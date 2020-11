Kurzfilme mit Dresdner Mimen: „Wasserpost“-Serie von arche noVa

Dresden

Seit zehn Jahren ist das Recht auf sauberes Wasser als Menschenrecht festgeschrieben. Denn was für uns hier so selbstverständlich ist, dass kaum jemand darüber nachdenkt, ist es in weiten Teil der Welt nicht – eine Tatsache, die nicht erst in Zeiten einer Pandemie zu denken geben sollte. Denn Zugang zu Trinkwasser ist immer überlebensnotwendig.

Eine Dresdner Institution, die sich schon sehr lange, sehr fachkundig und effektiv mit dem Thema beschäftigt, ist „arche noVa – Hilfe für Menschen in Not e.V.“ Unter der Federführung des Vereins wurden bereits Brunnen gebohrt, Talsperren angelegt, Wasserleitungen verlegt. Anlässlich des zehnten Jahrestages der Deklaration des Wassers als Menschenrecht hat das weltweit tätige Team eine Öffentlichkeitskampagne gestartet. Dafür konnte es Schauspiel- und Filmprofis gewinnen, um die Botschaft breit zu streuen und möglichst viele Menschen für das wichtige Thema zu sensibilisieren.

Anzeige

Filmprofis drehen für arche noVa

So hat der Berliner Regisseur Dietmar Klein, der sonst „Notruf Hafenkante“ für das ZDF produziert, einen 13-minütigen professionellen Imagefilm gedreht, der – filmisch in Dresden beginnend und auch wieder endend – die Arbeit des arche noVa in allen Aspekten mit eindringlichen Beispielen und Bildern zeigt.

Der Dresdner Schauspieler Mike Zaka Sommerfeldt wiederum – den ganz Deutschland als KTU-Leiter Jan Arnaud in der ZDF-Krimireihe „ SOKO Stuttgart“ kennt, während er hier vor Ort vielleicht noch besser als ehemaliges Ensemblemitglied am Theater Junge Generation im Bewusstsein ist – nutzte die erzwungene Beschäftigungslosigkeit der (ersten) Lockdown-Situation und entwickelte die Idee der „ Wasserpost“. Hier wird mit einer Prise Humor auf das wichtige Thema aufmerksam gemacht.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Mike Zaka Sommerfeldt unter der Dusche

In „Der Duschclip“, dem ersten von insgesamt drei kurzen Filmen steht Sommerfeldt selbst vor der Kamera – und unter der Dusche, beziehungsweise auf dem Trockenen, als die erfrischenden und säubernden Tropfen ausbleiben. Die Lösung: Ein Umschlag mit „ Wasserpost“ – ein Briefkuvert gefüllt mit Wasser, Absender: arche noVa e.V. Einfach aufschneiden, und das erlösende Nass ergießt sich über den einshampoonierten Kopf. Der einprägsame Slogan zum Schluss dieses und der beiden anderen Spots lautet: „arche noVa. Wir können Wasser. Fließend.“ Der 30-Sekunden-Film wurde im Juli zwei Wochen lang bei den Filmnächten am Elbufer gezeigt und kam – das kann aus eigener Beobachtung gesagt werden – gut an beim Publikum.

Kabarettistin werkelt „Im Garten“

Der zweite Spot trägt den Titel „Im Garten“. Hierfür konnte Mike Sommerfeldt die Dresdner und Chemnitzer Kabarettistin Elke Schaller gewinnen. Sie macht sich beim Gärtnern in einem schönen Sommergarten ordentlich die Hände schmutzig – auch das eine blöde Situation, wenn kein Wasser vorhanden ist, um sich zu waschen.

Neuester Spot: Ahmad Mesgarha beim „Laufen“

Nun ist der letzte, der längste und filmisch ausgefeilteste Spot online: In dem Streifen „Laufen“ ist der bekannte Dresdner Staatsschauspieler – und ehemalige Mitbewohner Sommerfeldts in einer Leipziger Studenten-WG – Ahmad Mesgarha der Akteur. Er tut das, was er in seiner Freizeit ohnehin am liebsten tut: Laufen. Von einer Gründerzeit-Haustür aus die Elbe entlang. Schön in spätnachmittägliches Sonnenlicht getaucht sieht man da Pillnitz und das Blaue Wunder als Kulisse hinter dem joggenden Mesgarha. Der bekommt dann, schwitzend und durstig zurück in seine Wohnung, wo es weder im Kühlschrank noch im Mineralwasserkasten noch aus der Leitung auch nur einen einzigen Tropfen des durstlöschenden Nass’ gibt. Sondern er ist ebenfalls auf die „ Wasserpost“ der arche noVa angewiesen.

Bei diesem Film – wie die beiden ersten auch von dem sehr talentierten, erst 17-jährigen Kameramann Jacob Wallner gefilmt und geschnitten – wird die Qual von Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, tatsächlich körperlich nachempfindbar. Und damit – so hofft Sommerfeldt und mit ihm all die anderen, die sich ehrenamtlich für diese Kampagne engagiert haben – auch die Spendenbereitschaft für die lebensrettende Arbeit der arche noVa.

https://arche-nova.org/video/arche-nova-imagefilm

https://arche-nova.org/video/arche-nova-wasserpost-im-garten

https://arche-nova.org/video/arche-nova-wasserpost-der-duschclip

https://arche-nova.org/video/arche-nova-wasserpost-laufen

Von Beate Baum