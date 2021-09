Radebeul

Wer ins Rock-Musical „The Rocky Horror Show“ geht, der muss an viele Dinge denken. Für gestandene „Rockymanen“ ist es bekanntlich ausgemachte Sache, bei diesem Fest der Obsessionen dem Dresscode nachzukommen und gewagte Dessous, Korsett oder Netzstrümpfe an Strapsen zu tragen. Man darf also gespannt sein, wie es die Besucher jener Inszenierung halten (müssen), die am 11. Juni kommenden Jahres im Alten Schlachthof im dritten Anlauf nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung Premiere haben soll.

Regie beim Kult-Werk führt Sebastian Ritschel, der derzeit noch Operndirektor der Landesbühnen Sachsen ist. Es wird praktisch eine Art Abschiedsvorstellung sein, denn ab 1. September 2022 ist Ritschel neuer Intendant am Theater in Regensburg. Aber davor, in der anstehenden Spielzeit 2021/22, gibt er noch einmal sein Bestes für die Landesbühnen, die sich die Schiller-Sentenz „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“ als Motto der neuen Saison erkoren haben. Außer bei der Horror-Show zieht Ritschel noch bei der Oper „Der Prozess“ von Gottfried von Einem nach Kafkas Roman an den Regiefäden.

In sämtlichen Sparten des Hauses wurde, so Schöbel „trotz der Einschränkungen und schwierigen Bedingungen mit Erfindungsreichtum gearbeitet“, wie Manuel Schöbel, Intendant und Geschäftsführer der Landesbühnen Sachsen, gestern im Pressegespräch sagte. Der Mühen Lohn: Ein auf den ersten wie zweiten Blick dicht bepackter Spielplan mit, der neben 40 Wiederaufnahmen geprägt ist von einer Fülle an Premieren, deren 26 insgesamt (darunter acht Uraufführungen).

AstreineS Denglisch: „Theater goes digital“

Der Löwenanteil in Sachen Neuproduktion entfällt auf die Sparte Schauspiel (neun Premieren), auf den – selbstverständlich nicht billigen – Plätzen folgen das Musiktheater (7), das Figurentheater (5) und das Tanztheater 4). Wer jetzt nachrechnet: Es gibt im Dezember noch eine spartenübergreifende Uraufführung mit „sax@play“, das, den Trend zur „Bürgerbeteiligung“ aufgreifend, als „interaktives Theater-Game“ gekündigt wird.

Denn so wie, außer in einschlägigen Diktaturen, die Welt digitale Wege geht, so wird auch an den Landesbühnen im astreinen Denglisch versichert: „Theater goes digital“. Chefdramaturgin Kerstin Weiß tat kund, dass man, auch wenn man wieder live vor Publikum spielen dürfe, nicht mehr aus dem digitalen Raum verschwinden wolle. Tanzworkshops werden auf der Video-Plattform TikTok digital begleitet, weitere Formate, darunter auch Stückeinführungen als Podcast oder Blogs, sind im Entstehen.

Der Reigen an Premieren wird eröffnet am Sonntag mit dem Tanztheater-Stück „Die Schneekönigin“ frei nach dem beliebten Märchen von Hans Christian Andersen. Der Vorhang hebt sich aber nicht im Stammhaus in Radebeul, sondern im Eduard-von-Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz, denn es gehört zum Auftrag der Landesbühnen, „überall in Sachsen zu spielen“, wie Schöbel bekräftigte. Die Freunde der italienischen Oper kommen am 29. Oktober mit Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ auf ihre Kosten. Schöbel setzt das Werk in Szene und zwar – und das ist der Clou – in einer Fassung für Kammerorchester von Joe Hickman (musikalische Leitung: Ekkehard Klemm).

Premieren in Radebeul (Auswahl) 1. Oktober: Komödie „Zuhause bin ich Darling“ 9. Oktober: Oper „Der Prozess“ 9. Oktober: Figurentheater „Nur ein Tag“ 29. Oktober: Oper „Rigoletto“ 8. November: Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ 13. November: Schauspiel „Bus 57: Eine wahre Geschichte“ 28. November: Operette „Die lustigen Nibelungen“ 1. Dezember: Figurentheater „Das rote Paket“ 12. März 2022: Oper „Der Vampyr“

Eng arbeitet man mit anderen Kultureinrichtungen zusammen. Zu den Projekten, die in der neuen Saisonbei Kooperationen entstehen, gehört die Tanztheater-Performance „Difference?“, die Mitte Juli 2022 ihre Uraufführung im Festspielhaus in Hellerau erleben soll. Sechs der 26 Premieren erfolgen außerhalb Radebeuls. Zudem arbeitet das junge.studio des Hauses mit mehr als 20 Kooperationspartnern zusammen, darunter Kitas sowie Grund- und Oberschulen.

Nahtlos soll sich dann der Theatersommer 2022 anschließen. Wieder wird Aschenbrödel auf Schloss Moritzburg die Herzen der Zuschauer wärmen, wird Winnetou durch den Lößnitzgrund reiten...

Von Christian Ruf