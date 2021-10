Dresden

In den aktuellen Zeiten ist die Vogel-Strauß-Methode in einigen Kreisen wieder sehr beliebt. Viren, Erderwärmung, Tierleid, Gefühle von Menschen außerhalb der sogenannten Mehrheitsgesellschaft – all das ist vielmals leider nicht direkt sichtbar. Und deshalb für manche auch nicht existent. Man muss nur den Kopf tief genug in den Sand stecken. Diesem Phänomen und vor allem der Sichtbarmachung von vermeintlich Unsichtbarem widmet sich das Kunsthaus Dresden.

Was kann die Kunst in diesen Diskurs mit einbringen?

„Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen“ lautet der etwas sperrige, einem spanischen Sprichwort entlehnte Titel der Ausstellung. Im Kern geht es um die komplexe Koexistenz des Menschen mit seiner natürlichen Umgebung, seinen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und um die Frage: Was kann die Kunst in diesen Diskurs mit einbringen?

Dementsprechend haben sich die beiden Kuratoren der Ausstellung, Christiane Mennicke-Schwarz und Vincent Schier, nicht nur in der Auswahl der künstlerischen Positionen an sich, sondern auch mittels einer nachhaltigen Ausstellungskonzeption, etwa durch „Recycling“ von Ausstellungsarchivalien und einer umsichtigen Planung von Kunsttransporten und Materialien, umfassend auf das Thema eingestellt.

Mit einer experimentell-forschenden Künstlerperspektive werden die Besucher gleich im linken Eingangsraum in die Thematik hineingelockt. Seltsam anmutende Brocken unter Lupen und auf zarten Stelen geben dem Raum die Anmutung eines geologischen Forschungslabors. Erschafferin jener „Shifting Geologies“ ist die brasilianische Künstlerin Silvia Noronha. Mittels verschiedener Einstampf-, Oxidations- und Schmelzprozesse generiert sie aus Elektroschrott und Zivilisationsmaterialien die geologischen Fundstücke von morgen. Das Ergebnis ist in seiner vielfarbigen Unnatürlichkeit beängstigend und faszinierend zugleich.

Auch das Thema der kolonialen Aneignung ist eines, das hierzulande (viel) zu lange nicht wirklich sichtbar war. Mittlerweile beschäftigt es Politik und ethnografische Sammlungen ebenso wie die zeitgenössischen Künstler. Im Kunsthaus greift Uriel Orlow die Debatte in seiner Audio-Installation „What Plants Were Called Before They Had A Name” auf, indem er indigene Pflanzennamen durch den Atriumhof klingen lässt. Nebenan im Erdgeschoss greifen auch Patricia Esquivias großformatige Aquarellzeichnungen „Die Blumen der Damen von Genf“ jene Kolonialaneignung botanischen Wissens auf.

Zugleich sind sie aber auch ein bemerkenswertes Beispiel des analogen Wissenstransfers im Europa des frühen 19. Jahrhunderts. Als die auf Kolonialisierungsreisen in Mittelamerika entstandenen Zeichnungen von Genf nach Spanien zurückgegeben werden sollten, akquirierte das Genfer Botanikforschungsinstitut kurzerhand 100 Genfer Frauen, welche die Zeichnungen innerhalb kürzester Zeit kopierten. Patricia Esquivia schuf mit ihren Aquarellen nun erneut analoge Kopien jener Kopien.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben der Boden- und Videoinstallation, die das Aussterben und die Erinnerung an naturnahe Rituale und alte Fischereiwebtechniken in Guadeloupe im Zuge der Globalisierung thematisiert (Minia Biabiany, „toli toli“), beeindruckt im großen Hauptraum des Kunsthauses vor allem „Der Wald“. Was die Künstlerin Antje Majewski hier aufs Tapet bringt, sollte auch dem ignorantesten Großstadtmenschen mittlerweile aufgefallen sein: das Waldsterben der vielfach monokultur-bepflanzten Nadelwälder durch Borkenkäferinvasionen und Trockenheit. Auf großformatigen Gemälden zeichnet Majewski die ornamentalen Wege des Borkenkäfers unter der Rinde nach. Mit Hilfe von Archivmaterial ihres Urururgroßvaters präsentiert die Künstlerin außerdem nicht nur ihre familiengeschichtliche Prägung zum Thema Wald, sondern auch, dass bereits im 19. Jahrhundert zu den Gefahren des kleinen Käfers und den Chancen einer nachhaltigen Forstwirtschaft geforscht wurde.

Und schließlich sollen noch zwei Arbeiten des Dresdner Künstlers Andreas Kempe nicht unerwähnt bleiben, der ebenfalls aus seiner biografischen Prägung heraus einen besonderen Bezug zum Thema Umwelt- und Naturschutz hat. In seiner Videoinstallation „Terra Ulignosa“ verarbeitet er beschriftete Diapositive und Super-8-Filmsequenzen, die sein Vater im Zuge der Umweltbewegung der 1970er Jahre gemacht hatte, und übersetzt damit das pädagogische Material in das Umfeld der Kunst. Es ist bedrückend und beeindruckend zugleich, dass und wie bereits vor 50 Jahren auf bedrohte Biotope und fragile Abhängigkeiten von Natur und menschlicher Einflussnahme aufmerksam gemacht wurde.

"Was das Auge nicht sieht...", Andreas Kempe: "Bildling", 2011 Quelle: Kunsthaus/PR

In Kempes zweiter, ausgesprochen sinnlicher Arbeit „Bildlinge“ schafft der Künstler radikale Bildstörungen auf kontrollierten Atelier- und Naturansichten, indem er Pilze auf die Fotografien legt und sie dort vergammeln lässt. Die verbleibenden dunkelbräunlichen Flecken, die aus den Fotos einen Teil ihres Inhalts ausgelöscht haben und ihnen zugleich eine neue, intensive Bildwirkung geben, sind Metaphern für gelenkte Unordnung und unsere nicht abzulegende Verbundenheit mit unserer natürlichen Umgebung.

So bleibt der Erkenntnis dieser experimentellen Ausstellung wenig hinzuzufügen: Landschaften und Ökosysteme werden und wurden überall auf der Welt durch Eingriffe des Menschen verändert, während Sprachen und Kulturtechniken in unmittelbarer Reaktion auf Landschaften, Pflanzen und Böden entstanden. Ob wir die Notwendigkeiten dieses Lebens in Koexistenz erkennen, wird entscheidend dafür sein, ob das Überleben auf diesem Planeten gelingt.

bis 17. Oktober, Kunsthaus Dresden, Di-Do 14-19 Uhr und Fr-So 11-19 Uhr

Internet: kunsthausdresden.de

Von Susanne Magister