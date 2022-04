Radebeul

„Die Schwalbenchristine“ von Fred Rodrian ist neben „Das Wolkenschaf“ und „Hirsch Heinrich“ wohl eine seiner bekanntesten Geschichten und in jedem Kinderbuchregal in der DDR zu finden gewesen. Die Erzählung von der unerschrockenen, liebevollen, aber auch frechen Christine und ihrem besten Freund Bobby feierte nun als Figurentheater in einer Inszenierung von Odette Bereska für Kinder ab vier Jahren an den Landesbühnen Sachsen Premiere.

Freche Helden, liebevolle Charaktere

Die Geschichte beginnt mit Bobby (Konrad Bruno Till), der an der großen Schaukel auf dem Spielplatz – mal wieder – auf Christine warten muss. Zwölf Minuten ist sie schon zu spät! Wahrscheinlich hat sie im Unterricht gequatscht, ist sich Bobby sicher. Damit hat er nicht unrecht, denn Christine (Isa Maria Hupe) sitzt an ihrem Schreibtisch und muss zur Bestrafung für das viele Reden 20 Wörter mit L aufschreiben. Gar nicht so einfach, vor allem, wenn das Wetter draußen so schön ist und die Schwalben vor dem Fenster hin- und herfliegen.

Während Bobby wartet, kommt ein Bauarbeiter (Isa Maria Hupe), der im feinsten Berliner Dialekt die Sprengung der alten Ruine ankündigt. Dass hoch oben die Schwalben nisten, kann er nicht ahnen, aber Bobby klärt ihn gleich auf – doch die „teure Technik“ stehe nur heute zur Verfügung, jammert der Bauarbeiter, die Sprengung kann nicht aufgeschoben werden.

Aufgeregt teilt Bobby die schlimmen Neuigkeiten Christine mit, und die beiden sind sich einig, dass etwas getan werden muss: Denn „wenn sie die Ruinenwand sprengen, sterben die kleinen Schwalben. Dann sind sie nicht einmal geflogen!“, fasst Christine ihre Trauer über das bevorstehende Geschehen zusammen.

Und so beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein etwas gelangweilter Feuerwehrmann, ein hilfsbereiter Kranführer, ein sonst eigentlich immer regelkonformer Hubschrauberpilot und Bobbys polnischer Opa (Konrad Bruno Till) um Hilfe gebeten werden – schließlich sei Letzterer ein „Onto...Ornitologe!“, wie Bobby weiß.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Isa Maria Hupe und Konrad Bruno Till lassen nicht nur die beiden liebevoll gestalteten Puppen von Alina Illgen zum Leben erwachen, sondern verkörpern mit einfachen Mitteln wie verschiedenen Dialekten oder unterschiedlicher Kopfbedeckung die jeweiligen Rollen. Das zahlreich erschienene Publikum war begeistert – die Kinder gefesselt von der spannenden Schwalbenrettung, und auch die Erwachsenen mussten das ein oder andere Mal herzlich lachen, so über das mit vollem Körpereinsatz gezeigte Ausrücken der Feuerwehr oder den Piloten.

Weitere Aufführungen am 6., 7. und 13. April um jeweils 10 Uhr sowie am 10. April um 15 Uhr auf der Studiobühne der Landesbühnen Sachsen. Karten per Mail an kasse@landesbuehnen-sachsen.de, telefonisch unter 0351/8954214 sowie im Internet: landesbuehnen-sachsen.de

Von Clarissa Seiferheldt