Kunstinstallation am Landhaus in Dresden: Ist das Orient oder Nahost?

SALEM ALEIKUM – YENIDZE LEUCHTETE – SEHNSUCHT NACH VORGESTERN. Seit Mitte Dezember leuchtet Passanten an der Fluchttreppe des Dresdner Landhauses eine LED-Installation entgegen. Drei große Leuchtschriften sprechen dort – auch auf Arabisch – zueinander, was hat das zu bedeuten? Das Landhaus ein Ort, an dem Geschichte auf Kunst trifft und seit ein paar Wochen trifft dort ebenfalls der Orient auf den Okzident und materialisiert sich in der Sonderausstellung „Tabakrausch an der Elbe. Geschichten zwischen Orient und Okzident“. Dieser westöstliche Begegnungsbereich ist dynamisch und sowohl von Stereotypen, hegemonialen Verzerrungen und Machtungleichheiten, aber auch von fruchtbaren Wirtschaftsbeziehungen und kulturellen Anregungen geprägt. Eine unübersehbare Projektionsfläche dieses nie geradlinigen Dialogs ist die Yenidze in Dresden.

Der Kuppelbau prägt die Stadtsilhouette

Die meisten Menschen fragen sich beim Anblick des innerstädtischen Bauwerkes: Warum steht hier solch eine beeindruckende Moschee? Die Fernwirkung des Gebäudes ist intensiv, der Kuppelbau prägt die Stadtsilhouette. Doch nur Insider wissen, was im Inneren vor 100 Jahren stattfand. Der gewiefte Fabrikant Hugo Zietz beauftragte 1907 den Architekten Martin Hammitzsch (1878-1945) mit dem Bau einer Tabakfabrik, die einem orientalischen Palast in Ägypten nachempfunden ist.

Prägend für Dresden: Die Kuppel der Yenidze. Quelle: dpa

Direkt an der Fern-Bahnstrecke gelegen, wurden die Menschen plötzlich mit Pseudo-Elementen sakraler muslimischer Architektur konfrontiert: ein prunkvolles Portal, eine Gebetsnische (Mihrāb), farbige Glasfenster und Mosaiken, eine große Kuppel und ein Schornstein in der Form eines Minaretts. Zietz umging damit nicht nur das um 1900 bestehende Verbot, im innerstädtischen Bereich „klassische“ Industriegebäude zu errichten, sondern ihm gelang zugleich ein Werbecoup par excellence.

Die Fabrik machte ihr Geschäft mit dem Import und der Weiterverarbeitung von Orienttabak sowie dem Vertrieb von Zigaretten. Auf zehn Etagen arbeiteten bis zu 4000 Arbeiterinnen und Arbeiter unter modernsten Bedingungen. Neben einem Ruheraum mit Sitz- und Liegemöglichkeiten gab es eine Kantine und eine betriebliche Altersfürsorge. Auf jeder Etage gab es Bade- und Duschräume mit Warmwasseranschluss – ein Novum für die Zeit um 1900!

Der eigentliche Mehrwert der orientalistischen Erscheinung des Gebäudes war jedoch deren Werbewirkung. Durch die ungewöhnliche Architektur und die beleuchtete Kuppel war die Yenidze Tag und Nacht überdeutlich wahrnehmbar. Beim Anblick ruft sie bis heute Assoziationen und Imaginationen hervor, die den westlichen Blick auf die „Anderswelt Orient“ bis heute prägen: Islam, Exotik, Wüsten und Palmen, Genuss, Luxus, Erotik und unbekannte Welten, weit im Osten verborgen. Dieses klischeehafte Bild des Orients (von dem kaum jemand wusste, wo er tatsächlich lag – denn es handelte sich um eine erdachte Raumkonstruktion) verbreitete sich in Europa vor allem mit der Übersetzung der Geschichten von „Tausendundeiner Nacht“ durch Antoine Gallard (1704-1714).

Orientalischer Zauber auch in Zigarettennamen

Diesen Zauber versuchte die Zigarettenproduktion in Dresden einzufangen. Sie reproduzierte ihn durch ihre Marken mit orientalischen Namen wie „ Salem Gold“, „ Salem Auslese“, „ Salem Nr. 6“ – eine Referenz auf die arabische Grußformel „as-salāmu ʿalaikum“ (Friede sei mit euch). Auf dem Dach der Yenidze stand sogar in großen Buchstaben Salem Aleikum als Leuchtreklame, wie Postkarten zwischen den 1910er und den 1930er Jahren dokumentieren. Wann genau sie zerstört oder abgenommen wurde, ist nicht bekannt (oder weiß es doch jemand?).

Das Künstlerinnenkollektiv „Abteilung für liegengebliebene Angelegenheiten“ greift diese Leuchtschrift – die einst eine Traumwelt in den Dresdner Himmel projizierte – nun wieder auf. Mit ihrer Installation am Fluchttreppenhaus des Landhauses eröffnet sie einen Assoziationsraum um die heutige Deutung des Schriftzuges und setzt sich mit den eigenen Bildern des sogenannten Orients auseinander.

* Christina Ludwig ist Direktorin des Stadtmuseums Dresden

Die Ausstellung „Tabakrausch an der Elbe. Geschichten zwischen Orient und Okzident“ wartet fertig aufgebaut auf ihre Eröffnung 2021. Zur Ausstellung erschien ein gleichnamiger Begleitband im Michael Imhof Verlag (24,95 Euro), herausgegeben vom Kurator Holger Starke, erhältlich im Onlineshop des Stadtmuseums:

www. stmd.de/online-shop

