21 Premieren kündigen die Landesbühnen Sachsen für 2019/20 an. Erste Neuinszenierung der Saison ist das Musical „Sunday in the Park with George“. Im Mai 2020 zeigt das Theater die „Rocky Horror Show“ im Alten Schlachthof, einer der Ausweichstätten für die Felsenbühne Rathen, die umgebaut wird.