Endlich wieder dürfen: Für Kreative, Künstler und Artverwandte gibt es kaum eine schlimmere Situation, als sich nicht dem widmen zu dürfen, was man mit ganzem Herzen tut. Trotzdem war auch Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen Sachsen, auf der Pressekonferenz für die kommende Spielzeit begrenzt optimistisch. Alle Beteiligten wissen, worauf es ankommt, um unter erschwerten Bedingungen Kultur ermöglichen zu können. Und was noch vor uns liegt, ist ungewiss. Deshalb haben sich die Landesbühnen für die neue Spielzeit das spielerische Motto „ Übermut“ gewählt, das in seiner grafischen Umsetzung auch als „über Mut“ gelesen werden kann.

75-jähriges Jubiläum am 20. September

Nach einem erfolgreichen Sommer im Theaterzelt Rathen und mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ vor der Kulisse von Schloss Moritzburg sind die Pläne für die kommenden Monate vorsichtig, aber trotzdem mit Mut gestaltet worden. Da steht eine halbszenische Fassung des „Freischütz“ auf dem Plan, der einen weiblichen Blick auf die Oper zeigen will, gefolgt von einem „angejazzten“ Offenbach im Einakter-Doppelabend „Inselzauber“. Vorher feiern die Landesbühnen bereits am 20. September 75-jähriges Jubiläum. Neben einer Ausstellungseröffnung wird Peter Kube, Leiter der Sparte Schauspiel, auf der großen Bühne im Gespräch mit mehreren Gästen zu erleben sein. Ein Buch zur Geschichte der Landesbühnen wird an diesem Tag auch vorgestellt, ein Gala-Abend mit der anschließenden spartenübergreifenden Performance „Cassandra drückt play“ rundet den Geburtstag ab.

Neu im Ensemble ist der aus Wrocław stammende Konrad Till, der die Leitung der Puppenspiel-Sparte übernommen hat und seinen Einstand als Puppenspieler mit der Inszenierung „Wo wohnt der Wurm?“ geben wird. In dieser Sparte ist für den April nächsten Jahres mit „Adam & Eva / Mord in der Elbe“ auch eine Inszenierung für Erwachsene geplant.

Neu: „Relaxed performance“ – stille Kunstrezeption

Das Tanzensemble führt seit dieser Spielzeit der Palucca-Absolvent Wagner Moreira. In einer Kooperation mit dem Festspielhaus Hellerau wird er die Veranstaltungsform der „relaxed performance“ einführen, in der weniger die konzentrierte, stille Kunstrezeption als Konvention im Vordergrund steht, sondern lässt auch Aspekte zu, die in der Regel im Theater als „Störfaktoren“ gelten. Der Hintergrund dabei ist ein integrativer Ansatz, der auch Publikum ansprechen soll, das sich sonst aus körperlichen oder geistigen Einschränkungen heraus eher von Theatern fernhält. So ist beispielsweise auch eine Audiodeskription für das Publikum geplant.

Ebenso neu im Programm der Landesbühnen ist das Veranstaltungsformat „Hörbühne“, das am 3. Oktober anlässlich des Tages der Deutschen Einheit als Lesung gestartet wird. Den Anfang macht dabei der Jugend-Roman „Wir sehen uns im Westen“ von Dorit Linke.

Ganze 26 Premieren sind in der angelaufenen Saison geplant und es bleibt nur zu hoffen, dass auch jede einzelne davon so umgesetzt werden kann. Es überrascht dabei natürlich nicht, dass einige der ursprünglich geplanten Produktionen coronabedingt sogar auf die wiederum nächste Spielzeit verschoben werden mussten. Noch in dieser Saison, im Juni 2021, soll auch endlich „The Rocky Horror Show“ im Alten Schlachthof nachgeholt werden. Trotz der Tatsache, dass es bis dahin noch eine gute Weile ist, betonte Schöbel, wie stark die Karten für die Inszenierung bereits nachgefragt sind. Es scheint eben tatsächlich so zu sein, wie er ergänzt: „Für manche sind wir jetzt offenbar wichtiger als zuvor.“ Wer weiß, welche positiven Entwicklungen sich aus den verrückten letzten Monaten noch ergeben werden. Wir werden es erleben. Demnächst auch in diesem Theater.

www. landesbuehnen-sachsen.de

Von Rico Stehfest