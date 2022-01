Halle

Zwei Fotografien dokumentieren Anfang und Ende einer Periode, die als Präsidentschaft des Malers Willi Sitte in die Kunstgeschichte der DDR eingegangen ist. Das erste Foto zeigt Willi Sitte 1974 auf dem VII. Kongress des Verbandes Bildender Künstler (VBK) in Karl-Marx-Stadt, wo der mächtigste SED-Kulturpolitiker, Kurt Hager, dem Maler aus Halle zu seiner Wahl gratuliert.

Auf dem zweiten Foto, 1988 entstanden, zeigt sich die Szenerie stark verändert. Hier sieht man, wie Willi Sitte, der auf dem X. Kongress gerade von seinem Amt entbunden und zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden war, einen Bund Nelken demonstrativ ins Publikum zurückschleudert. In der Pose eines scheinbaren Siegers reißt er dazu seine Arme nach oben.

Willi Sittes Blumenwurf an die Delegierten des X. VBK-Kongresses, 1988. Quelle: Gabriele Senft/Ausstellungskatalog

Die Geste zeigt in ihrer clownesken Überspitzung, dass es sich bei dieser Ablösung um eine folgenschwere Zäsur handelte, von dem die Beteiligten im Saal zum Zeitpunkt des Geschehens noch nicht wissen konnten, dass sie lediglich als Vorbote eines viel größeren gesellschaftlichen Umbruches in die Geschichtsbücher eingehen würde. Zwei Jahre später sollte dieser die Existenz des staatlichen DDR-Künstlerverbandes für immer beenden.

Der mächtigste Staatskünstler der DDR

1974 und 1988 – zwischen diesen beiden Jahreszahlen entwickelte sich die Ausnahmekarriere Willi Sittes zum mächtigsten Staatskünstler der DDR. In dieser Zeitspanne wurde aus dem einstmals nonkonformen Maler, der etliche Blessuren aus seinen Kämpfen gegen die repressive Kunstpolitik der 1950er und 1960er Jahre davongetragen und sich in der frühen DDR mutig für eine unverstellte Rezeption der Moderne eingesetzt hatte, ein system- und parteitreuer Künstlerfunktionär. Seine offensive Allianzbildung zwischen Kunst und Macht unterschied Sitte, trotz mancher Gemeinsamkeit, von den anderen drei Großmalern der DDR, seinen Kollegen in der sogenannten „Viererbande“, den Leipziger Malern Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke.

Hatten diese ihrer vielfältigen Funktionen für ihre Künstlerlaufbahnen stets als taktisches Mittel eingesetzt, so fielen bei Willi Sitte künstlerisches und politisches Engagement aufs Engste zusammen. Selbstbewusst stellte er sich dabei in eine illustre Ahnenreihe, wie er 1999 in einem Fernsehgespräch mit Günter Gaus verriet: „Ich habe mich als politischer Künstler verstanden, in einer Kette von Künstlern, man denke an David, Courbet, Delacroix, und man kann weiter zurückgehen in die Renaissance. Ich habe da große, bedeutende Vorfahren, die sehr aktiv waren, sogar an vorderster Front – so habe ich mich als Maler, der bewusst in einer bestimmten Gesellschaftsstruktur lebt und wirkt, auch verstanden.“

Eingelöste Wohlfahrtsversprechen

Willi Sittes kometenhafter Aufstieg hatte in erster Linie aber mit einem realpolitischen Politikwechsel zu tun, durch den sich der neue Partei- und Staatschef Erich Honecker vom wirtschaftszentrierten Kurs seines Vorgängers, Walter Ulbricht, abzusetzen versuchte. Dieser Machtwechsel stellte ebenso die Weichen für einen Umbau des Künstlerverbandes. Schnell gelang es Willi Sitte, nachdem er sich bereits 1964 mit seinem Bild „Rufer II“ zum Propagandisten erklärt hatte, zunächst als Vizepräsident (1970-1974) und wenig später als Präsident, die politische Reputation des VBK durch eine geschickte Lobbyarbeit bei den wirklich Mächtigen zu erhöhen. Geschickt nutzte er dabei seine Verbindungen zu Politbüromitgliedern wie Horst Sindermann, Werner Felfe und Kurt Hager oder zum Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann.

Willi Sitte: Rufer II, 1964, Privatbesitz Quelle: Repro: Ausstellungskatalog

Für die „einfachen“ Verbandsmitglieder blieb dieses erfolgreiche Marketing ihres Chefs weitgehend verborgen. Für sie war wichtiger, dass es Willi Sitte gelang, die ökonomische Lage vieler Künstler sukzessive zu verbessern. Man kann zugespitzt so formulieren: Willi Sittes eingelöste Wohlfahrtsversprechen wurden zum Markenkern seines Wirkens. Jener unübersehbare Prestigegewinn des VBK im politischen Bereich korrespondierte dabei mit der Popularisierung ostdeutscher Kunst im Kunstbetrieb. Gerade in Dresden zeigte sich dies an den enorm steigenden Besucherzahlen bei den großen Dresdner Kunstausstellungen, die als wichtigstes Projekt des VBK in der Ära Sitte ein Millionenpublikum generierten.

Der Künstlerverband war spielentscheidend für die Entwicklung von Karrieren oder eben auch für existenzielle Krisensituationen. Letztere betrafen vor allem diejenigen Künstler, welche sich den Anpassungszwängen des SED-Staates in rigoroser Weise verweigerten. Es scheint vor diesem Drohhintergrund nachvollziehbar, dass dem Künstlerverband und seinem Präsidenten eine enorme Machtfülle zukamen. An einer Mitgliedschaft führte im DDR-Kunstsystem bis zuletzt kaum ein Weg vorbei. So verwundert es nicht, dass die Mitgliederzahlen kontinuierlich stiegen – von 4667 Mitgliedern 1978 über 5500 Mitglieder 1984 bis zuletzt zirka 6000 Mitgliedern im Jahr 1989.

In diesem Kunstsystem entfaltete sich Sittes Welt in all ihrer Größe. Für seinen Machterhalt sorgte dabei ein kleiner, aber machtstarker Kreis. In diesem residierte Willi Sitte wie der Patrone einer italienischen Großfamilie. Dabei bediente er sich – vom 1. Sekretär bis zum Chauffeur seines Volvo-Dienstwagens – einer Kaderpolitik, die geprüftes Vertrauen und ein unbedingtes Treuebekenntnis zur SED zur Voraussetzung hatten. Wer den Kodex verletzte, überschritt eine rote Linie. Dann konnte der jovial-kollegiale Ton, den Willi Sitte gegenüber seinen Künstlerkollegen anschlug, in das Vokabular purer Machtpolitik umschlagen.

Sitte nutzte seine Macht bisweilen skrupellos

Dabei kooperierte Sitte mit der Staatssicherheit und war an Ausgrenzungsmaßnahmen gegen nonkonforme Künstler beteiligt. In den Akten sind viele Beispiele dokumentiert, die zeigen, dass Willi Sitte seine Macht als Verbandspräsident bisweilen skrupellos ausnutzte, um Druck gegen Künstler auszuüben, die seiner Generallinie nicht (mehr) folgten. So versuchte der Dresdner Maler Ralf Winkler (A.R. Penck) lange Zeit vergeblich, Mitglied des Künstlerverbandes zu werden, und wurde schließlich 1980 ausgebürgert. Willi Sitte verhinderte Auftragsvergaben an kritische Kollegen – zum Beispiel an den Dresdner Maler Eberhard Göschel. Ebenso war der Präsident des VBK an den Ausgrenzungsmaßnahmen gegenüber Annemirl Bauer, Bärbel Bohley und Manfred Kastner beteiligt.

Eine zentrale Bedeutung spielten die im VBK erreichbaren Privilegien, vor allem die hier möglichen Reisen ins westliche Ausland. Diese Option wurde zur emotional diskutierten Gretchenfrage im Verband. Zwangsläufig spaltete sie diesen: Einer Gruppe von Künstlern, die diese Freiheit in Anspruch nehmen durfte, stand eine Mehrheit gegenüber, der dieses Privileg verwehrt blieb.

Dass Westreisen in solcher Dimension im VBK überhaupt möglich wurden, lag wiederum in der ökonomischen Sonderausstattung des Verbandes begründet. Willi Sitte und Bernhard Heisig, Sittes Stellvertreter, hatten sich gemeinsam – schon im eigenen Interesse – für ein Erstarken des grenzüberschreitenden Handels mit Kunstwerken aus der DDR eingesetzt. Die gefundene Lösung einer anteiligen Verrechnung der im Westen erzielten Valutaerlöse begünstigte den Verband. Bei einem Verkauf im Westen erhielten der Künstler und der VBK jeweils 15 Prozent der in harter Währung erzielten Einnahme gutgeschrieben; die Restsumme wurde dem Künstler in DDR-Mark ausgezahlt. Da die Verkäufe sich in Sittes Präsidentschaft deutlich steigerten, verfügte das Präsidium des VBK über ein gut gefülltes Valutakonto. Es konnte damit die Kosten der zahlreichen Dienstreisen des Präsidiums übernehmen und zugleich auch für einen größer werdenden Teilnehmerkreis Studienreisen finanzieren.

Diese Privilegierung hatte jedoch eine bedeutsame Kehrseite: Sie führte nicht nur zu einer internen Spaltung im Künstlerverband, sondern ebenso zu einer Kluft zwischen der Normalbevölkerung und den privilegierten Künstlern. Deutlich wurde dies an herablassenden Äußerungen von Reisekadern, die beim Anblick der nach dem Mauerfall 1989 nun ebenfalls in den Westen gelangenden Ostdeutschen regelrecht Ekelgefühle überkamen. Dieser kalte Hochmut findet sich in zugespitzter Form in einem Gemälde Willi Sittes. In seinem Bild „Erdgeister“ (1990) steckte er die einstmals von ihm verehrte Arbeiterklasse mit den Köpfen in den Schlamm der Geschichte. Nach seiner Motivation befragt, antwortete der Maler: „Das ist mein letztes Bild zum Thema Arbeiterklasse. Dazu mach ich nichts mehr. Die Menschen haben mich bitter enttäuscht.“

*Unser Autor ist zusammen mit Thomas Bauer-Friedrich Kurator der Willi Sitte-Retrospektive „Sittes Welt“ im Kunstmuseum Moritzburg Halle/Saale.

Von Paul Kaiser*