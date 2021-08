Kunstfest Weimar: Leiter Rolf Hemke im Interview

Weimar

Am 25. August beginnt das Kunstfest Weimar mit einem Reenactment des Münchner NSU-Prozesses. Im Interview spricht der Künstlerische Leiter Rolf Hemke über die zweite Pandemie-Ausgabe.

„Bundesgeistesschau“ lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe. Klingt gut – und als wäre das einem feuchtfröhlichen Brainstorming entsprungen. War das so?

Falsch geraten. Die „Bundesgeistesschau“ war tatsächlich eine konzeptionelle Idee zu der Frage, wie wir uns in inhaltliche Beziehung zur aktuell stattfindenden Bundesgartenschau in Erfurt setzen könnten. Dabei schwebte mir auch sofort die künstlerische Auseinandersetzung mit Umweltfragen vor. Das haben wir dann mit weiteren Themen angereichert wie Fragen der Migration, Umgang mit Wahrheit und Lüge in Zeiten von Fake News. Letztlich zielt das Oberthema auf eine Art künstlerischer Bestandsaufnahme der bundesrepublikanischen Gesellschaft kurz vor den Bundestagswahlen. Allerdings fehlen auch die Bezüge zur Weimarer Geistesgeschichte nicht.

Mehr Normalität für die Künstler auf der Bühne

Das Kunstfest war im vergangenen Jahr eines der wenigen Festivals, die analog stattfanden. Wie normal wird die Ausgabe 2021?

Wir müssen die gleichen Abstände im Zuschauerbereich einhalten wie im vergangenen Jahr. Eine Routine gibt es in diesen pandemischen Zeiten und in Anbetracht sich ständig verändernder Regularien kaum. Dennoch gelangen wir mit den Hygiene- und Testkonzepten für die Künstler zu einer größeren Normalität zumindest auf der Bühne. Insoweit hoffen wir, weitgehend einen Kunstgenuss bieten zu können, der dem vorpandemischen gleicht.

Die Gastkünstler kommen aus der ganzen Welt, etwa aus Taiwan, Südafrika oder den USA – können alle einreisen?

Ein Gastspiel einer Company aus Uruguay mussten wir auf 2022 verschieben, ebenso das Projekt „Uraufführung eines Bildes“. In Israel werden bei Einreise aus Europa wieder lange Quarantäne-Zeiten gefordert. Andere Projekte konnten wir vor der späten Drucklegung des Programms bereits umplanen.

Wie gestaltet man den Neuanfang nach der Pandemie?

Im Vorwort dieses über 280 Seiten dicken Programmbuchs schreiben Sie, man habe „den Blick fest auf das Ende der Pandemie gerichtet“. Haben Sie exklusive Kenntnisse über das zukünftige Infektionsgeschehen, oder wie meinen Sie das?

Schön wär’s. Es geht vielmehr darum: Die Pandemie ist eine Zäsur, vielleicht ist danach in manchen Bereichen auch so etwas wie ein Neuanfang möglich. Wie könnte man diesen gestalten? Oder machen wir so weiter wie zuvor? Einem Projekt wie der Uraufführung von Thomas Köcks wunderbarem Requiem-Oratorium auf die ausgestorbenen Tierarten „Und alle Tiere rufen: …“ liegen solche Fragen zu Grunde.

Was haben eineinhalb Jahre Pandemie mit dem „Bundesgeist“ gemacht?

Letztlich hat die Pandemie dem Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr geschadet. Das Misstrauen in die Demokratie ist gewachsen und wir werden lange brauchen, bis diese Wunden verheilt sind, wenn überhaupt.

Das Kunstfest beginnt heute mit einem dokumentarisch-performativen Reenactment des Münchner NSU-Prozesses. Warum haben Sie dieses Projekt dem Regisseur Nuran David Calis vorgeschlagen ?

In meiner Beschäftigung mit dem Münchener Prozess habe ich mir selbst manchmal die Augen gerieben. Ich denke, das ist ein mustergültiges Beispiel für die Grenzen des Rechtsstaats. Manchmal hatte ich den Eindruck, nach den monströsen Taten, den über viele Jahre rassistisch gefärbten Ermittlungen und der schleppenden Aufklärung hat dieser Prozess den Überlebenden und Opferangehörigen auf eine gewisse Weise neues Leid angetan. Das wollte ich zur Diskussion stellen, nachvollziehbar machen, damit zum Denken anregen nicht nur über den NSU-Prozess, sondern über die Strukturen, mit denen wir in unserer Gesellschaft Rechtsterrorismus begegnen.

Alle Kapitel zu sehen lohnt sich, ist aber keine Voraussetzung

Das Stück ist in 17 Teilen über 17 Tage verteilt zu erleben. Kann man da jederzeit einsteigen?

Jeder Tag ist ein eigenes Kapitel, der Besuch mehrerer Veranstaltungen lohnt, ist aber keine Voraussetzung. Es ist aber ganz bewusst auch hybrid angelegt. Wir streamen alle Veranstaltungen und die danach jeden Abend stattfindende Diskussion mit den Akteuren aus Politik, Gesellschaft und Kunst, die abendweise mitwirken werden. Über Nachtkritik.de sind die ersten beiden Abende kostenlos anzuschauen, ab dem 27. August kostet der Abend einen Euro – aus rein urheberrechtlichen Gründen. Der Eintritt in Weimar ist frei.

Die Musik der Opern-Uraufführung „Electric Saint“ stammt aus der Feder vom Ex-Police-Drummer Stewart Copeland. Haben Sie schon etwas davon gehört und wenn ja wie war es?

Es ist eine weitgehend tonale, sehr rhythmusbetonte Musik, die vom Orchester die Entwicklung eines Sounds abverlangt. Es macht Spaß dieser Musik zuhören, die nicht in eine illustrative Filmmusik abdriftet.

Die Geschichte des ersten Formatstreits in der Wirtschaft

Worum geht es in der Oper, und kommt Copeland zur Uraufführung am 5. September?

Stewart Copeland war schon zweimal für das Projekt in Weimar und kommt auch rund eine Woche zu Endproben und Uraufführung. Das Libretto hat der Regisseur der Oper, Jonathan Moore, geschrieben. Es geht um die Rivalität zwischen dem altruistischen Erfinder Nikola Tesla und seinem kommerziell orientierten und auf den eigenen Profit bedachten Rivalen Alvar Edison. Der eine hat den Wechsel- der andere den Gleichstrom entwickelt und daraus entspann sich der Stromkrieg, wenn man so will der erste Formatstreit der Wirtschaftsgeschichte.

Das Thema Umweltvernichtung spielt auch in diesem Jahr eine Rolle, wo und wie beispielsweise?

Das zieht sich wie ein roter Faden durch unser Programm. In dem Virtual-Reality-Performance-Parkour „Landscapes and Bodies“ etwa, dessen erster und zweiter Teil bereits in Leipzig zu sehen waren und von dem wir nun die Teile 3 bis 5 uraufführen, geht es um die Frage von Rohstoffabbau, Zerstörung ökologischer und sozialer Lebensverhältnisse. Das Projekt „Dimanche“ aus Belgien thematisiert auf absurd-komische Weise den Klimawandel und ist für alle Fridays for Future-Aktivisten ab zehn Jahren ein Muss.

Sie lassen die Tradition der Buchenwald-Gedächtniskonzerte wieder aufleben. Warum?

Das war ein Plan, den ich schon eigentlich vorher hatte realisieren wollen. Aus Überzeugung der Notwendigkeit solch ein Zeichen des Gedächtnisses immer noch und immer wieder setzen zu müssen. Und weil ich es auch für ein klug erdachtes, sehr spezifisch Weimarisches Konzertformat meiner sehr geschätzten Vorvorgängerin Nike Wagner halte.

Von Jürgen Kleindienst