Landesbühnen Sachsen begeistern auch die kleinsten Besucher

Radebeul

Ist es zweijährigen Kindern schon zumutbar, für eine halbe Stunde still zu sitzen und einem Geschehen auf der Bühne zu folgen? Die meisten hätten ihre Zweifel daran, dass so kleine Knirpse schon in ein Theater gehören. Und doch beweisen das Theater Junge Generation Dresden und nun auch das Junge Studio der Landesbühnen Sachsen, dass Kinder nicht früh genug mit dem darstellenden Spiel in Berührung kommen können. Wenn nur Darsteller und Ausstattung nah genug an der kindlichen Lebenswelt bleiben.

Mit der Premiere von „Rund ums Eck“ haben Kora Tscherning und Michaela Mehl diese Herausforderung am Sonnabend bestens gemeistert. Gemeinsam mit der Ausstatterin Nora Schruth und Wencke Kriemer de Matos sind sie auf Forschungsreise durch die Welt der Formen und Farben gegangen. Ein einziger grüner Würfel steht auf der Bühne, als die Kinder den Raum betreten. Doch um ihn herum und aus ihm heraus bauen die beiden Spielerinnen eine ganze Welt. Sie staunen, trauen sich, probieren aus, entdecken und verändern, steigen auf, verstecken sich, umrunden und erkunden das Eckige.

Magische Momente bringen die Kinder zum Staunen

Als sie einen Zylinder aus dem Würfel ziehen, staunen die Kinder. „Wow!“ Ganz anders lässt sich diese Form umfassen, endlos können Hände um die Rundung streichen. Eine Säule für eine Tänzerin wird aus dem Zylinder, fest und stabil. Auf die Seite gekippt, verliert sie jedoch ihre Standfestigkeit, nein, das ist kein guter Platz zum Schlafen!

Die Kinder verfolgen das Geschehen gespannt, kommentieren, fragen nach, lassen sich fangen von der Geschichte, die aus so wenigen Zutaten vor ihren Augen erwächst. Sie sehen: Aus einer Scheibe kann ein Teller werden, eine Kiste wird zum Bett und ein Zylinder zur Rakete. Ein magischer Moment entsteht, als aus Musik sogar ein Seil zum Drübertanzen wird. Welch wunderbare Zauberei, die im Theater zur Wirklichkeit wird!

Wenn auch den erwachsenen Zuschauern der „rote Faden“ der Geschichte manchmal etwas fehlt – die Begeisterung der Kleinsten ist groß. Und so lassen sie sich am Ende des Stückes auch nicht lange bitten, nehmen die Einladung, selbst die Bühne zu erobern, sofort an und setzen das Spiel der Großen fröhlich fort. „Cool!“ – so das einhellige Urteil des Publikums, das einmal mehr bewiesen hat, dass Theater ihm sehr wohl schon zumutbar ist.

nächste Aufführungen in Radebeul: 8. März, 10 Uhr; 14. März, 16 Uhr; 22. März, 10 Uhr

Die Produktion für die Allerkleinsten (ab 2 Jahren) richtet sich speziell an Kita-Gruppen und kann auch mobil in die Einrichtung gebucht werden (Kontakt über: junges.studio@landesbuehnen-sachsen.de).

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Birgit Andert