Radebeul

Als ein Wortspiel könnte man es lesen, über Bachs „Kunst der Fuge“ und „fuga“ (ganz gleich, ob Latein oder Portugiesisch) zum Konzept der Flucht zu kommen. Diesem Gedanken folgt der Brasilianer Mario Nascimento, der mit seinem Tanztheater „Bach Brasil – Die Kunst der Flucht“ als Gastchoreograf an den Landesbühnen Sachsen eine harmlos farbenfrohe Arbeit ohne weitere erkennbare Hintergedanken erarbeitet hat.

Eine bemühte Inszenierung

Mit leeren Koffern bewegt sich das Ensemble über die Bühne, immer wieder, ohne Ziel, vielleicht auch ohne Herkunft. Ein Motiv der Bewegungen wird nicht deutlich. Die schwarzen Anzüge weichen bald unverbindlich blassen Pastell-Tönen (Kostüme: Marcelo Damian Zamora), im Hintergrund werden immer mal wieder senkrechte, in unterschiedlichen Farben leuchtende Streifen auf und ab gefahren. Alles bleibt im Ungefähren.

Das Programmheft bemüht Hintergründe wie einen Massenexodus aus Venezuela oder die Bedrohung des Lebensraums isoliert lebender Indigener im Amazonas-Gebiet durch wirtschaftliche Interessen. Dabei ist bedauerlicherweise tatsächlich noch immer die Rede von „Indianern“. Vereinzelte Lichtprojektionen assoziieren den Blätterwald eines Dschungels.

Diese Flucht aber, Existenznöte oder das Suchen nach Auswegen übersetzen sich im choreografischen Ansatz nicht. Durchaus hat der Abend starke zwischenmenschliche Momente, intensive Begegnungen, die allerdings ohne eigene Aussage bleiben und nicht mehr als bloße Andeutung sind. Wirklich ausagiert wird nichts. Das unterfordert die Tänzerinnen und Tänzer sichtlich. Wenn das Ensemble auf den Koffern sitzt und mit den Fingern darauf trommelt, mag man meinen, eine bedrohliche Kulisse baue sich auf. Nur folgt darauf nichts. In dieses Unspezifische ließe sich alles hineinlesen. Oder nichts.

Bemerkenswert ist dabei, dass das Konzept trotzdem, trotz des Ausbleibens einer erkennbaren Dramaturgie, über mehr als eine Stunde trägt, eine Stunde, in der man sich nach so langer Zeit, in der die Kultur wie so viele andere Bereiche darben musste, durchaus mehr Gehalt wünschen darf.

Aufführungen: 15.5., Großenhain Schloss, 21. und 29.5., Landesbühnen Sachsen Radebeul

Internet: landesbuehnen-sachsen.de/

Von Rico Stehfest