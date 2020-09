Radebeul

Eigentlich könnte er sich die Frage ersparen. Der Angler (Konrad Till) betritt mit umfangreicher Ausrüstung die Bühne, bereit, auf Fischfang zu gehen, fragt sich aber, wo er einen Wurm finden kann. Schaut man genauer hin, sieht man, dass seine Beziehung zum Wurm eine ganz enge zu sein scheint: Seine gesamte Wathose bis hinunter zu den Gummistiefeln ist komplett durchlöchert. Da ist, ganz klar, der Wurm drin. Trotzdem braucht der Angler Hilfe, die ganz altmodisch in Form einer Anleitung auf einer Musik-Kassette daher kommt.

Leichtfüßig mit viel Musik und Licht

Die neue Inszenierung des Figurentheaters an den Landesbühnen Sachsen, deren neuer Leiter Konrad Till seit dieser Spielzeit ist, wendet sich leichtfüßig mit viel Musik und Licht an Kinder ab drei Jahren und vermittelt so ganz entspannt die Möglichkeiten eines Theatererlebnisses. Die rechte hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zielgruppe noch nie zuvor eine Musik-Kassette gesehen hat und wohl niemals das Wort „ Bandsalat“ verwenden wird, ist überhaupt kein Problem. Konrad Till versteht es, zugänglich und unterhaltsam jedes Detail als Spaßfaktor in sein Spiel zu integrieren. Deshalb wurde zur Premiere auch tatsächlich über die Musik-Kassette gelacht.

Aber ohne Wurm ist der Angler eben nichts. Deshalb wird der Hobby-Sportler schnell zur Randfigur. Der Wurm ist einfach lustiger. Er lebt tief unter der Erde, wo er den ganzen Tag lang arbeitet. Und kommt er mal nach oben, an die Oberfläche, lässt er sich vom Löwenzahn anbrüllen, der seinem Namen damit alle Ehre macht. Und landet er dann doch am Haken des Anglers, geht die Geschichte für den Wurm trotzdem ganz anders weiter als gedacht. Damit liefern die Landesbühnen ein im Wortsinn buntes Stück, das vor allem auf die Fantasie des jungen Zuschauers setzt und in jeder Szene Neues und kleine Details in anderen Zusammenhängen entdecken lässt. Worte braucht es dafür kaum. Die Dinge sprechen auch hier ihre eigene Sprache.

nächste Aufführungen: 27.9., 22. & 23.10.

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Rico Stehfest