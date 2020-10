Dresden

Zum Republikgeburtstag beschenkten sich die Landesbühnen Sachsen selbst – zwei Uraufführungen, eine für Klassenzimmer, eine für die Studiobühne, nacheinander. Letztere „Zwischen Pitti und Stern Meißen – Kindheit in Sachsen“ hat eine aufwändige Vorbereitung und Recherche von Esther Undisz und Odette Bereska hinter sich und kommt nun als erklärend gespielte Textcollage daher, in der vier Akteure rings um einen grauen, aufklappbaren Multifunktionswürfel in Datschengröße agieren und die Geschichte von mindestens zehn real existierenden Zeitzeugen häppchenweise in den Raum werfen. Dabei geht es querbeet über Unterricht, Spiele, Freizeit, Lebensumstände ohne Telefon, mit und ohne Westfunk, aber auch über doofe Lehrer, Pionier-, FDJ- und GST-Geist im Arbeiter- und Bauernstaat.

Die Kleinstepisoden handeln vom Anderssein – mit der Forschungsfrage: Was unterschied die junge, ausgeblutete Besatzungszone namens DDR, die größte Reparationen leisten musste, von der Wirtschaftswunder-BRD? Zwei Koffer voller Wechselklamotten und anderer Ost-Utensilien und vier Schulstühle bilden dazu die übersichtliche Szenerie – von Tilo Staudte in gewohnte Souveränität entwickelt.

All das wird mit Verve gespielt – das Quartett überzeugt auch in den Wandlungen, meist nur durch Kleidungswechsel in Windeseile, aber auch durch kurze Texteinführung symbolisiert. Da man aber dem Figurenkabinett alsbald nicht mehr so recht folgen kann, heftet man jedem Akteur die sympathischste Rolle an: Theresa Winkler gibt als Gast die jüngste wie naiv-sympathischste als gelungenes Debüt, Julia Vincze spielt, betroffen getroffen, die unterdrückte Christin ohne FDJ-Privilegien, Matthias Avemark ist als haarloser Friseusensohn für die lustigen Stellen zuständig. Am nächsten dran am Vorwendegefühl punktet Felix Lydike, der im Bundeswehrparka mit Micha 4, also dem Schwerter-zu-Flugscharen-Aufnäher, echten Widerstand mit seiner lässigen LMAA-Attitüde spiegelt. Ohne Typen wie ihn hätten die alten Männer im Politbüro wohl noch lange ihre Westgeschäfte weiter getrieben.

Zu wenig Stern-Combo, zu wenig Platschquatsch

Zwei Probleme hat der Stoff und damit die Inszenierung von Esther Undisz: Das Zeitspektrum reicht von Schuleinführung über Jugendweihe bis zur Armeezeit einzelner Zeitzeugen – und dies gleichzeitig von Vertreibung 1945 bis fast zur Perestroika. Das authentische Material für die Textcollage stammt aus über 50 Interviews von Schülern aus drei Schulen in Hoyerswerda, Radebeul und Schmiedeberg mit Zeitzeugen über deren Schulzeit, offenbar oft älter als die Eltern der Schüler. Diese Methode rechtfertigt natürlich jedwede Fehlstelle – als Summe rein individueller Wahrnehmungen sogar eigentlich alles. Gesellschaftliche Zusammenhänge oder gar Zwänge können außen vor bleiben, es zählt das reine Erlebnis in der gegenwärtigen Erinnerung als Aussage.

Richtig ärgerlich bis störend – und da gibt es keine Ausreden – sind die musikalischen Ergänzungen: „Unsere Heimat“ zu verhunzen, ist zwar leicht, aber so sinnfrei wie ein Leben ohne Mops. Die titelgebende Stern-Combo Meißen mit ihrem inspirierenden Evergreen „Also was soll aus mir werden“ (1980) ward zweimal kurz angespielt, hatte viel Sinn, ist aber leider nicht in voller poetischer wie musikalischer Schönheit zu hören. Dafür gab es – neben anderer Musik (jenseits der 60/40-Quote für Schallplattenunterhalter – hier wird 70/30 behauptet) – noch „Monday, Monday“ von den Mamapapas in voller Länge. Das aber, in Begleitung von Lydike an der Akustikgitarre, wunderbar gesungen von dem nach 18 Jahren wieder ins Ensemble zurückgekehrten Avemark.

Nachgespräche im Anschluss

Da Stern Meißen und Pitti („Ach Du meine Nase“ als einziger Endlos-Platschquatsch) nur am Rande zitiert werden, müsste das Stück korrekterweise „DDR-Schule im Zwiespalt“ heißen, denn Sachsen gab es von 1952 bis 1990 offiziell nicht – und die meisten Geschichten stammen aus dem damaligen Bezirk Cottbus, was auf eifrige oder ernsthaftere Beteiligung der Hoyerswerdaer Schüler schließen lässt. Daher ist die große geologische DDR-Karte mitsamt Bezirksgrenzen, anfangs beklebt mit Herkunftszetteln, das wichtigste Utensil auf der Bühne.

Für Erwachsene unter den Besuchern dürften die Nachgespräche im Anschluss am interessantesten sein, denn das Versagen des heutigen Schulsystems, sei es per Heimatkunde oder Geschichte, kann nicht kompensiert werden. Bei der zweiten Vorstellung vor drei verschiedenen Klassen des Radebeuler Lößnitzgymnasiums, erfreulicherweise in absoluter Theaternormalform abgehalten, gab es statt des angekündigten Gesprächs fast ausschließlich positive Klebezettelstimmungen an den Ausstellungswänden – nur eine(r) fragte: „War in der DDR wirklich alles so schlimm?“

Diese Frage stellt auch eine ambitionierte Klassenzimmerinszenierung, die ebenso am 3. Oktober ihre Uraufführung erfuhr und als Aufklärungsstück für freistaatliche Schüler mit dem Fokus DDR-Vergangenheitsbewältigung konzipiert ist: In „Soko Pisa – die DDR in 40 Minuten“ von Jörg Menke-Peitzmeyer streiten Marie Spinka und Utz Pannike als Gäste in Regie von Steffen Pietsch über jedes einzelne Jahr durchaus kontrovers. Diese Soko fällt, nach Premiere und Abstecher gen Sebnitz, allerdings erst wieder im März in Sachsen ein.

