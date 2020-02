Kunsthandlung Ladrón de Guevara zeigt Künstler aus dem Umfeld der Impressionisten und Fauvisten

Dresden

Eine in flirrenden Farben gemalte Meeresuferlandschaft mit leuchtend roten Felsen, ein die Augen anziehender Irisstrauß, der von van Gogh beeinflusst scheint, oder eine korsische Landschaft, die in ihrer mit dunklen Begrenzungslinien ausgestatteten Komposition deutlich auf die Moderne weist, gehören zu den auffälligsten Werken der derzeitigen Winterausstellung „Franzosen in Dresden“ in der bereits seit den 1990er Jahren in der sächsischen Landeshauptstadt ansässigen Kunsthandlung von José Manuel Ladrón de Guevara. In guter Erinnerung sind gewiss noch die qualitätvollen Präsentationen zu Otto Modersohn oder auch zu deutschen Impressionisten wie Liebermann, Slevogt und Corinth.

In diesem Winter nun sind es Werke 23 vorrangig französischer Künstler des Impressionismus und Fauvismus aus den Jahren zwischen 1894 und 1925. Es handelt sich fast ausschließlich um Landschaften, zahlreiche Gemälde wie der oben genannte Irisstrauß von René Seyssaud darunter, ebenso Pastellzeichnungen, Aquarelle und Gouachen. Wenn auch (natürlich) nicht solche „Leuchttürme“ wie Cézanne, Renoir, Monet oder Matisse hier vertreten sind – wer könnte deren Bilder auch bezahlen! –, so sind gleichwohl bemerkenswerte Gestalten dieser Stilrichtungen zu sehen (und zu kaufen).

Die Wege kreuzten sich in Paris

Sie alle – gleich ob etwa in der Bretagne, der Provence, der Normandie oder anderswo zu Hause – gehörten in den Kreis der heute am meisten bekannten und am höchsten gehandelten Künstler. Die Wege kreuzten sich in Paris. Man war befreundet, traf sich teils bei Tafelrunden, stellte zusammen aus, etwa im Pariser Salon des Indépendants, und hatte Galeristen wie Durand-Ruel, Berthe Weill, später auch Henri Kahnweiler. Wie stark die Einflüsse untereinander waren, zeigt vielleicht Willy Schlobachs (1865–1951) – der deutsche Künstler war in Brüssel geboren – wahrscheinlich 1908 gemalter „Heuhaufen im Gegenlicht“, der gewiss bewusst an Monet erinnert und doch andere Akzente setzt.

Armand Guillaumin: „Agay, April 1914, Abend, Felsen Île Besse“, gemalt 1914, Öl auf Leinwand. Quelle: Galerie

Was die aktuelle Schau besonders reizvoll macht, ist der Umstand, dass einige der nun Einbezogenen – Armand Guillaumin (1841–1927), Maximilien Luce (1858–1941), Charles Camoin (1879–1965), Alcide Le Beau (1873–1943) und Louis Valtat (1869–1952) – bereits in den berühmten Ausstellungen der Galerie Arnold 1906 und 1908 sowie des Salons Richter 1908 vertreten waren. Bekanntlich fanden besonders die gerade auf die „Bühne“ tretenden Künstler der „Brücke“ dort ihre Inspirationen, nicht zuletzt bei den dazumal viel Widerspruch erntenden Werken van Goghs oder Gauguins, aber vielleicht auch bei dem, von diesen wie auch Cézanne und Matisse bewunderten Guillaumin. Von ihm stammt die eingangs beschriebene starkfarbige, provenzalische Meereslandschaft „Agay April Abend“, die die roten Felsen der Île Besse einbezieht. Dieser Maler beeinflusste den Neoimpressionismus und Fauvismus, war seit etwa 1890 Vorreiter des Letzteren.

Höhepunkt im Schaffen des Künstlers

Die andere oben beschriebene Landschaft – sie zeigt „Die Kirche von Piana auf Korsika“ und wurde 1910 von Camoin gemalt – zeigt einen Duktus, wie er ähnlich bei Künstlern des „Blauen Reiter“ üblich wurde. Etwa zur gleichen Zeit zeichnete Camoin das präsentierte Pastell-Porträt einer jungen Frau mit besonders lebhaften dunklen Augen. Es zeigt die avantgardistische Malerin Émilie Charmy (1878–1974). Beide Künstler verband zwischen 1908 und 1912 eine intensive Beziehung, und beide arbeiteten auf Korsika. Charmy war eine der wenigen Künstlerinnen jener Jahre, die offizielle Anerkennung fand. So stellte sie 1913 als erste Frau auf der Armory Show in New York aus.

Eine ähnlich aufregende „Korsische Landschaft“ wie Camoin malte Le Beau. Dieser verbrachte dort zwischen 1905 und 1908 eine intensive Arbeitsphase, in der eine ganze Werkgruppe entstand. Sie bildete einen Höhepunkt im Schaffen des Künstlers, dessen Bilder sich zeitweise besser als die Picassos verkauften und der unter anderem mit Matisse und Dufy ausstellte.

Einbeck lebte ab 1899 zeitweise in Dresden

Es können hier nicht alle präsentierten Künstler mit Werken vorgestellt werden. Erwähnt werden sollte aber Eugène Boudin (1824–1898), hier vertreten mit der kleinen, ganz modern wirkenden Pastellskizze „Segelboot bei Honfleur“. Dieser Künstler, als ein Vorläufer des Impressionismus geltend, wurde von Monet und seinen Kollegen bewundert. Und es gab gemeinsame Ausstellungen. Die Jüngeren schätzten die Fähigkeit Boudins, das Atmosphärische, etwa einen windigen Tag, wie er auch auf dem Pastell spürbar ist, auf seinen Bildern zu erfassen. Anderen unter den Gezeigten gelang Ähnliches mit Lichtstimmungen. Das gilt etwa für Louis Dominique Lamontagnes „Blick über das Meer auf Cap Brun“, Eugène Bochs „Südliche Landschaft“ oder Jean Keuleyan-Lafons um 1910 entstandenen „Sonnenuntergang am Meer bei Agay“.

Etwas für den Impressionismus recht Seltenes stellt Maxime Maufras (1861–1918) „Spätnachmittag im Winter“ dar. Der Bogen schließt sich mit dem in den Farben fauvistisch, im Duktus expressiv gehaltenen Werk „ Menton mit Blick auf Cap Martin“. Gemalt hat es der seit dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz ansässige Deutsche Georges Einbeck (1871–1951) – ein Umstand, der die ausstrahlende Wirkung der französischen Kunst auf schöne Weise vor Augen führt. Einbeck hatte in Paris, besonders aus dem Kreis um Matisse, wesentliche Impulse erhalten, lebte ab 1899 zeitweise in Dresden und stellte 1903 und 1907 mit der Berliner Sezession aus.

Preise relativ breit gestreut

Bereichert wird die Ausstellung, abgesehen von den bereits im Zusammenhang mit den Dresdner Schauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts genannten Künstlern, schließlich noch von Werken Henri Zubers, Eugène Deshayes’, Hippolyte Durand-Tahiers, Jean-Eugène Clarys, Henri Lebasques, René A. Rousseau-Decelles, André Lhotes, Henri Émilien Rousseaus, Henry Morets, Paul Madelines, Claude Émile Schuffeneckers und Eugène Alluauds.

Um diese ansprechende und für Dresden keineswegs alltägliche Schau zusammenzustellen, hat der zudem auf klassizistische Möbel spezialisierte Kunsthändler sich mit Kollegen verbündet, die etwa 50 Prozent der Werke einbrachten. Für mögliche Käufer interessant: Die Preise sind relativ breit gestreut, von 8000 Euro über ein breites Feld ab 15 000 Euro. Vier Werke übersteigen die 100 000-Euro-Marke. Für das teuerste Werk muss man 280 000 Euro auf den Tisch legen, was allerdings noch weit entfernt von den spekulativen Auktionssummen für die „Leuchttürme“ ist.

Da die gut recherchierte und mit einem informativen Katalog ausgestattete Ausstellung bisher viel Aufmerksamkeit erfuhr, hat sich Ladrón de Guevara entschlossen, sie, um zehn weitere Werke bereichert, bis Ende April zu verlängern.

