Kollegen wandern in andere Bereiche ab. Das LJO war und ist immer ein Spiegel dieser Situation, und im Orchester ein selbstauferlegtes hohes Niveau nicht zu unterschreiten war nur möglich, wenn man manche Überforderung oder Unzulänglichkeit bereit war zu akzeptieren. Zu wenig qualitativ hochwertig ausgebildeter Nachwuchs ist eine Folge von zu wenig Musizieren in den Elternhäusern und einer mangelhaften Gegensteuerung zu diesem Defizit in Kindergärten und Grundschulen.

Welche öffentliche Förderung erfährt das LJO, und ist es genug, um eine gute Arbeit leisten zu können?

Der Freistaat hat sich zu den Projekten des SMR, auch dem LJO, immer bekannt. Nie ist eine Förderung in Frage gestellt worden, und auch darüber erfährt der SMR eine hohe Wertschätzung.

Um langfristig qualifizierte Förderangebote über Projektarbeit anbieten zu können, die den Potenzen, die wir bei den Jugendlichen vorfinden, gerecht werden, bedarf es eines finanziellen Bekenntnisses für diese Basisarbeit, die gleichermaßen Musikernachwuchs für die Spitzenorchester und den ambitionierten Laienmusikbereich herstellt, wie eben auch, nicht zu unterschätzen, ein zukünftiges, gebildetes und neugieriges Publikum. Dafür immer wieder zu werben, auch zu kämpfen, verstehe ich als eine der Aufgaben des SMR.

Musikalische Bildung ermöglicht das Ausleben der eigenen Kreativität

Musikunterricht ist oft das Stiefkind des Unterrichts an den Schulen, in Sachsen wurde über Stundenreduzierung debattiert. Warum sollte aber gerade musikalische Bildung bei Heranwachsenden eine wichtige Rolle spielen?

Musikalische Bildung ermöglicht das Ausleben der eigenen Kreativität und Fantasie. Unaussprechliche Emotionen können durch die Musik empfunden und im Zusammenspiel gemeinsam erlebt werden. Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, logisches Denken und die Sozialfähigkeit werden durch musikalische Bildung gefördert. Sich unter Pandemiebedingungen auf Kernfächer zu beschränken, obwohl erwiesen ist, dass Musikunterricht die Lernfähigkeit in eben diesen Fächern steigert, ist ein Fehler.

Besteht die Gefahr, dass sonst die klassische Musik, die ja auch vom LJO gespielt wird, ihr Publikum verliert?

Die sogenannte klassische Musik ist ein solch hohes Gut, dass ich grundsätzlich keine Bange um unser Publikum habe.

Momentan liegt die Gefahr woanders: Zwischen Publikum und Künstlern gibt es eine Beziehung, die ich als muskulär beschreiben möchte: Bedürfnis und Angebot beeinflussen sich. Wenn wir über lange Zeit dieses Hin und Her im öffentlichen Raum nicht trainieren können, wird sich dieser Muskel zurückbilden, und ist der Gips der Streamingdienste und Internetangebote auch noch so hilfreich, er will nach einem Heilungsprozess wieder abgelegt werden.

Vielfalt des Musiklandes Sachsen fundamental bedroht

Und wenn wir nicht jetzt etwas tun für Soloselbstständige Künstler und Veranstalter, die in ihrer Substanz bedroht sind, dann ist die Vielfalt des Musiklandes Sachsen fundamental bedroht und damit auch die Vielfalt des zukünftigen Publikums. Kultur im allgemeinen und Musik im Besonderen ist aber eines der wirksamsten Mittel, eine Gesellschaft zu einen. Wir müssen uns mehr als Kulturnation verstehen und dürfen keine Angst entwickeln, dass damit unsere Nationalkultur in Frage stünde, das Gegenteil ist der Fall.

Wie haben Sie sich mit Ihren jungen Musikern auf das Abschiedskonzert vorbereitet angesichts der gegenwärtig komplizierten Situation?

Wir können dem Team um Ulrike Kirchberg, der Projektmanagerin des LJO, nur unendlich dankbar sein, dass diese Projektphase überhaupt zustande kam. Wir haben wirklich alle (!) Ressourcen ausgeschöpft, um Abstände und andere Hygienemaßnahmen so vorzuhalten, dass ich als Präsident die Orchesterarbeit verantworten konnte. Meine Maxime war, dass wir vorsichtig und achtsam miteinander sein müssen, aber nicht ängstlich sein dürfen. Unser Tun wird sehr genau beobachtet – viele Länder haben die Projekte ihrer LJOs abgesagt, aber auch dort wollen Jugendliche musizieren. Die ungeheure Disziplin und Eigenverantwortung, die unsere sächsischen Schüler an den Tag legen, um ja die Arbeit und die Konzerte nicht zu gefährden, ebenso wie der Verzicht auf gewohnte Annehmlichkeiten des Zusammenseins, sind vorbildlich und zeigen, wie ausgehungert wir Musker alle sind – wir wollen auf die Bühne, wir wollen für unser Publikum spielen!

Es gibt sogar eine Uraufführung: Der Dresdner Komponist Torsten Rasch schreibt eine Suite aus Themen seiner Oper „Die fremde Frau“. Was kann der Hörer erwarten, und ist es eine Herausforderung für die jungen Orchestermusiker, ein ganz neues Werk zu erschließen, die ihnen aber dennoch besonders Spaß macht?

Ich wünschte, unser Publikum würde Zeuge werde können, mit welcher Intensität und Hingabe das LJO seine Uraufführungen einstudiert und den Willen entwickelt, möglichst nah an die Vorstellungen der Komponisten heran zu reichen. Vorurteile, die es natürlich auch gibt, werden kollektiv bearbeitet und lösen sich auf. Es war lange mein Wunsch, eine Musik von Torsten Rasch aufzuführen, weil seine Musik auch ohne Vorbildung emotional rezipierbar ist – sie spricht uns unmittelbar an. Das wird auch bei Hagar so sein.

Wer wird Ihr Nachfolger beim LJO, und was geben Sie ihm mit auf den Weg?

Das Präsidium des SMR ist sehr glücklich, mit Tobias Engeli einen hervorragenden Kapellmeister und Orchesterpädagogen gefunden zu haben, der sich dieser Aufgabe annehmen möchte. Unser erstes Treffen war von gegenseitiger Sympathie geprägt, und ich bin sehr gespannt, welche neuen Impulse er setzen wird. Versprechen kann ich, dass er ein Präsidium und einen Präsidenten des SMR vorfinden wird, die in Sachen LJO Sachsen mit liebevoller Befangenheit agieren werden…

Von Kerstin Leiße