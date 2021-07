Kurzweilig: Jürgen von der Lippe in der Jungen Garde Dresden

Dresden

Tom Selleck in „Magnum“, Al Pacino in „Scarface“, Brad Pitt in „Fight Club“, Johnny Depp in „Fear and Loathing in Las Vegas“ – sie alle trugen die ultimative Urlaubssehnsucht in textiler Form: das Hawaiihemd, zu dessen Tragik es allerdings auch gehört, dass es im Zweifelsfall offenbart, wie wenig Wert sein Träger auf seine Figur legt. In Deutschland ist es vorrangig der Entertainer und Komiker Jürgen von der Lippe, der mit der Existenz von Palmenlandschaften und tropischen Blüten auf seinem Körper kein Problem hat. Das durch und durch Optimismus ausstrahlende Kleidungsstück gehört zu seinem Bühnenoutfit wie das Amen in der Kirche.

Bewährte Gags aus vorangegangenen Programmen

Von der Lippe trug das Gute-Laune-Leibchen selbstverständlich auch bei seinem Gastspiel am Sonnabend in der Freilichtbühne Junge Garde, wobei er bei seinem „Sommer-Special“ nur wenig neue, sondern vorzugsweise bewährte Gags aus vorangegangenen Bühnenprogrammen und Lesungen bot, was bedeutet, dass die versammelte Fangemeinde sich an diversen linguistischen Anzüglichkeiten und Zoten delektieren konnte, die noch deutlich mehr als das Hawaii-Hemd das Markenzeichen des Comedy-Urgesteins sind.

Zwar bescheinigte von der Lippe sich kurz Altersmilde, machte vom „Privileg, alles sagen zu können, was ich will“ aber dann doch reichlich Gebrauch. Einerseits Anlass zum Aufregen, sind ihm die Absurditäten des Alltags denn doch Anregung genug, um Fragen zu stellen. Etwa wie es sein kann, dass sich zwar stolze 17 Prozent der deutschen Männer laut Umfrage vorstellen könnten, mit Sahra Wagenknecht in die Kiste zu hüpfen, deutlich weniger sie allerdings wählen würden. Apropos „17“, sie ist auch „die magische Zahl des deutschen Schlagers“, wie von der Lippe anhand alter Songs wie „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ launig vermittelte.

„Sprache ist mein Ding“ beschied von der Lippe den Zuhörern – und sezierte und zerlegte dann genüsslich unseren zerstörerischen Umgang mit ihr. „Koi-Karpfen“ zu sagen ist doppelt gemoppelt, Koi heißt im Japanischen schon Karpfen. Dito „ABS-System“.

Fan der Jugendsprache

Er outete sich außerdem als Fan der Jugendsprache. Dass „Alpha-Kevin“ 2015 von der Nominiertenliste zum Jugendwort des Jahres gestrichen wurde, weil diese Bezeichnung für den Dümmsten aller Dummen diskriminierend sei, nervt ihn. „Es ist der Sinn von Jugendsprache, zu diskriminieren, deshalb ist es ja so lustig“, höhnte der Veteran des Entertainments. Und weil er die Sprache so liebt, nervt ihn auch das von einschlägigen Sprachpanschern praktizierte „Partizip-Unwesen“, dem wir wohl in nicht allzu ferner Zukunft noch die „Berliner Philharmonierenden“ verdanken werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Auftakt war etwas verhalten, aber nach kurzer Zeit erwies sich der Comedian einmal mehr als Meister des Timings, der eine Pointe, je nach Bedarf, verzögert oder unmittelbar verschießt. „Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, früher war alles besser“, ließ Jürgen von der Lippe etwa die Zuschauer wissen, um dann umgehend zu vermelden: „Aber es stimmt.“ Wie von der Lippe zu artikulieren, Lautstärke wie Tempo zu dosieren und mit dem Publikum zu spielen wusste, verlieh dem Programm, das viele gute und wenige mäßige Momente hatte, einen nachhaltigen Reiz.

Mal abgesehen davon, dass der immer wieder schweinigelnde und nur gern das Zoon Erotikon gebende Komiker all die linguistischen Anzüglichkeiten und schon aus Jugendschutzgründen hier nicht abdruckreifen Zoten auch mit überraschenden intellektuellen Spitzen zu kombinieren und zu würzen wusste.

Von Christian Ruf