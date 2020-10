Kurz.Film.Tour 2020 macht in Thalia und Lingnerschloss Station

Dresden

Die Haare, lang und strähnig. Die Atemluft, knapp. Das Häuschen, unaufgeräumt. Ihr Rücken, vernarbt. Die große gesamtdeutsche Schauspielerin Ursula Werner hat auf der Bühne und im Film, zwischen „Mutter Courage“ am Dresdner Staatsschauspiel oder der wiederkehrend liebevollen Oma auf der Leinwand, schon viele Figuren verkörpert. „Ach, man will immer wieder auch mal Überraschendes spielen“, sagte sie im vorigen Jahr, da Caroline Links Familienfilm „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ startete, dem dann – keinesfalls unerwartet – großer Leinwanderfolg beschieden war. Überraschend war es nicht. In „F For Freaks“ aber sieht man die Werner wie bislang noch nie. Eine halbe Stunde lang.

Clara Winter; "Wir sprechen heute noch Deutsch" Quelle: AG Kurzfilm

Langfilme sind Angeber

„F For Freaks“ von Sabine Ehrl ist ein Hybrid aus Science-Fiction und Horror, der beklemmend die Realitäten von modernen Gesellschaften aufnimmt und kühn künstlerisch überhöht. Klein gegen Groß ohne Gewinner. Ein Genrefilm, der es in Deutschland schwer hätte, würde er länger sein – eine Krux. Für Kurze aber gibt es einen Zirkel.

„ Langfilme sind Angeber“ stand einmal auf einem begehrten, leuchtend roten Button, den man sich ans Revers konnte. Für viele Fans haben sich Langfilme charakterlich seitdem keinesfalls gebessert … Der seit 1956 jährlich vergebene und hochdotierte Deutsche Kurzfilmpreis macht auch 2020 eine Kurz.Film.Tour möglich. Seit zwölf Jahren ist das so. Aus insgesamt 13 im Vorjahr nominierten und preisgekrönten Filmen, viele davon entstanden an deutschen Filmuniversitäten und -hochschulen, konnten sich die bundesweiten Kinos ein eigenes Programm zusammenstellen, in Dresden das Thalia in der Neustadt und das Clubkino im Lingnerschloss. Dort also, wo der kurze Film auch fernab der Tour einen echten Platz im Alltagsangebot hat, zudem in einer Stadt, die durch das Filmfest Dresden längst auf der Landkarte des internationalen Kurzfilms steht.

Die Geschichte verlorener Kinder

„Sechs aus 13“ hätte das Motto lauten können. Stephan Raack vom Thalia und die Programmplaner des Lingnerschlosses entschieden sich jeweils für drei unterschiedliche Streifen, einer aber war für beide ein Muss: „Wir sprechen heute noch deutsch“ von Clara Winter und Miguel Ferráez. Letzterer stellt sich darin persönlich vor Niederlassungen deutscher Firmen und Institutionen in Mexico-City: Miele, Bosch, Deutsche Bahn, BASF, Goethe Institut, Bayer. Deutsche Kneipen sind dabei, ein VW-Käfer am Straßenrand.

Dabei zitiert Ferráez aus Sprachaufnahmen aus dem Integrationskurs „Leben in Deutschland“. Das ist wirklich witzig, natürlich auch aberwitzig, vor allem aber ist es eine brillante Idee. Sprache von außen besehen (und gehört), dann innen gespiegelt. Wissens- und Halbwissensvermittlung über politische Strukturen, Sprichwörter, Raubvögel und Beleidigungen. 16 Minuten – herrlich! Oder wie es im Film heißt. „Aber so isses halt!“.

Aliaksei Paluyan: Lake of Happiness Quelle: AG Kurzfilm

„Lake Of Happiness“ des Weißrussen Alexej Palujan zeigt in erster Linie ein beeindruckendes Kind: Anastasia Plyats spielt eine neunjährige Halbwaise, die in einem Dorf aufwächst und für den Haushalt der Familie so etwas wie Mutterersatz ist. Doch Vater nimmt sich eine neue Frau, ein neues Kind kommt, für Jasja bleibt nur das Kinderheim. Für eine Zeit, sagt Papa. Anstatt aufs Vergebliche zu warten, macht sich das Mädchen eines Tages auf in eine große Enttäuschung. Wo wird er sein, dieser „See der Freude“?

Der halbstündige Film spart mit Worten und großen Gesten, erzählt so schlicht wie poetisch von verlorenen Kindern.

Für alle, die denken, Länge wäre wirklich wichtig

Auch „Dorotchka“ von Olga Delane geht in Richtung Osten. Es ist ein starkes Doku-Porträt einer starken russischen Frau. Die drahtige Dorotchka ist über 70, lebt allein mit Hund und Katz‘ in einem windschiefen Haus, backt und trinkt Tee. Wie es die Regisseurin geschafft hat, sie zu öffnen, so dass die gegerbte Seniorin über die Enttäuschungen eines harten, freudlosen Lebens reflektiert, ist großartig. Genau wie die Montage des Films, denn Olga Delane fügt Archivaufnahmen eines Dorffestes und Alltagsbilder nachfolgender Generation ein.

In „My Own Kind“ von Mirjam Khera spricht eine junge Frau über ihre tragische Überforderung als Mutter, „Inside Me“ von Maria Teixeira erzählt von einer jungen Frau, die gar nicht erst Mutter werden wollte. Hier sind die Bilder ruhige Real-Einstellungen von Menschen und Dingen, dort ist es eine feinsinnige und künstlerisch exzellente Animation.

Da in diesen Wochen besonders gern Kinoveranstaltungen mit Gästen besucht werden, darf man sich auf den Besuch von Maria Teixeira im Lingnerschloss sowie Clara Winter/Miguel Ferráez sowie Mirjam Khera im Thalia freuen.

Kurzfilme sind immer für eine Überraschung gut, sehr gern auch bei jenen, die denken, Länge wäre wirklich wichtig. Und, nicht zu vergessen: Am 21. Dezember, der kürzesten Nacht auch dieses sehr eigenartigen Jahres, ist wieder Kurzfilmtag an vor allem außergewöhnlichen Orten. In Deutschland, also auch in Dresden.

Kurz.Film.Tour mit Gästen, Sonnabend, 20 Uhr ( Thalia), Donnerstag, 20 Uhr (Lingnerschloss)

www.kurzfilmtournee.de

Von Anne Daun